Un protest de amploare a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, la reuniunea Fondului Monetar Internațional (FMI) din Bangkok. Aproape jumătate dintre delegați au părăsit sala în momentul în care ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, a început să vorbească. Gestul a fost o reacție la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Incidentul s-a produs în cadrul unei reuniuni a Comitetului Monetar și Financiar Internațional (IMFC), principalul organism consultativ al FMI. Mai mulți oficiali au părăsit sala în momentul în care Anton Siluanov a început să se adreseze participanților în limba rusă.

Potrivit Reuters, printre cei care au participat la protest s-au numărat reprezentanți ai Marii Britanii, Germaniei, Franței, Danemarcei, Suediei, Finlandei, Norvegiei, Lituaniei, Letoniei și Estoniei.

Președintele Bundesbank, banca centrală a Germaniei, Joachim Nagel, a declarat că aproape 50% dintre delegați au participat la protest. Acesta a explicat că gestul a reprezentat un semnal puternic de solidaritate și de apărare a valorilor comune.

Oficialul german a subliniat că încheierea războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei ar fi benefică pentru economia mondială. El s-a declarat mândru de numărul mare al participanților care au ales să părăsească reuniunea.

Banca Angliei a confirmat că guvernatorul Andrew Bailey s-a numărat printre oficialii care au luat parte la protest. La rândul său, guvernatorul băncii centrale a Ucrainei, Andriy Pyshnyi, s-a declarat surprins de amploarea reacției și a descris momentul drept unul profund și emoționant.

Protestul a avut loc pe fondul divergențelor privind participarea Rusiei la reuniunile economice internaționale.

Invazia Ucrainei, începută în februarie 2022, a provocat tensiuni repetate în cadrul Comitetului Monetar și Financiar Internațional și a împiedicat adoptarea unor declarații prin consens în anii precedenți.

Germania avertizase încă de joi asupra încercărilor de a readuce Rusia pe scena internațională. Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a criticat perspectiva ca Moscova să își reia participarea obișnuită la reuniunile Grupului celor 20 de economii majore (G20), în condițiile continuării războiului.

Poziția Washingtonului este însă diferită. Subsecretarul Trezoreriei americane, Erin Browne, a explicat că administrația SUA susține participarea Rusiei la aceste discuții, considerând că dialogul este necesar pentru soluționarea conflictelor.

Tensiunile au fost amplificate și de diferențele dintre Statele Unite și Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat recent acordul privind motorina încheiat de administrația președintelui american Donald Trump cu Rusia.

În ciuda incidentului, ministrul saudit de Finanțe, Mohammed Al-Jadaan, care conduce Comitetul Monetar și Financiar Internațional, a anunțat că membrii organismului au reușit să ajungă la un acord asupra declarației finale a președintelui.

Oficialul a explicat că obiectivul reuniunii a fost îndeplinit, deoarece toate statele membre au susținut documentul, în pofida diferențelor de poziție.

Reuniunile anuale ale FMI și Băncii Mondiale, desfășurate la Bangkok, au atras peste 18.000 de participanți. Discuțiile au vizat perspectivele economiei mondiale, nivelul ridicat al datoriilor publice, securitatea energetică și alimentară, precum și riscurile asociate dezvoltării rapide a inteligenței artificiale.

Al-Jadaan a atras atenția că economia mondială continuă să reziste provocărilor, dar autoritățile nu trebuie să ignore riscurile existente. Acesta a cerut guvernelor să își consolideze rezervele fiscale și să protejeze populațiile vulnerabile.

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a remarcat că reuniunile au evidențiat îngrijorări tot mai mari privind diferențele economice dintre state, dar și dorința de a menține cooperarea internațională într-o perioadă marcată de conflicte și tensiuni geopolitice.