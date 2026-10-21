Ryanair anunță schimbări în Europa și avertizează: biletele de avion se vor scumpi. Ce spune despre Ursula von der Leyen

Pasagerii care își planifică zborurile pentru 2027 s-ar putea confrunta cu tarife mai mari, pe fondul creșterii costurilor cu combustibilul. Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, anticipează o majorare semnificativă a prețurilor biletelor de avion, în condițiile în care compania va pierde protecția oferită de contractele actuale de aprovizionare.

Pe lângă avertismentul privind tarifele, șeful operatorului aerian a lansat critici la adresa Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Acesta consideră că instituțiile europene nu fac suficient pentru a îmbunătăți condițiile de concurență pentru firmele de pe continent.

Într-un interviu acordat publicației Euronews, O’Leary a contestat politicile europene referitoare la taxarea emisiilor și la costurile de mediu suportate de companiile aeriene. În opinia sa, aceste obligații afectează competitivitatea transportatorilor europeni în raport cu operatorii din Statele Unite, China și alte state asiatice, care funcționează în condiții diferite.

Directorul Ryanair a invocat și măsurile propuse în raportul privind competitivitatea europeană, publicat în 2024 de Mario Draghi, fost premier al Italiei. El a criticat lipsa progreselor pe care le consideră necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor din document.

„Ursulei von der Leyen îi este frică să facă orice altceva în afară de a vorbi. Este inutilă”, a declarat Michael O’Leary, referindu-se la activitatea șefei Comisiei Europene.

Criticile au fost formulate la Bruxelles, unde compania a prezentat și planurile de reducere a operațiunilor din Belgia pentru sezonul de iarnă. Ryanair urmează să renunțe la 20 de rute și să diminueze cu un milion numărul locurilor disponibile pentru pasageri.

Decizia a venit după majorarea taxei belgiene aplicate călătoriilor aeriene. Autoritățile au crescut tariful cu doi euro, până la șapte euro pentru fiecare bilet, o modificare contestată de conducerea companiei.

O’Leary susține că operatorul își poate muta aeronavele către piețe unde cheltuielile și taxele permit desfășurarea activității în condiții mai avantajoase. Belgia nu este singura țară europeană criticată de directorul Ryanair, care a menționat și situația din Franța și Germania.

„Mutăm avioanele în țările care sunt competitive. Belgia nu este competitivă. Franța nu este competitivă. Germania este complet necompetitivă”, a afirmat acesta.

Reducerea zborurilor din Belgia reflectă strategia companiei de a-și repartiza flota în funcție de costurile operaționale și de condițiile existente pe fiecare piață. Majorarea taxelor este unul dintre factorii invocați de Ryanair atunci când își reevaluează prezența în anumite țări.

Perspectivele pentru 2027 sunt influențate și de modul în care Ryanair își asigură combustibilul. Pentru 2026, compania a încheiat contracte în avans care îi permit să cumpere combustibil la un preț de aproximativ 67 de dolari pe baril.

Aceste acorduri limitează expunerea operatorului la fluctuațiile imediate ale pieței, însă avantajul lor depinde de perioada pentru care au fost încheiate. După expirarea contractelor, costurile vor fi influențate într-o măsură mai mare de prețurile disponibile la acel moment.

Potrivit estimărilor prezentate de O’Leary, costul combustibilului s-ar putea dubla în 2027 față de nivelul asigurat prin contractele actuale. O asemenea evoluție ar majora cheltuielile companiei și ar putea avea efecte asupra tarifelor practicate pentru transportul aerian.

Directorul Ryanair a precizat că operatorul nu intenționează să introducă taxe suplimentare pentru combustibil, distincte de prețul biletului. El a avertizat însă că această decizie nu înseamnă că pasagerii vor fi feriți de scumpiri.

„Garantăm că nu vom introduce suprataxe pentru combustibil, dar nu există nicio îndoială că prețurile biletelor de avion vor crește semnificativ în 2027, din cauza scumpirii puternice a petrolului”, a declarat șeful companiei.

Estimările privind scumpirea zborurilor apar pe fondul creșterii cotațiilor petrolului, influențate de conflictul din Orientul Mijlociu și de riscurile care afectează aprovizionarea internațională. Pentru companiile aeriene, modificările prețului combustibilului pot schimba semnificativ costurile de operare.

Țițeiul Brent, utilizat ca reper pe piața internațională, a încheiat ședința de vineri la 109,86 dolari pe baril. Acesta a fost cel mai ridicat nivel din luna mai, iar ulterior cotația a trecut de pragul de 110 dolari.

Creșterea a fost asociată cu îngrijorările privind livrările de petrol din Golful Persic, după ce atacurile asupra petrolierelor au amplificat riscurile pentru transportul maritim. Eventualele perturbări ale aprovizionării pot influența evoluția cotațiilor și costurile suportate de companiile care depind de combustibilii derivați din petrol.

În cazul Ryanair, prețurile asigurate prin contractele pentru 2026 oferă o protecție temporară față de aceste fluctuații. Situația se poate modifica după expirarea acordurilor, moment în care compania va fi mai expusă condițiilor de pe piața combustibilului.

Estimările prezentate de Michael O’Leary privind tarifele din 2027 sunt legate de această perspectivă asupra costurilor, în timp ce criticile sale la adresa instituțiilor europene vizează taxele și regulile care influențează activitatea transportatorilor de pe continent.