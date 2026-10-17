Protest la reuniunea FMI. Aproape jumătate dintre delegați au părăsit sala când a început să vorbească ministrul rus de Finanțe
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Sediul FMI
Un protest de amploare a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, la reuniunea Fondului Monetar Internațional (FMI) din Bangkok. Aproape jumătate dintre delegați au părăsit sala în momentul în care ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, a început să vorbească. Gestul a fost o reacție la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Reprezentanții mai multor state europene au părăsit reuniunea FMI în timpul discursului ministrului rus
Incidentul s-a produs în cadrul unei reuniuni a Comitetului Monetar și Financiar Internațional (IMFC), principalul organism consultativ al FMI. Mai mulți oficiali au părăsit sala în momentul în care Anton Siluanov a început să se adreseze participanților în limba rusă.
Potrivit Reuters, printre cei care au participat la protest s-au numărat reprezentanți ai Marii Britanii, Germaniei, Franței, Danemarcei, Suediei, Finlandei, Norvegiei, Lituaniei, Letoniei și Estoniei.
Președintele Bundesbank, banca centrală a Germaniei, Joachim Nagel, a declarat că aproape 50% dintre delegați au participat la protest. Acesta a explicat că gestul a reprezentat un semnal puternic de solidaritate și de apărare a valorilor comune.
Oficialul german a subliniat că încheierea războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei ar fi benefică pentru economia mondială. El s-a declarat mândru de numărul mare al participanților care au ales să părăsească reuniunea.
Banca Angliei a confirmat că guvernatorul Andrew Bailey s-a numărat printre oficialii care au luat parte la protest. La rândul său, guvernatorul băncii centrale a Ucrainei, Andriy Pyshnyi, s-a declarat surprins de amploarea reacției și a descris momentul drept unul profund și emoționant.
Statele europene se opun revenirii Rusiei la reuniunile internaționale în condiții normale
Protestul a avut loc pe fondul divergențelor privind participarea Rusiei la reuniunile economice internaționale.
Invazia Ucrainei, începută în februarie 2022, a provocat tensiuni repetate în cadrul Comitetului Monetar și Financiar Internațional și a împiedicat adoptarea unor declarații prin consens în anii precedenți.
Germania avertizase încă de joi asupra încercărilor de a readuce Rusia pe scena internațională. Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a criticat perspectiva ca Moscova să își reia participarea obișnuită la reuniunile Grupului celor 20 de economii majore (G20), în condițiile continuării războiului.
Poziția Washingtonului este însă diferită. Subsecretarul Trezoreriei americane, Erin Browne, a explicat că administrația SUA susține participarea Rusiei la aceste discuții, considerând că dialogul este necesar pentru soluționarea conflictelor.
Tensiunile au fost amplificate și de diferențele dintre Statele Unite și Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat recent acordul privind motorina încheiat de administrația președintelui american Donald Trump cu Rusia.
Reuniunea FMI s-a încheiat cu un acord, în ciuda protestului și a tensiunilor diplomatice
În ciuda incidentului, ministrul saudit de Finanțe, Mohammed Al-Jadaan, care conduce Comitetul Monetar și Financiar Internațional, a anunțat că membrii organismului au reușit să ajungă la un acord asupra declarației finale a președintelui.
Oficialul a explicat că obiectivul reuniunii a fost îndeplinit, deoarece toate statele membre au susținut documentul, în pofida diferențelor de poziție.
Reuniunile anuale ale FMI și Băncii Mondiale, desfășurate la Bangkok, au atras peste 18.000 de participanți. Discuțiile au vizat perspectivele economiei mondiale, nivelul ridicat al datoriilor publice, securitatea energetică și alimentară, precum și riscurile asociate dezvoltării rapide a inteligenței artificiale.
Al-Jadaan a atras atenția că economia mondială continuă să reziste provocărilor, dar autoritățile nu trebuie să ignore riscurile existente. Acesta a cerut guvernelor să își consolideze rezervele fiscale și să protejeze populațiile vulnerabile.
Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a remarcat că reuniunile au evidențiat îngrijorări tot mai mari privind diferențele economice dintre state, dar și dorința de a menține cooperarea internațională într-o perioadă marcată de conflicte și tensiuni geopolitice.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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