Gabriela Firea anunță noi oportunități pentru elevii și profesorii din România. Ce prevede rezoluția votată în Parlamentul European

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a anunțat că a susținut și votat, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, rezoluția privind proiectul-pilot al Alianțelor europene ale școlilor. Inițiativa urmărește dezvoltarea colaborării dintre instituțiile de învățământ din Uniunea Europeană, inclusiv cele din România. Proiectul vizează schimburile de experiență între elevi și profesori, modernizarea metodelor de predare și implicarea școlilor din mediul rural și din zonele defavorizate.

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a anunțat că a votat în Parlamentul European rezoluția referitoare la proiectul-pilot privind Alianțele europene ale școlilor, care urmărește dezvoltarea unor parteneriate stabile între instituțiile de învățământ din statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit acesteia, inițiativa pune accent pe colaborarea dintre școli, schimburile de experiență și introducerea unor metode de predare bazate pe cooperare. Proiectul are în vedere inclusiv participarea instituțiilor de învățământ vocațional și profesional.

„Am susținut şi votat, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, Rezoluția referitoare la proiectul-pilot privind Alianțele europene ale școlilor. Această inițiativă va transforma fundamental modul în care instituțiile de învățământ colaborează la nivel comunitar”, a transmis Gabriela Firea într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Europarlamentarul a precizat că, pentru unitățile de învățământ din România, obiectivul este dezvoltarea unei cooperări permanente cu instituții partenere din alte state europene, în locul colaborărilor limitate la proiecte individuale.

„Pentru școlile și liceele din România, această rezoluție reprezintă trecerea de la proiecte izolate la o cooperare structurată, pe termen lung, cu beneficii directe și palpabile”, a explicat Gabriela Firea.

Alianțele europene ale școlilor sunt concepute pentru a facilita participarea elevilor și profesorilor la activități comune cu instituții de învățământ din alte state membre, prin schimburi de grupuri, predare în colaborare și utilizarea instrumentelor digitale.

Gabriela Firea a arătat că inițiativa urmărește extinderea accesului la aceste oportunități, inclusiv pentru școlile din comunitățile rurale și din zonele defavorizate.

Potrivit prezentării făcute de europarlamentar, proiectul include „mobilitate accesibilă pentru elevi și profesori, schimburi de grupuri, predare prin colaborare, cooperare digitală”, precum și „Sprijin real pentru mediul rural și zonele defavorizate, prin implicarea instituțiile de învățământ în proiect”.

În acest fel, instituțiile participante ar urma să poată desfășura activități educaționale comune și să utilizeze experiența acumulată de școlile partenere în dezvoltarea propriilor programe de învățământ.

Proiectul privind Alianțele europene ale școlilor include și măsuri destinate reducerii obligațiilor administrative asociate participării instituțiilor de învățământ la parteneriate internaționale.

Gabriela Firea a precizat că rezoluția urmărește „reducerea sarcinilor administrative și simplificarea procedurilor, pentru ca profesorii să aibă parte de orientări clare și practice, fără raportări excesive”.

Un alt obiectiv menționat de europarlamentar este dezvoltarea competențelor necesare elevilor pentru participarea la viața democratică și integrarea pe piața muncii.

În acest sens, inițiativa pune un „accent puternic pe educația civică, educația în domeniul mass-mediei și dezvoltarea gândirii critice, esențiale pentru participarea democratică și piața muncii”, a mai transmis Gabriela Firea.

În ceea ce privește finanțarea și implementarea Alianțelor europene ale școlilor, Gabriela Firea a explicat că inițiativa este concepută pentru a valorifica programele și mecanismele europene deja existente.

Printre instrumentele menționate se numără Erasmus+, Fondul social european Plus și Garanția pentru tineret, care ar putea contribui la dezvoltarea parteneriatelor educaționale și la pregătirea profesională a cadrelor didactice.

„Proiectul nu va porni de la zero, ci se va lega de inițiativele și finanțările deja existente – programul Erasmus+, Fondul social european Plus sau Garanția pentru tineret – pentru a genera parteneriate puternice, o mai bună dezvoltare profesională a cadrelor didactice și rezultate pe termen lung”, a explicat europarlamentarul PSD.

Potrivit Gabrielei Firea, modelul propus prin proiectul-pilot presupune constituirea unor rețele europene în care instituțiile de învățământ să poată colabora atât în activitatea didactică, cât și în cea administrativă.

Apartenența la o asemenea alianță ar permite școlilor să mențină legături permanente cu instituțiile partenere și să desfășoare activități educaționale adaptate cerințelor actuale ale societății și pieței muncii.