Călătorii pot fi amendați pentru un gest obișnuit. Ce nu mai este permis în autobuzele din această țară

Călătorii din Anglia care ascultă muzică la volum ridicat sau urmăresc videoclipuri fără căști în autobuze riscă amenzi de până la 100 de lire sterline. Autoritățile britanice pregătesc noi îndrumări pentru aplicarea sancțiunilor în transportul public. Măsurile vizează pasagerii care îi deranjează pe ceilalți și refuză să își schimbe comportamentul după ce sunt avertizați. Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu de îmbunătățire a condițiilor de călătorie.

Autoritățile din Anglia intenționează să aplice mai eficient sancțiunile pentru comportamentele deranjante din autobuze, inclusiv pentru ascultarea muzicii la volum ridicat sau redarea videoclipurilor fără căști. Potrivit Mediafax, amenzile pot ajunge la 100 de lire sterline în cazul pasagerilor care continuă să îi deranjeze pe ceilalți călători după ce li se solicită să înceteze.

Inițiativa anunțată de Andy Burnham urmărește să încurajeze utilizarea căștilor și respectarea liniștii în mijloacele de transport în comun. Conform publicației britanice The Guardian, noile îndrumări sunt destinate autorităților locale și au rolul de a facilita aplicarea reglementărilor existente privind conduita pasagerilor.

Sancțiunea nu va fi aplicată automat oricărei persoane care folosește telefonul fără căști. Amenda de până la 100 de lire sterline poate interveni atunci când un călător este avertizat că produce disconfort celorlalți pasageri, dar refuză să oprească muzica sau să înceteze comportamentul reclamat.

Responsabilitatea verificării respectării regulilor nu va reveni șoferilor de autobuz. Controalele și eventualele sancțiuni vor fi gestionate de personalul de securitate din transporturi sau de polițiști.

Reglementările privind comportamentul pasagerilor există deja în transportul feroviar britanic, unde operatorii dispun de instrumente legale pentru sancționarea persoanelor care îi deranjează pe ceilalți călători.

În cazul trenurilor, companiile feroviare pot aplica amenzi de până la 1.000 de lire sterline pentru anumite abateri, inclusiv comportamente similare celor vizate de măsurile pregătite pentru transportul cu autobuzul.

Prin noile îndrumări, autoritățile urmăresc să faciliteze intervenția personalului autorizat și în transportul rutier, în situațiile în care pasagerii nu respectă regulile de conduită.

Pe lângă aplicarea sancțiunilor, autoritățile britanice pregătesc o campanie națională de informare destinată persoanelor care utilizează transportul public. Aceasta va pune accent pe folosirea căștilor și pe evitarea zgomotelor care pot afecta confortul celorlalți pasageri.

Mesajul campaniei va sublinia că autobuzele sunt spații comune, iar preferințele muzicale sau conținutul audio urmărit de o persoană nu trebuie impuse celorlalți călători.

Planul nu se limitează însă la muzica ascultată fără căști. Autoritățile vor să combată și alte comportamente interzise în autobuze, printre care utilizarea țigărilor electronice și abandonarea deșeurilor.

Inițiativa privind sancționarea pasagerilor care produc zgomot în autobuze vine după o campanie promovată de primarul Londrei, Sadiq Khan, pentru îmbunătățirea comportamentului în transportul public.

Campania desfășurată în capitala britanică i-a încurajat pe călători să manifeste respect față de persoanele din jur și să utilizeze căștile atunci când ascultă muzică sau urmăresc materiale video.

Propunerile privind aplicarea amenzilor sunt susținute și de rezultatele unor sondaje realizate de YouGov, citate de presa britanică. Cercetările indică existența unui sprijin semnificativ pentru sancționarea persoanelor care ascultă muzică la volum ridicat în mijloacele de transport în comun.

Printre comportamentele considerate deranjante de către călători se numără și efectuarea apelurilor telefonice cu difuzorul activat. Acestea sunt menționate alături de redarea muzicii și a videoclipurilor fără căști, situații care pot afecta confortul celorlalți pasageri în timpul deplasărilor.