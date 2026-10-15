Virgil Popescu: După 5 ani, Mintia a livrat primul megawatt-oră în rețeaua națională. Ce urmează pentru investiția de 1,2 miliarde de euro

Noua centrală pe gaze naturale de la Mintia a furnizat prima cantitate de energie electrică în Sistemul Energetic Național, după cinci ani de la oprirea fostei termocentrale pe cărbune. Anunțul a fost făcut joi, 15 octombrie, de europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei. Investiția privată este estimată la 1,2 miliarde de euro, iar capacitatea instalată a noii unități va ajunge la aproximativ 1.700 MW. Prima turbină se află în etapa de testare, înaintea punerii în funcțiune a întregii centrale.

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a anunțat că noua centrală de la Mintia a început să introducă energie electrică în rețeaua națională, prin intermediul primei turbine, aflate în prezent în etapa de probe. Fostul ministru al Energiei a prezentat dimensiunea proiectului și a comparat puterea instalată a noii unități cu cea a reactoarelor nucleare de la Cernavodă.

„După 5 ani, Mintia a livrat primul megawatt-oră în rețeaua națională!”, a transmis Virgil Popescu într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, centrala va avea o capacitate instalată de aproximativ 1.700 MW, depășind cu peste 20% puterea instalată cumulată a celor două reactoare nucleare de la Cernavodă. Valoarea investiției private se ridică la aproximativ 1,2 miliarde de euro, proiectul fiind prezentat de fostul ministru drept unul dintre cele mai mari de acest tip din Europa.

„Ca să înțelegeți dimensiunea investiției: noua centrală de la Mintia va avea o putere instalată de aproximativ 1.700 MW, cu peste 20% mai mare decât puterea instalată a celor două reactoare nucleare de la Cernavodă, luate împreună. O investiție privată de aproximativ 1,2 miliarde de euro, într-una dintre cele mai mari centrale pe gaz din Europa”, a explicat europarlamentarul PNL.

Virgil Popescu a reamintit că fosta termocentrală pe cărbune și-a încetat activitatea în 2021, după mai bine de cinci decenii de producție a energiei electrice. La momentul închiderii, compania se afla în insolvență, iar unitatea nu mai deținea autorizația de mediu necesară funcționării.

Fostul ministru a arătat că perspectivele privind continuarea activității industriale pe amplasamentul de la Mintia erau considerate reduse, în condițiile problemelor financiare și administrative ale vechii centrale.

„În 2021, vechea termocentrală pe cărbune se oprea după 52 de ani de funcționare. Compania era în insolvență, centrala nu avea autorizație de mediu, iar cei mai mulți vedeau acolo o ruină de vândut la fier vechi”, a scris Virgil Popescu.

Europarlamentarul PNL a explicat că, în 2022, pe perioada mandatului său la conducerea Ministerului Energiei, a fost luată decizia vânzării fostei termocentrale. Potrivit acestuia, tranzacția a fost condiționată de asumarea unei investiții pentru construirea unei noi unități de producție a energiei electrice.

Virgil Popescu a precizat că viitorul cumpărător trebuia să realizeze o capacitate de producție de minimum 1.290 MW, astfel încât amplasamentul să fie utilizat în continuare pentru activități energetice, nu doar pentru valorificarea terenurilor și a construcțiilor existente.

„În 2022, când eram ministrul Energiei, s-a decis vânzarea centralei. Am cerut atunci un lucru foarte clar: cine cumpără Mintia nu cumpără doar terenul și clădirile. Își asumă și obligația de a construi acolo o nouă capacitate de producție de cel puțin 1.290 MW”, a declarat fostul ministru.

În ceea ce privește stadiul actual al investiției, Virgil Popescu a precizat că prima turbină a început să livreze electricitate în Sistemul Energetic Național, însă aceasta funcționează deocamdată în regim de testare. Următoarea etapă a proiectului presupune punerea în funcțiune a întregii capacități instalate.

Fostul ministru a susținut că obligația de investiție stabilită la momentul vânzării a avut un rol important în realizarea noii centrale.

„Astăzi vedem de ce a contat această condiție. Prima turbină a noii centrale a livrat energie în Sistemul Energetic Național. Este încă în etapa de probe, dar primul pas a fost făcut. Urmează punerea în funcțiune a întregii capacități, care va aduce României o sursă importantă de energie produsă în țară”, a transmis Virgil Popescu.

Virgil Popescu a evidențiat importanța investiției pentru alimentarea cu energie electrică a regiunilor din vestul țării, unde consideră necesară dezvoltarea unor capacități suplimentare de producție locală. Acesta a explicat că noua centrală ar urma să contribuie la asigurarea unei producții constante de electricitate și la diminuarea dependenței de importuri.

„Iar asta contează mai ales în vestul României, unde avem nevoie de mai multă energie produsă local, de capacități care pot asigura producție în bandă pentru a reduce dependența de importuri”, a precizat europarlamentarul.

În finalul mesajului, fostul ministru al Energiei a felicitat investitorul și echipele implicate în dezvoltarea proiectului. Totodată, acesta a susținut că realizarea noii centrale de la Mintia reflectă importanța investițiilor private și a deciziilor privind dezvoltarea pe termen lung a sectorului energetic.