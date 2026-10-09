Mihai Fifor analizează discursul Maiei Sandu despre securitatea regională. Ce rol ar trebui să își asume România

Deputatul PSD Mihai Fifor a analizat, într-o postare publicată vineri, 9 octombrie, discursul susținut de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Moldova Security Forum. Parlamentarul consideră că mesajul transmis de la Chișinău indică o schimbare a modului în care Republica Moldova își definește rolul în securitatea regională. Fifor a explicat și implicațiile acestei poziționări pentru România, în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor hibride atribuite Rusiei.

Deputatul PSD Mihai Fifor consideră că discursul susținut de Maia Sandu la Moldova Security Forum depășește obiectivul integrării europene și urmărește redefinirea poziției Republicii Moldova în arhitectura de securitate a continentului. Potrivit parlamentarului, mesajul președintei de la Chișinău indică intenția autorităților moldovene de a transforma vulnerabilitățile geopolitice ale țării într-un argument pentru asumarea unui rol regional mai important.

„Discursul susținut ieri de Maia Sandu la Moldova Security Forum nu este un simplu exercițiu de comunicare politică și nici o nouă pledoarie pentru integrarea europeană. Este o poziționare geopolitică fermă, un discurs de direcție, prin care Chișinăul propune o schimbare fundamentală de paradigmă în modul în care Republica Moldova trebuie înțeleasă în arhitectura de securitate a continentului”, susține deputatul PSD.

Fifor susține că dimensiunea redusă a unui stat, resursele limitate și expunerea la presiuni externe nu exclud posibilitatea ca acesta să contribuie la stabilitatea regională. În opinia sa, Republica Moldova încearcă să treacă de la statutul de beneficiar al sprijinului de securitate la cel de partener capabil să contribuie la protejarea regiunii.

„Un stat mic, cu resurse limitate, expus permanent presiunilor geopolitice și agresiunii hibride rusești, nu este condamnat să rămână doar un consumator de securitate. Poate deveni, prin poziția sa geografică, reziliența instituțională și capacitatea de a contribui la stabilitatea vecinătății, un furnizor de securitate regională”, a scris Mihai Fifor.

Parlamentarul apreciază că această repoziționare nu presupune supraestimarea capacităților militare sau economice ale Republicii Moldova, ci valorificarea importanței sale geografice într-o regiune în care războiul din Ucraina a modificat prioritățile strategice și raporturile de putere.

În analiza publicată, Mihai Fifor acordă o atenție deosebită poziției geografice a Republicii Moldova și implicațiilor acesteia pentru Ucraina. Deputatul arată că frontiera comună, de aproximativ 1.200 de kilometri, reprezintă un element important pentru stabilitatea zonei, în condițiile continuării războiului declanșat de Rusia.

Potrivit acestuia, menținerea stabilității Republicii Moldova permite Ucrainei să își concentreze resursele militare asupra confruntării cu forțele ruse. În schimb, o eventuală destabilizare a statului moldovean sau extinderea controlului Moscovei asupra acestuia ar putea afecta securitatea regiunii Odesa și configurația strategică a flancului estic euroatlantic.

Deputatul include în această analiză și situația din Transnistria, unde prezența militară rusă și depozitele de muniții de la Cobasna reprezintă, în evaluarea sa, vulnerabilități care pot fi exploatate de Moscova pentru exercitarea unor presiuni asupra Chișinăului și a statelor din regiune.

O altă componentă a analizei deputatului PSD privește amenințările hibride cu care se confruntă Republica Moldova, în special tentativele de influențare a proceselor electorale, finanțarea ilegală, dezinformarea și atacurile cibernetice. Fifor susține că aceste instrumente urmăresc diminuarea încrederii populației în instituțiile publice și limitarea capacității autorităților de a adopta decizii independente.

În opinia parlamentarului, experiența acumulată de instituțiile de la Chișinău în combaterea acestor amenințări ar putea fi utilizată și de alte state, inclusiv România și țările din Balcanii de Vest.

