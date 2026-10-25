Acuzații grave la adresa Guvernului Bolojan. Ce spune Sorin Grindeanu despre deficit și datoriile statului

Sorin Grindeanu a lansat critici la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând Executivul că a afectat nivelul de trai al populației și activitatea firmelor, fără să rezolve problemele bugetare.

Într-o postare publicată pe Facebook, liderul PSD a susținut că România se confruntă cu datorii neachitate de peste 30 de miliarde de lei și cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

Președintele social-democraților a anunțat că partidul său intenționează să schimbe direcția economică a țării și a criticat măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Potrivit acestuia, efectele politicilor guvernamentale s-au reflectat asupra veniturilor românilor și asupra mediului de afaceri.

„A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia și a adâncit criza. Asta nu este „greaua moștenire” – este nota de plată a austerității oarbe! Plătită de români și firmele românești, nu de cei care se aplaudă singuri pe scenă! Spre deosebire de dreapta, #PSD nu se lamentează și nu aruncă inconștient în spațiul public scenarii apocaliptice despre „incapacitatea de plată”. Vom schimba direcția României. Aici nu există cale de întoarcere!”, a scris Sorin Grindeanu pe rețelele sociale.

Liderul PSD a afirmat că publicul trebuie să cunoască situația financiară pe care, în opinia sa, a lăsat-o în urmă Guvernul Bolojan. Printre problemele enumerate se numără obligațiile de plată reportate, epuizarea bugetului adoptat în primăvară și nivelul deficitului bugetar raportat la celelalte state membre ale Uniunii Europene.

„Dar românii au dreptul să știe de unde plecăm:

⁠ ⁠Peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli și obligații împinse în viitor. Un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie. ⁠Cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. După orice metodologie. O confirmă instituțiile interne – INS și BNR, dar și „pesediștii” de la Eurostat și Comisia Europeană”, a punctat Sorin Grindeanu.

În aceeași postare, președintele PSD a criticat modul în care au fost aplicate reformele economice, susținând că măsurile adoptate nu au avut efectele necesare pentru redresarea finanțelor publice. El a pus în contrast impactul politicilor guvernamentale asupra economiei și veniturilor populației cu rezultatele obținute în privința echilibrării bugetului.

„Realitatea cifrelor a demonstrat că, în ultimul an, reformele s-au făcut cu sabia de lemn, în timp ce peste economie și veniturile românilor s-a trecut cu tancul. Acest trend trebuie inversat. PSD alege să fie alături de oamenii reali, nu de corul digital care aplaudă mecanic eșecul pe rețelele sociale. România a fost „salvată” destul. Acum are nevoie de muncă, investiții și măsuri care să repornească economia și să protejeze nivelul de trai”, a mai scris liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a precizat că miniștrii PSD vor prezenta, în săptămâna următoare, măsuri concrete, însoțite de termene și rezultate. Lista anunțată vizează mai multe domenii, de la sănătate și agricultură până la infrastructură, fonduri europene, piața muncii și apărare.

În domeniul sănătății, social-democrații urmăresc asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea unităților de primiri urgențe (UPU) și a serviciilor de Ambulanță din întreaga țară. Pentru agricultură, prioritățile anunțate sunt deblocarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea dialogului cu Comisia Europeană în vederea reluării exporturilor de ovine.

La Transporturi, agenda prezentată de liderul PSD include ultimele verificări necesare pentru deschiderea, în luna noiembrie, a unei noi secțiuni de autostradă, pe tronsonul Tigveni–Curtea de Argeș. În același timp, pentru sectorul de mediu, partidul urmărește deblocarea acordului de mediu revizuit pentru tronsonul montan al autostrăzii Pitești–Sibiu.

Potrivit lui Grindeanu, lipsa acestui acord afectează desfășurarea lucrărilor, activitatea fiind limitată la 45% din șantier. În domeniul dezvoltării, social-democrații au anunțat operaționalizarea unui grup de lucru pentru reforma administrației publice locale.

În ceea ce privește fondurile europene, miniștrii PSD urmează să poarte discuții la Bruxelles pentru salvarea banilor alocați prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Pentru economie, lista anunțată de Sorin Grindeanu cuprinde realizarea unui audit al tuturor programelor de sprijin destinate mediului economic.

Un alt domeniu menționat este piața muncii. Potrivit liderului PSD, partidul urmărește deblocarea platformei „Work in Romania”, destinată lucrătorilor străini. Grindeanu a afirmat că activarea acesteia este așteptată de peste o lună de mii de antreprenori și firme românești.

În domeniul apărării, agenda anunțată include o întâlnire cu partenerii din Bulgaria și Turcia, având ca obiectiv întărirea securității la Marea Neagră. Totodată, pentru justiție, interne și învățământul preuniversitar, social-democrații au indicat implementarea măsurilor privind combaterea violenței în școli.

Lista prezentată de președintele PSD reunește astfel intervenții propuse pentru finanțarea serviciilor de urgență, sprijinirea agriculturii, continuarea proiectelor de infrastructură, atragerea fondurilor europene și susținerea firmelor. În mesajul publicat pe Facebook, Sorin Grindeanu a încheiat prin reafirmarea direcției politice anunțate de partid.

„Săptămâna viitoare, miniștrii PSD vin cu măsuri concrete, cu termene și rezultate: