Au plătit 15 euro pe noapte pentru o cameră în Veneția. Ce au descoperit turiștii când au ajuns la hotel

Aproape 3.000 de turiști din mai multe țări au ajuns la Hotelul Antigo Trovatore din Veneția după ce au rezervat online camere la prețuri neobișnuit de mici. Odată ajunși la destinație, aceștia au descoperit că rezervările nu le asigurau cazarea promisă. Reprezentanții hotelului susțin că sistemul de rezervări a fost compromis și reclamă dificultăți în identificarea și contactarea persoanelor afectate.

Hotelul, situat în apropierea Pieței San Marco, s-a confruntat cu un aflux de clienți care s-au prezentat la recepție cu rezervări aparent confirmate. Potrivit informațiilor disponibile, între 2.000 și 3.000 de persoane ar fi fost afectate de incident, după ce au găsit online oferte la tarife mult sub cele practicate în mod obișnuit pentru o vacanță la Veneția.

Unele camere erau promovate la numai 15 euro pe noapte, deși prețurile obișnuite pentru această perioadă pot ajunge la aproximativ 300 de euro. În anumite situații, turiștii ar fi plătit în jur de 120 de euro pentru trei nopți de cazare.

Clienții au venit din mai multe țări europene, dar și din alte regiuni ale lumii, inclusiv din Canada. Mulți au călătorit împreună cu partenerii, prietenii sau familiile, convinși că au rezervat camere pentru sejurul lor. Potrivit publicației Il Gazzettino, situația a generat aglomerație la recepție și a pus personalul hotelului în fața unui număr mare de solicitări.

Potrivit angajaților hotelului, incidentul ar avea legătură cu un atac informatic asupra platformei Booking.com sau asupra sistemului asociat gestionării rezervărilor. Deocamdată, mecanismul exact al presupusei breșe de securitate nu este clarificat în informațiile publicate, iar acuzațiile privind compromiterea sistemului provin din relatările personalului unității.

Tommaso Smerghetto, angajat la recepție, a explicat că rezervările suspecte au fost efectuate în zilele de 6 și 7 octombrie 2026. Primii turiști au început să sosească marți seară, iar numărul persoanelor care s-au prezentat la hotel a crescut rapid în orele următoare.

Angajații au relatat că, la anumite momente, între 100 și 150 de persoane au ajuns simultan la recepție. În perioadele de vârf, fluxul de clienți a continuat cu aproximativ 30 de turiști pe oră, potrivit estimărilor personalului.

Hotelul Antigo Trovatore dispune de numai 25 de camere, cu o capacitate totală de aproximativ 50 de persoane. Diferența dintre numărul locurilor disponibile și cel al turiștilor care au venit cu rezervări a făcut imposibilă cazarea tuturor celor care se așteptau să găsească o cameră liberă.

Angajații spun că situația a generat un nivel ridicat de stres, în special din cauza reacțiilor clienților care au descoperit problema abia după ce au ajuns la destinație. Unii turiști s-au prezentat la recepție târziu în noapte și s-au trezit fără cazarea pe care o considerau confirmată și fără o alternativă imediată.

Reprezentanții hotelului susțin că rezervările au fost realizate fără știrea lor și că prețurile afișate online nu corespundeau tarifelor practicate de unitate. Potrivit acestora, în lunile septembrie și octombrie, perioade aglomerate pentru turismul din Veneția, prețurile camerelor pot varia între 150 și 300 de euro.

Personalul afirmă că a fost nevoit să gestioneze nemulțumirile turiștilor, deși, potrivit versiunii prezentate de angajați, incidentul nu ar fi fost provocat de hotel. Numărul mare de persoane care au solicitat cazare a complicat situația, mai ales că unitatea nu avea suficiente camere pentru a răspunde cererilor.

O altă dificultate este identificarea și informarea tuturor clienților care au făcut rezervările suspecte. Reprezentanții hotelului susțin că inclusiv confirmările de rezervare ar fi fost compromise, iar unitatea nu deține toate datele necesare pentru a-i contacta direct pe cei afectați.

Potrivit angajaților, noile rezervări suspecte au fost blocate, însă această măsură nu rezolvă situația celor deja înregistrate. Personalul susține că platforma prin care au fost efectuate rezervările ar trebui să contacteze turiștii afectați și să le comunice opțiunile disponibile pentru recuperarea banilor.

Reprezentanții hotelului afirmă că nu au primit sprijinul necesar pentru identificarea și contactarea tuturor persoanelor care au făcut rezervări frauduloase. În lipsa unor informații complete despre clienți, unitatea întâmpină dificultăți în a-i avertiza pe cei care ar putea ajunge în continuare la recepție cu așteptarea că au cazarea asigurată.

În ceea ce privește recuperarea sumelor plătite, reprezentanții hotelului au declarat că banii ar urma să fie returnați sub forma unor vouchere care pot fi utilizate pe platformă într-un interval de 12 luni. Informațiile disponibile nu precizează dacă această variantă a fost confirmată oficial pentru toate persoanele afectate sau dacă există și alte modalități de rambursare.

Reprezentanții Hotelului Antigo Trovatore au anunțat că au depus o plângere la Poliția Poștală din Italia, instituție specializată în investigarea infracțiunilor informatice. Sesizarea vizează incidentul care ar fi permis publicarea ofertelor la prețuri neobișnuit de mici și efectuarea rezervărilor contestate de conducerea unității.

Între timp, angajații se tem că alți turiști ar putea continua să se prezinte la hotel, deoarece unele rezervări ar putea figura în continuare ca active în sistem. În aceste condiții, recepția riscă să fie solicitată în continuare de persoane care au plătit pentru camere ce nu sunt disponibile în realitate.

Incidentul a afectat turiști din mai multe țări, inclusiv persoane care au organizat călătoria și au achitat cazarea înainte de plecare. Reprezentanții hotelului susțin că identificarea clienților și clarificarea situației rezervărilor rămân probleme importante, în timp ce turiștii au nevoie de informații despre cazare și recuperarea sumelor plătite.