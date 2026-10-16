Piața imobiliară din România, scădere puternică a vânzărilor. Cu aproape 38% mai puține tranzacții față de anul trecut

Piața imobiliară din România a înregistrat o scădere puternică a numărului de tranzacții în trimestrul al treilea din 2026. Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în perioada iulie-septembrie au fost vândute 108.437 de imobile, cu peste 66.000 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Bucureștiul continuă să conducă în clasamentul vânzărilor, în timp ce numărul ipotecilor a înregistrat, la rândul său, o scădere considerabilă.

Numărul tranzacțiilor imobiliare din România s-a redus semnificativ în perioada iulie-septembrie 2026, comparativ cu același interval din 2025.

Datele publicate vineri, 16 octombrie, de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că, în cele trei luni analizate, au fost vândute la nivel național 108.437 de imobile.

În perioada similară a anului trecut, numărul acestora ajunsese la 174.706.

Diferența este de 66.269 de imobile, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 37,9%.

Statisticile includ tranzacțiile cu apartamente, case și terenuri, fără a se limita la locuințele destinate utilizării rezidențiale.

Diminuarea numărului de vânzări arată o reducere importantă a activității de tranzacționare față de trimestrul al treilea din anul precedent. Datele prezentate de instituție nu indică însă motivele acestei evoluții și nici modificările prețurilor proprietăților.

Capitala se menține pe primul loc la nivel național în ceea ce privește numărul imobilelor vândute.

În perioada iulie-septembrie 2026, în București au fost înregistrate 20.298 de vânzări.

Pe locul al doilea se află județul Timiș, cu 7.517 tranzacții, urmat de Ilfov, unde au fost vândute 7.231 de imobile.

Împreună, Bucureștiul și județul Ilfov au înregistrat 27.529 de vânzări, reprezentând aproximativ un sfert din totalul național.

La polul opus se află județul Teleorman, unde au fost raportate numai 56 de imobile vândute în intervalul analizat.

Vrancea ocupă următoarea poziție în clasamentul celor mai puține tranzacții, cu 557 de vânzări, iar Covasna a înregistrat 606.

Diferențele dintre județe sunt considerabile, Capitala având un număr de tranzacții mult mai mare decât celelalte zone incluse în statistică.

În ceea ce privește tranzacțiile realizate în orașele reședință de județ, Timișoara ocupă primul loc.

În trimestrul al treilea din 2026, în municipiu au fost vândute 3.456 de imobile.

Pe poziția a doua se situează Constanța, cu 2.387 de tranzacții, urmată de Iași, unde au fost raportate 1.999 de vânzări.

Cele mai reduse valori au fost înregistrate în Alexandria, cu numai 23 de tranzacții, Slatina, cu 106, și Călărași, cu 115.

Statisticile evidențiază diferențe importante între marile centre urbane și orașele cu un volum redus de tranzacții.

Datele privind reședințele de județ sunt prezentate separat de clasamentul general al județelor și de cel al municipiului București.

O evoluție descendentă a fost înregistrată și în cazul operațiunilor de ipotecare.

Potrivit ANCPI, în perioada iulie-septembrie 2026 au fost înregistrate 69.206 ipoteci la nivel național.

Numărul acestora este cu 26.582 mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, când au fost raportate 95.788 de operațiuni.

Scăderea procentuală este de aproximativ 27,8%.

Bucureștiul ocupă primul loc și în această categorie, cu 11.604 ipoteci înregistrate.

Urmează județul Timiș, cu 6.038 de operațiuni, și Ilfov, cu 5.829.

Cele mai puține ipoteci au fost înregistrate în Harghita, unde au existat 160 de operațiuni, în Gorj, cu 224, și în Caraș-Severin, cu 268.

Statisticile privind ipotecile reflectă numărul operațiunilor înregistrate, fără a reprezenta exclusiv creditele ipotecare acordate pentru achiziția de locuințe.

O altă categorie inclusă în datele publicate de ANCPI privește înscrierea și recepția bunurilor viitoare.

În perioada iulie-septembrie 2026 au fost înregistrate 1.418 asemenea operațiuni la nivel național.

Acestea au fost introduse în baza Legii nr. 207/2025, care urmărește creșterea transparenței și a siguranței juridice în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare pentru locuințe ce urmează să fie construite.

Cele mai multe cereri au fost înregistrate în județul Ilfov, unde au fost raportate 284 de operațiuni.

Bucureștiul ocupă locul al doilea, cu 269, urmat de județul Iași, cu 174.

Datele arată că aceste trei zone au concentrat o parte importantă a operațiunilor privind bunurile viitoare înregistrate în trimestrul al treilea.

Raportul ANCPI prezintă și situația tranzacțiilor cu terenuri agricole.

În perioada iulie-septembrie 2026, cele mai multe asemenea vânzări au avut loc în județul Timiș, unde au fost înregistrate 1.267 de tranzacții.

Pe locul al doilea se află Buzău, cu 932 de terenuri agricole vândute.

Județul Dolj ocupă poziția a treia, cu 887 de tranzacții.

Aceste cifre privesc numărul terenurilor agricole care au făcut obiectul vânzărilor, nu suprafața totală tranzacționată sau valoarea financiară a operațiunilor.