NATO transmite un avertisment Rusiei. Planul Alianței pentru a câștiga în cazul unui atac

Comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO din Europa, generalul american Alexus Grynkewich, urmează să transmită luni un avertisment Rusiei privind capacitatea Alianței de a respinge un eventual atac. Oficialul militar va prezenta, în cadrul unei conferințe de securitate organizate la Varșovia, principiile strategiei NATO pentru descurajarea agresiunilor și apărarea statelor membre, într-un context marcat de intensificarea amenințărilor hibride atribuite Moscovei, potrivit AFP.

Generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, va prezenta luni, la Varșovia, ceea ce oficialii NATO numesc „teoria victoriei” în cazul unui eventual atac asupra Alianței.

Demersul are loc în contextul în care NATO încearcă să transmită un mesaj Moscovei pentru a descuraja acțiunile de sabotaj și interferență pe care oficialii occidentali le atribuie Rusiei.

Îngrijorările privind amenințările la adresa securității europene au crescut în ultimele luni, în urma unor incidente de amploare, inclusiv descoperirea unei drone încărcate cu explozibil pe un aeroport din Germania.

Colonelul Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al generalului american, a explicat săptămâna trecută obiectivele strategiei care urmează să fie prezentate.

„Teoria victoriei Comandantului Suprem Aliat din Europa este simplă: menținerea avantajului NATO, care este în concordanță cu și se bazează pe planurile de descurajare și apărare ale alianței”, a declarat acesta. „Dar, având în vedere mediul global de securitate instabil și complex, trebuie să stabilim acum condiții pentru a descuraja agresiunea și, dacă este necesar, a câștiga dacă suntem atacați”, a adăugat O’Donnell.

NATO păstrează în mod tradițional confidențiale detaliile planurilor sale militare pentru respingerea unui eventual atac al Rusiei.

Din acest motiv, intervenția generalului Grynkewich nu este așteptată să aducă informații importante despre operațiunile militare concrete ale Alianței.

Mesajul urmărește atât descurajarea Moscovei, cât și consolidarea încrederii statelor membre de pe flancul estic.

NATO subliniază că rămâne o alianță defensivă și că nu intenționează să atace Rusia.

Oficialii occidentali avertizează însă că acțiunile hibride atribuite Moscovei au devenit tot mai riscante și ar putea provoca pierderi importante de vieți omenești.

Alianța încearcă să găsească modalități de a răspunde incidentelor care nu reprezintă atacuri militare convenționale, dar care pot afecta securitatea statelor membre.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat statele aliate să își păstreze calmul și să continue sprijinul acordat Ucrainei.

„Nu ar trebui să fim naivi… în privința Rusiei, dar ei știu că suntem mai puternici”, a declarat Rutte luna trecută.

Intensificarea amenințărilor atribuite Rusiei coincide cu o perioadă de incertitudine privind prezența militară americană în Europa.

Statele membre NATO se pregătesc pentru posibilitatea reducerii efectivelor americane staționate pe continent, în condițiile în care Pentagonul analizează actuala desfășurare a forțelor sale.

Rezultatele acestei evaluări sunt așteptate spre sfârșitul anului.

În paralel, statele europene încearcă să își consolideze capacitățile militare, pe fondul îndoielilor privind angajamentul Statelor Unite față de securitatea Europei sub administrația președintelui Donald Trump.

În acest context, mesajul comandantului suprem al forțelor aliate din Europa urmărește să reafirme capacitatea NATO de a descuraja o agresiune și de a apăra teritoriul statelor membre în cazul unui atac.