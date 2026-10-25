Crăciunul vine cu surprize pentru turiști. Unde au scăzut prețurile la zboruri și hoteluri

Planificarea unei vacanțe de Crăciun în 2026 ar putea costa mai puțin pentru cei care aleg cu atenție destinația, data plecării și momentul rezervării. Un nou studiu realizat de KAYAK identifică orașele în care biletele de avion sunt mai accesibile și destinațiile unde prețurile hotelurilor au scăzut comparativ cu anul trecut.

Analiza se bazează pe căutările de zboruri și hoteluri efectuate între 1 aprilie și 1 septembrie, pentru călătorii programate în perioada 19 decembrie 2026 – 9 ianuarie 2027. Rezultatele au fost comparate cu cele din aceeași perioadă a anului precedent și includ date pentru Franța, Germania și Regatul Unit.

Diferențele dintre piețele analizate se reflectă atât în prețurile biletelor de avion, cât și în tarifele de cazare. Milano, Dublin și Barcelona se numără printre destinațiile cu zboruri mai accesibile, în timp ce unele orașe europene și asiatice înregistrează scăderi ale prețurilor hoteliere.

Pentru călătorii care pleacă din Franța, Milano este cea mai ieftină destinație dintre cele menționate în analiza KAYAK, cu bilete dus-întors de la 126 de euro. Zborurile către Bruxelles pornesc de la 153 de euro, iar cele către Veneția și Berlin, de la 161 de euro. Pentru Londra, tarifele dus-întors încep de la 169 de euro.

În Germania, Milano se află, de asemenea, printre destinațiile cu cele mai mici costuri. Prețul mediu al unui zbor dus-întors este de 116 euro. Roma urmează cu tarife de la 169 de euro, iar Viena, cu bilete de la 170 de euro. Pentru Paris, prețurile pornesc de la 190 de euro, în timp ce un zbor către Londra costă de la 192 de euro.

Pentru pasagerii care pleacă din Regatul Unit, Dublin se numără printre cele mai accesibile variante, cu zboruri dus-întors de la 127 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 151 de euro. Barcelona este disponibilă de la 131 de lire sterline, aproximativ 155 de euro, iar Milano, de la 142 de lire sterline, echivalentul a 169 de euro. Praga și Madrid au tarife de la 143 de lire sterline, aproximativ 170 de euro.

Rovaniemi, oraș din Laponia finlandeză asociat cu povestea lui Moș Crăciun, înregistrează o scădere de 22% a prețurilor la cazare față de anul trecut. Tariful mediu ajunge la 275 de euro pe noapte, potrivit studiului KAYAK.

În alte destinații europene, reducerile sunt mai moderate. La Istanbul, prețurile hotelurilor au scăzut cu 12%, până la o medie de 76 de euro pe noapte. Parisul înregistrează o diminuare de 5%, cu tarife medii de 140 de euro pe noapte, iar în Adeje, în Spania, scăderea este de 8%, până la 235 de euro pe noapte.

În York, oraș din Regatul Unit, prețurile cazării sunt cu 8% mai mici decât în anul precedent. Tariful mediu este de 96 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 114 euro pe noapte.

Reducerile se regăsesc și în destinații din afara Europei. În Thailanda, prețurile hotelurilor din Koh Samui au scăzut cu 21%, până la o medie de 115 euro pe noapte. În Bangkok, reducerea este de 20%, iar tariful mediu ajunge la 76 de euro pe noapte.

Tokyo înregistrează o scădere de 19% a prețurilor la cazare, până la o medie de 110 euro pe noapte. În Singapore, tarifele sunt cu 13% mai mici, ajungând la 164 de euro pe noapte.

Pentru Maldive, reducerea este de 10%, însă tariful mediu rămâne de 916 euro pe noapte. New York, o destinație populară în perioada sărbătorilor de iarnă, consemnează o scădere de 11%, până la 273 de euro pe noapte. În Caraibe, prețurile din Fort-de-France, capitala Martinicăi, sunt cu 10% mai mici, cu o medie de 123 de euro pe noapte.

Momentul rezervării poate influența costul unei călătorii internaționale. Potrivit datelor Expedia publicate la începutul anului 2026, rezervarea biletelor cu aproximativ 15–30 de zile înainte de plecare poate reprezenta o opțiune avantajoasă pentru cei care urmăresc tarife mai mici.

