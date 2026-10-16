Turbulențe pe piața obligațiunilor europene. Fondurile speculative amplifică riscurile unei noi crize financiare

Piața obligațiunilor guvernamentale din Europa traversează o perioadă de turbulențe, după ce randamentele titlurilor de stat franceze au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimii 24 de ani. Mișcările bruște au atras atenția asupra rolului tot mai important al fondurilor speculative, care realizează în prezent peste jumătate din tranzacțiile cu datorie suverană europeană. Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că strategiile bazate pe împrumuturi și retragerile rapide ale investitorilor pot amplifica instabilitatea unei piețe esențiale pentru finanțarea guvernelor.

Piața europeană a obligațiunilor guvernamentale a fost afectată în luna octombrie de un val puternic de vânzări, care a provocat creșteri rapide ale randamentelor titlurilor de stat.

Franța s-a aflat în centrul acestor turbulențe, randamentul obligațiunilor sale cu maturitatea de zece ani ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani.

Creșterea datoriei publice, inflația alimentată de costurile ridicate ale energiei și concurența pentru capital din partea investițiilor în centre de date au contribuit la presiunile asupra pieței.

Totuși, amploarea și viteza mișcărilor au ridicat semne de întrebare în rândul investitorilor, transmite Reuters.

În anumite ședințe, randamentele au crescut cu peste zece puncte de bază într-o singură zi. În același timp, diferența dintre randamentele obligațiunilor franceze și germane a înregistrat un salt de aproape 25 de puncte de bază în numai două zile, cea mai mare mișcare de acest fel de la criza datoriilor din zona euro.

Un punct de bază reprezintă 0,01 puncte procentuale. Randamentele obligațiunilor cresc atunci când prețurile acestora scad.

Potrivit unor investitori, asemenea fluctuații nu pot fi explicate doar prin evoluțiile economice și politice, mai ales că unele dintre cele mai mari creșteri zilnice nu au fost precedate de un eveniment clar care să le declanșeze.

Fondurile speculative, cunoscute și sub denumirea de hedge funds, au devenit participanți tot mai importanți pe piața datoriei publice europene.

Potrivit estimărilor Băncii Centrale Europene (BCE), acestea sunt implicate în peste jumătate din tranzacțiile realizate pe piața obligațiunilor guvernamentale europene, evaluată la aproximativ 13.000 de miliarde de dolari.

În 2020, ponderea lor era de aproximativ 30%.

Fondul Monetar Internațional arată că expunerea fondurilor speculative la obligațiunile suverane s-a mai mult decât dublat din 2022, fără să precizeze valoarea totală.

La nivel global, fondurile speculative administrează expuneri de peste 40.000 de miliarde de dolari, potrivit FMI. Această valoare include fondurile împrumutate pentru amplificarea investițiilor și expunerile obținute prin instrumente financiare derivate.

Spre deosebire de investitorii tradiționali, aceste fonduri pot urmări obținerea de profit atât din creșterea, cât și din scăderea prețurilor activelor.

În plus, informațiile publice despre pozițiile lor sunt adesea limitate.

„Comunitatea fondurilor speculative a crescut enorm”, a declarat Lauréline Renaud-Chatelain, responsabilă pentru strategia privind instrumentele cu venit fix la Pictet Wealth Management.

Potrivit acesteia, prezența tot mai mare a acestor investitori contribuie la creșterea volatilității și ar putea explica severitatea vânzărilor de obligațiuni franceze, în condițiile în care nu a existat un factor declanșator evident.

O parte dintre strategiile utilizate de fondurile speculative se bazează pe împrumuturi și pe exploatarea unor diferențe foarte mici între prețurile instrumentelor financiare.

Printre acestea se numără tranzacțiile de tip cash-futures basis, prin care investitorii încearcă să profite de diferența dintre prețul unei obligațiuni și cel al contractelor futures asociate.

O altă strategie este carry trade, care presupune împrumutarea banilor într-o monedă cu dobânzi reduse și investirea acestora în alte active.

Aceste operațiuni pot genera profituri, dar devin vulnerabile atunci când prețurile se modifică rapid.

Bruno Schneller, partener director la Erlen Capital Management, companie care investește în fonduri speculative, explică faptul că schimbările de pe piață îi pot obliga pe investitori să își reducă expunerile într-un interval scurt.

Dacă numeroase fonduri încearcă simultan să închidă poziții asemănătoare, vânzările pot accentua scăderea prețurilor.

La rândul lor, aceste scăderi pot determina noi retrageri, alimentând un proces care se amplifică singur.

FMI a avertizat în octombrie că activitatea fondurilor speculative poate agrava dezechilibrele de preț și problemele de lichiditate în perioadele de stres financiar.

Instituția a indicat drept factori de risc utilizarea împrumuturilor și concentrarea unui număr mare de investitori în aceleași strategii.

Totuși, Schneller a atras atenția că turbulențele recente nu trebuie atribuite exclusiv fondurilor speculative, deoarece există și probleme economice fundamentale, în special în Franța.

Situația finanțelor publice franceze reprezintă o altă sursă de îngrijorare pentru investitori.

Franța se confruntă cu un deficit bugetar ridicat, iar perspectivele reducerii acestuia sunt influențate de evoluțiile politice.

