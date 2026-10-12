Marea Britanie vrea o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană. Londra anunță negocieri pentru un nou acord

Marea Britanie pregătește o nouă etapă în relația cu Uniunea Europeană, după confirmarea summitului bilateral programat pentru 20 noiembrie, la Bruxelles. Premierul britanic Andy Burnham a declarat luni, în Parlament, că menținerea situației actuale nu este suficientă pentru țară și că refuzul de a analiza un nou acord cu UE ar reprezenta o neglijare gravă a responsabilităților Guvernului. Oficialul a precizat că populația britanică va avea ultimul cuvânt în fiecare etapă a procesului.

Consiliul European a confirmat că următorul summit dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană va fi organizat pe 20 noiembrie, la Bruxelles. Întâlnirea fusese amânată după demisia lui Sir Keir Starmer din funcția de prim-ministru al Marii Britanii.

Confirmarea noii date vine în contextul în care premierul Andy Burnham și-a anunțat intenția de a construi o relație mai apropiată cu Uniunea Europeană, transmite The Independent.

Într-o declarație făcută luni în Camera Comunelor, Burnham a explicat că actuala relație dintre Londra și Bruxelles trebuie reevaluată în raport cu interesele economice și de securitate ale Marii Britanii.

Premierul a susținut că păstrarea situației actuale nu reprezintă o soluție suficientă pentru provocările cu care se confruntă țara.

„Dacă vrem cu adevărat să stimulăm creșterea economică, să controlăm imigrația și să ne apărăm valorile și securitatea, aceasta este o discuție pe care trebuie să o avem”, a declarat Andy Burnham.

Premierul britanic a avertizat că refuzul de a analiza posibilitatea unui nou acord cu Uniunea Europeană ar reprezenta o greșeală majoră.

„Menținerea situației actuale nu este suficientă pentru Marea Britanie. Mai rău, ar reprezenta o neglijare gravă a responsabilităților noastre să întoarcem spatele acestei oportunități”, a afirmat Burnham în fața parlamentarilor.

Acesta a susținut că autoritățile britanice trebuie să analizeze în mod realist situația internațională și să stabilească ce tip de relație cu Uniunea Europeană servește cel mai bine interesele țării.

„Trebuie să privim lumea de astăzi cu calm, luciditate și rațiune, pentru a analiza ce este cel mai bine pentru țara noastră”, a declarat premierul.

Burnham a precizat că prioritatea imediată a Guvernului este obținerea unui rezultat favorabil la summitul din noiembrie.

Ulterior, premierul dorește lansarea unui dialog mai amplu privind opțiunile pe termen lung pentru relația dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană.

Andy Burnham a indicat două domenii în care summitul din 20 noiembrie ar putea aduce progrese. Primul este stimularea creșterii economice a Marii Britanii, iar al doilea privește controlul imigrației ilegale.

Premierul consideră că apropierea de Uniunea Europeană trebuie analizată inclusiv prin prisma acestor două obiective.

Potrivit acestuia, summitul reprezintă o oportunitate pentru discuții concrete privind dezvoltarea economică și gestionarea migrației.

Burnham a explicat că Guvernul urmărește mai întâi obținerea unor rezultate la întâlnirea de la Bruxelles, înainte de a începe dezbateri mai ample despre viitorul relației bilaterale.

El a insistat și asupra rolului populației în eventualele schimbări.

„În fiecare etapă, publicul britanic va fi cel care decide, iar eu sunt convins că opinia publică susține în prezent o abordare pragmatică, precum cea pe care o propun”, a declarat premierul.

Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis luni un mesaj în care a subliniat importanța parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Oficialul european a descris cele două părți drept parteneri care împărtășesc valori și interese comune.

„Uniunea Europeană și Regatul Unit sunt parteneri cu viziuni similare, uniți de valori comune și interese împărtășite”, a declarat António Costa.

Președintele Consiliului European a evidențiat legătura dintre securitatea și prosperitatea celor două părți.

„Securitatea și prosperitatea noastră sunt strâns legate, ceea ce face ca un parteneriat puternic între noi să fie esențial”, a afirmat acesta.

Costa a susținut că aprofundarea cooperării poate contribui la gestionarea provocărilor actuale și la consolidarea stabilității.

„Prin aprofundarea cooperării, ne putem consolida capacitatea de a răspunde provocărilor vremurilor noastre, de a ne întări reziliența și de a promova stabilitatea în Europa și dincolo de ea”, a transmis oficialul european.

În paralel cu discuțiile despre apropierea de Uniunea Europeană, Andy Burnham a abordat și subiectul referendumului din 2016, în urma căruia britanicii au votat pentru ieșirea din blocul comunitar.

Premierul a declarat că rezultatul referendumului pentru Brexit a fost legitim. Totuși, acesta a afirmat că Rusia a intervenit în procesul referendumului.

Burnham a explicat că, după instalarea sa în funcția de prim-ministru, în vara acestui an, a solicitat informații privind posibila implicare a Moscovei în votul din 2016. Potrivit premierului, răspunsul primit a confirmat existența unei interferențe rusești.

El a declarat că a întrebat dacă Moscova a fost implicată în referendum și că a primit „răspunsul clar că da, a existat” o asemenea implicare.

Anterior, Downing Street transmisese că este „de neconceput” ca Rusia să nu fi încercat să influențeze votul.