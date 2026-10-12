„Război din umbră” mai periculos decât Războiul Rece. Germania se pregătește pentru noi amenințări: Obiectivul este să ne destabilizeze

Germania se confruntă cu un „război din umbră” ale cărui obiective depășesc ceea ce s-a întâmplat în timpul Războiului Rece, avertizează ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt. Oficialul susține că operațiunile urmăresc destabilizarea profundă a țării și cere consolidarea serviciilor de informații. Declarațiile vin pe fondul avertismentelor privind acțiunile hibride atribuite Rusiei, care includ sabotaje, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Berlin de Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV), că Germania se confruntă cu amenințări care depășesc amploarea celor din perioada Războiului Rece.

Oficialul a folosit expresia „război din umbră” pentru a descrie operațiunile îndreptate împotriva țării, arată Reuters.

„Războiul din umbră la care asistăm astăzi are un obiectiv care depășește cu mult tot ceea ce am văzut în timpul Războiului Rece”, a declarat Alexander Dobrindt.

Ministrul a susținut că scopul acestor acțiuni este destabilizarea Germaniei.

„Obiectivul său clar este să ne destabilizeze, să ne destabilizeze fundamental”, a afirmat acesta.

Dobrindt nu a menționat direct Rusia în declarațiile respective. Cu toate acestea, avertismentul său apare în contextul în care oficiali din numeroase state occidentale au acuzat în ultimele luni Moscova că desfășoară operațiuni de sabotaj, atacuri cibernetice și alte acțiuni hibride pe teritoriul Europei.

Potrivit acestor oficiali, scopul operațiunilor ar fi diminuarea sprijinului acordat Ucrainei.

Rusia respinge acuzațiile, pe care le consideră nefondate și rezultatul unei atitudini de ostilitate față de Moscova.

Președintele Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, Sinan Selen, a declarat luni că Rusia utilizează aproape toate instrumentele disponibile în cadrul operațiunilor sale hibride.

Potrivit șefului BfV, acestea includ campanii de dezinformare, manipularea informațiilor și acte de sabotaj. Selen a menționat inclusiv pregătirea unor tentative de asasinat pe teritoriul Germaniei.

„Aceasta este o realitate cu care trebuie să ne confruntăm”, a declarat președintele serviciului german de informații interne.

Avertismentul vine după ce, în august, autoritățile germane au atribuit Rusiei o tentativă de atac asupra unui aeroport, în care ar fi fost implicată o dronă încărcată cu explozibili. Incidentul de la Leipzig a intensificat discuțiile privind necesitatea extinderii atribuțiilor serviciilor de informații germane.

Întrebat despre acest caz, Sinan Selen a declarat că se așteaptă la noi acțiuni similare.

Kremlinul a respins acuzațiile referitoare la incidentul cu drona, susținând că acesta a fost inventat.

Declarațiile ministrului german de Interne sunt în concordanță cu avertismentele lansate în această lună de conducerea Serviciului Federal de Informații al Germaniei (BND), instituția responsabilă de informațiile externe.

Șeful BND a avertizat că Germania riscă să ajungă într-un conflict violent cu Moscova.

Un avertisment separat a venit luni și din partea serviciului de securitate al Republicii Cehe. Potrivit acestuia, Rusia ar putea recurge, în următoarele luni, la operațiuni mai riscante și de mai mare amploare pe teritoriul statelor membre NATO care sprijină Ucraina.

Avertismentele formulate de serviciile de informații germane și cehe vizează atât intensificarea operațiunilor hibride, cât și posibilitatea unor acțiuni cu consecințe mai grave pentru securitatea statelor europene.

Guvernul german a propus o reformă legislativă care ar urma să ofere serviciilor de informații atribuții mai extinse.

Printre modificările avute în vedere se numără posibilitatea adoptării unor măsuri defensive active, nu doar a activităților tradiționale de culegere și analiză a informațiilor.

Proiectul de lege a trecut printr-o primă lectură în septembrie și este în prezent analizat de comisiile parlamentare.

Alexander Dobrindt consideră că Germania trebuie să își dezvolte capacitățile serviciilor de informații pentru a răspunde amenințărilor actuale.

„Germania nu poate fi un actor de mâna a doua sau a treia atunci când vine vorba despre dezvoltarea serviciilor și a capacităților. Trebuie să rămânem în prima linie, având în vedere provocările cu care ne confruntăm”, a declarat ministrul de Interne.

Serviciile de informații germane au fost create după cel de-al Doilea Război Mondial, într-o perioadă în care experiența regimului nazist era încă puternic prezentă în memoria societății.

Din acest motiv, atribuțiile lor au fost în mod tradițional mai restrânse decât cele ale serviciilor similare din alte state occidentale.

Comparativ cu instituțiile de informații din Franța, Marea Britanie sau Statele Unite, serviciile germane au funcționat sub constrângeri mai stricte.

Reforma aflată în prezent în Parlament urmărește extinderea capacităților acestora, inclusiv prin introducerea unor măsuri de apărare activă.

Necesitatea schimbărilor este susținută de ministrul Alexander Dobrindt și de conducerea BfV, în condițiile în care autoritățile germane se așteaptă la continuarea operațiunilor hibride și la apariția unor noi incidente similare celui cu drona de la Leipzig.