În cazul zborurilor de Crăciun, perioada potrivită pentru rezervare diferă în funcție de țara de plecare. În Germania, prețurile pot scădea în decembrie. Pentru călătorii din Franța, perioada indicată de analiză este săptămâna dinaintea Crăciunului.

În Regatul Unit, datele sugerează că biletele ar trebui rezervate cu aproximativ șase săptămâni înainte de plecare. Aceste intervale reflectă tendințele identificate în analiza prețurilor și nu garantează că fiecare călător va găsi aceleași tarife.

Potrivit KAYAK, 23 decembrie este cea mai ieftină zi pentru zborurile cu plecare din Franța și Regatul Unit. Pentru pasagerii care pleacă din Germania, data cu cele mai mici tarife este 21 decembrie.

Cei care nu intenționează să călătorească înainte de Crăciun, dar vor să plece la finalul anului, pot lua în calcul ajunul Anului Nou. Conform datelor analizate, aceasta este cea mai ieftină zi pentru zboruri în toate cele trei țări.

Diferențele dintre zilele de plecare pot influența bugetul total al vacanței, în special pentru călătoriile internaționale. Datele KAYAK oferă repere pentru alegerea perioadei, însă prețul efectiv depinde de ruta selectată și de disponibilitatea biletelor în momentul rezervării.

În Franța, tarifele pentru cazările interne sunt cu aproximativ 18% mai mici în săptămâna dinaintea Crăciunului decât în octombrie. Pentru sejururile internaționale, prețurile sunt cu aproximativ 7% mai reduse în perioada de la sfârșitul lunii noiembrie până în decembrie.

În Germania, rezervările hoteliere făcute în cele două săptămâni dinaintea Crăciunului pot avea prețuri cu 9% mai mici față de nivelurile maxime înregistrate la mijlocul lunii noiembrie.

În Regatul Unit, rezervarea cu aproximativ două săptămâni înainte de 25 decembrie poate aduce economii de 16% pentru cazările internaționale și de 20% pentru cele interne, potrivit studiului.

Pentru Franța, 21 decembrie este data de check-in asociată celor mai mici tarife atât pentru cazările din țară, cât și pentru cele din străinătate.

În Germania, cele mai avantajoase tarife pentru cazările interne sunt asociate sosirii în ziua de Crăciun. Pentru sejururile în străinătate, data indicată de analiză este 21 decembrie.

Pentru turiștii britanici, data de check-in cu cele mai mici costuri este 22 decembrie dacă aleg o cazare în Regatul Unit. Pentru cei care călătoresc în străinătate, data indicată este 23 decembrie.

Pentru cei care vor să evite temperaturile scăzute din Europa, unele destinații îndepărtate au înregistrat scăderi ale tarifelor aeriene. Reducerile diferă însă în funcție de țara de plecare și de ruta aleasă.

Pentru pasagerii din Franța, zborurile către Casablanca și Rabat, în Maroc, sunt cu 19% mai ieftine față de anul trecut. Tarifele către Agadir au scăzut cu 12%, iar cele către Koh Samui, în Thailanda, sunt cu 17% mai mici.

O altă variantă pentru călătorii francezi este Sri Lanka, unde prețurile zborurilor au scăzut cu 11% comparativ cu 2025, potrivit datelor KAYAK.

Pentru călătorii care pleacă din Germania, Lima, capitala statului Peru, înregistrează o reducere de 29% a tarifelor aeriene față de anul trecut. Zborurile către Cairo sunt cu 18% mai ieftine, iar cele către Port Louis, în Mauritius, au scăzut cu 14%.

Cancún, în Mexic, și Marrakech, în Maroc, figurează și ele printre destinațiile cu prețuri reduse pentru pasagerii germani. În ambele cazuri, tarifele zborurilor sunt cu 8% mai mici comparativ cu anul precedent.

În cazul britanicilor, Agadir, în Maroc, se remarcă printr-o reducere de 26% a tarifelor aeriene. Pentru Jamaica, zborurile către Kingston sunt cu 21% mai ieftine, iar cele către Montego Bay înregistrează o scădere de 18%, conform analizei KAYAK.