Fifor consideră că protejarea instituțiilor democratice împotriva interferențelor externe trebuie tratată ca parte a securității regionale, nu exclusiv ca o problemă de politică internă.

În același context, deputatul susține că procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană capătă o dimensiune strategică suplimentară. Din perspectiva prezentată de acesta, integrarea europeană nu mai privește doar apropierea economică și instituțională de statele membre, ci și consolidarea securității continentale.

Parlamentarul interpretează această evoluție drept o apropiere între politicile de extindere ale Uniunii Europene, obiectivele de apărare și competiția geopolitică din vecinătatea estică.

Referindu-se la implicațiile discursului Maiei Sandu pentru București, Mihai Fifor afirmă că relația dintre România și Republica Moldova trebuie analizată dincolo de legăturile istorice, culturale și diplomatice dintre cele două state. Deputatul consideră că stabilitatea Republicii Moldova are consecințe directe asupra securității României și că această realitate ar trebui reflectată în politica externă și de apărare.

„Republica Moldova nu mai trebuie privită exclusiv ca un stat vecin pe care România îl sprijină, ci ca un partener strategic a cărui reziliență contribuie direct la propria noastră securitate”, a transmis parlamentarul.

În argumentația sa, Chișinăul ocupă o poziție importantă la intersecția regiunii Mării Negre, a frontierei sud-vestice a Ucrainei și a flancului estic euroatlantic.

Fifor apreciază că această configurație geografică oferă României posibilitatea de a dezvolta un rol de legătură între Europa Centrală, regiunea extinsă a Mării Negre, Balcanii de Vest și vecinătatea estică a Uniunii Europene.

Deputatul PSD susține că securitatea Republicii Moldova trebuie analizată împreună cu evoluțiile militare și politice din Ucraina, în special cu situația regiunii Odesa. Totodată, acesta consideră că stabilitatea Mării Negre este legată de evoluțiile din Balcanii de Vest, într-un sistem regional în care infrastructura și cooperarea instituțională au o importanță strategică.

În acest cadru, Fifor identifică interconectările energetice, coridoarele de transport, mobilitatea militară și consolidarea instituțiilor drept componente care pot contribui la creșterea capacității de acțiune a României.

Parlamentarul afirmă că relația București–Chișinău nu ar trebui să se limiteze la sprijinul acordat Republicii Moldova, ci să includă dezvoltarea unor proiecte comune cu relevanță pentru securitatea regională.

În opinia sa, experiența autorităților moldovene în combaterea operațiunilor hibride atribuite Rusiei ar putea fi valorificată în cadrul unei cooperări mai ample, care să includă securitatea Mării Negre, sprijinul pentru Ucraina și stabilitatea Balcanilor de Vest.

În ultima parte a analizei, Mihai Fifor susține că România trebuie să își definească mai clar propriile obiective strategice în regiune, chiar dacă beneficiază de garanțiile de securitate oferite de apartenența la NATO și de instrumentele disponibile în cadrul Uniunii Europene.

Deputatul consideră că mesajul transmis de Maia Sandu reprezintă și un argument pentru reevaluarea modului în care Bucureștiul își exercită influența regională. Potrivit acestuia, rolul României nu ar trebui redus la susținerea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Discursul Maiei Sandu devine astfel și o invitație la maturitate strategică pentru București. Apartenența la NATO și Uniunea Europeană oferă României garanții și instrumente fundamentale, dar nu substituie necesitatea unei viziuni proprii asupra regiunii. Securitatea României nu începe și nu se termină la Prut, iar rolul său nu poate fi redus la cel de susținător al parcursului european al Republicii Moldova”, a scris Fifor.

Parlamentarul apreciază că autoritățile de la Chișinău încearcă să transforme experiența confruntării cu amenințările externe într-un argument pentru creșterea relevanței Republicii Moldova în politica europeană de securitate.

În ceea ce privește România, deputatul face distincția între importanța geopolitică determinată de poziția geografică și capacitatea efectivă a unui stat de a influența deciziile strategice regionale.