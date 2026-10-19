Putin vrea să decidă soarta Ucrainei alături de Trump și Xi Jinping. Zelenski, exclus de la negocieri

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus organizarea unei întâlniri cu liderul american Donald Trump și președintele Chinei, Xi Jinping, pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina. Potrivit The Wall Street Journal, Moscova urmărește obținerea unui acord în condiții favorabile Rusiei, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu ar urma să participe la negocieri. Kremlinul a confirmat existența discuțiilor privind un posibil summit, însă nu a fost stabilit niciun acord privind organizarea acestuia.

Președintele rus Vladimir Putin a avansat propunerea unei reuniuni trilaterale cu Donald Trump și Xi Jinping, în cadrul căreia cei trei lideri ar urma să discute despre modalitățile de încheiere a războiului din Ucraina.

Potrivit publicației The Wall Street Journal, inițiativa urmărește negocierea unei soluții care să corespundă intereselor Moscovei.

Kremlinul a confirmat că există discuții referitoare la posibilitatea organizării întâlnirii, însă până în prezent nu s-a ajuns la o înțelegere privind data, formatul sau subiectele care ar urma să fie abordate.

Reuniunea ar putea avea loc în marja summitului Organizației pentru Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), programat în perioada 18–19 noiembrie, în orașul chinez Shenzhen.

Un oficial american a declarat pentru The Wall Street Journal că Donald Trump nu a acceptat propunerea. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă ar putea fi deschis unei asemenea inițiative, având în vedere interesul său declarat pentru încheierea conflictului.

Un element important al propunerii îl reprezintă absența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de la o eventuală întâlnire între liderii Rusiei, Statelor Unite și Chinei.

Organizarea unor negocieri la acest nivel, fără participarea Ucrainei, ar reprezenta o situație fără precedent și ar putea provoca îngrijorări în capitalele europene.

Kievul și aliații săi occidentali se tem că apropierea dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea conduce la un acord care să favorizeze Moscova, fără ca autoritățile ucrainene să aibă un rol direct în stabilirea condițiilor de pace.

Relațiile dintre Washington și Kiev sunt marcate în continuare de tensiuni publice, în special în ceea ce privește modalitățile de încheiere a războiului.

Duminică, Donald Trump a publicat pe platforma Truth Social un mesaj critic la adresa președintelui ucrainean, susținând că acesta „nu vrea să încheie acest război și probabil nu a vrut niciodată”.

Președintele american i-a cerut, de asemenea, lui Zelenski să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești de motorină.

Declarațiile intervin în contextul deciziei Washingtonului de a suspenda temporar aplicarea anumitor sancțiuni împotriva Rusiei, măsură care a provocat nemulțumirea autorităților ucrainene.

Volodimir Zelenski a criticat această schimbare de politică, susținând că relaxarea presiunilor economice asupra Moscovei îl încurajează pe Vladimir Putin să continue războiul.

O eventuală întâlnire între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping ar putea consolida poziția Chinei în negocierile internaționale privind războiul din Ucraina.

În același timp, Beijingul trebuie să țină cont de relațiile economice cu statele europene, care ar putea fi afectate de implicarea Chinei într-un posibil acord favorabil Moscovei.

Potrivit The Wall Street Journal, oficialii chinezi sunt preocupați și de posibilitatea ca un asemenea summit să eclipseze obiectivele diplomatice ale Beijingului în regiune, chiar în timpul reuniunii APEC.

Xi Jinping încearcă să mențină relațiile strategice cu Rusia, fără a compromite însă legăturile comerciale și economice cu Europa.

Deocamdată, organizarea reuniunii trilaterale rămâne la nivelul unei propuneri, iar administrația americană nu a anunțat acceptarea invitației lansate de Vladimir Putin.