Disputele dintre forțele politice înaintea alegerilor prezidențiale din 2027 ar putea îngreuna adoptarea măsurilor necesare pentru reducerea deficitului.

Aceste incertitudini contribuie la presiunile asupra obligațiunilor franceze, în condițiile în care investitorii solicită randamente mai mari pentru a finanța statul.

În același timp, creșterea costurilor energiei alimentează inflația, iar investițiile globale în centre de date intensifică concurența pentru capital.

Prin urmare, evoluțiile recente reflectă o combinație între problemele economice și politice ale Franței și schimbările structurale de pe piața obligațiunilor.

Unul dintre cele mai îngrijorătoare efecte ale turbulențelor recente a fost deteriorarea lichidității.

La începutul lunii octombrie, obligațiunile franceze cu maturități scurte au înregistrat fluctuații deosebit de puternice.

Randamentul titlurilor franceze pe doi ani a crescut rapid, în timp ce randamentul obligațiunilor germane a scăzut, pe fondul orientării investitorilor către active considerate mai sigure.

Diferența dintre cele două randamente s-a majorat cu 21 de puncte de bază într-o singură zi, cea mai mare creștere zilnică din 2012.

Lauréline Renaud-Chatelain a afirmat că lichiditatea obligațiunilor franceze a ajuns, la începutul lunii octombrie, la cel mai redus nivel din 2008.

Lichiditatea redusă înseamnă că investitorilor le este mai greu să cumpere sau să vândă titluri fără să influențeze semnificativ prețurile.

În asemenea condiții, intermediarii financiari pot percepe costuri mai mari pentru tranzacții. În situații extreme, aceștia pot înceta temporar să ofere cotații, ceea ce poate bloca funcționarea normală a pieței.

Marion Le Morhedec, director de investiții pentru instrumente cu venit fix la Fidelity International, consideră că retragerile fondurilor speculative au avut un rol decisiv în deteriorarea lichidității de la începutul lunii octombrie.

Ea a explicat că fondurile care utilizează strategii asemănătoare și finanțare prin împrumuturi pot ieși simultan de pe piață atunci când condițiile devin nefavorabile.

O altă preocupare a autorităților privește piața repo, prin intermediul căreia instituțiile financiare obțin finanțare pe termen scurt, folosind titluri de stat drept garanție.

Fondurile speculative utilizează frecvent obligațiunile guvernamentale franceze pentru a împrumuta bani cu care își finanțează investițiile.

Potrivit datelor Băncii Franței, obligațiunile franceze reprezintă aproximativ 100 de miliarde de euro din totalul de 250 de miliarde de euro în titluri guvernamentale din zona euro utilizate drept garanții pentru împrumuturile de pe piața repo.

Banca Angliei monitorizează, la rândul său, această piață, considerată o sursă importantă de finanțare pentru instituțiile financiare în perioadele dificile.

Instituția estimează că fondurile speculative sunt responsabile pentru aproximativ 85 de miliarde de lire sterline din totalul împrumuturilor nete de 200 de miliarde de lire sterline de pe piața repo a obligațiunilor guvernamentale britanice.

Un mare investitor european în obligațiuni a declarat pentru Reuters că rolul fondurilor speculative a devenit unul dintre principalele subiecte discutate în întâlnirile cu autoritățile de reglementare.

Riscurile sunt urmărite și de marile bănci americane.

Jeremy Barnum, directorul financiar al JPMorgan, a declarat marți că industria fondurilor speculative reprezintă de mult timp o sursă de risc pentru sistemul financiar.

El a descris gradul de îndatorare al acestor fonduri drept unul dintre riscurile cunoscute, dar a căror amploare exactă rămâne dificil de evaluat.

În ciuda riscurilor, rolul fondurilor speculative pe piața obligațiunilor nu este privit exclusiv negativ.

Participarea acestora a crescut și pentru că alți cumpărători tradiționali și-au redus activitatea.

Băncile centrale își micșorează bilanțurile, modificările sistemelor de pensii reduc cererea pentru anumite titluri de stat, iar reglementările limitează cantitatea de obligațiuni pe care băncile o pot deține.

În aceste condiții, fondurile speculative contribuie la tranzacționarea datoriei publice și pot facilita finanțarea guvernelor.

Jiri Krol, responsabil global pentru relațiile guvernamentale în cadrul Alternative Investment Management Association, organizație reprezentativă a industriei investițiilor alternative, a subliniat că fondurile speculative sunt unele dintre cele mai importante surse de lichiditate pentru piețele obligațiunilor.

El a avertizat împotriva formulării unor concluzii generale despre rolul anumitor categorii de investitori doar pe baza unor observații izolate.

De asemenea, un raport separat publicat marți de FMI arată că piețele au reușit, în general, să gestioneze episoadele recente de stres.

Cei șase administratori de fonduri intervievați de Reuters au afirmat că volatilitatea nu le-a afectat semnificativ strategiile, iar în anumite situații a creat oportunități de investiții.

Michela Bariletti, director pentru risc de credit la Standard Life, a explicat că scăderea prețurilor obligațiunilor franceze le-a făcut mai atractive în raport cu riscul de credit.

Aceasta a precizat că instituția a analizat prudent titlurile franceze, dar a cumpărat o cantitate suplimentară în timpul valului de vânzări.