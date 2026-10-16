Petrolul se menține la peste 105 dolari pe baril. Atacurile din Orientul Mijlociu și blocajele din Strâmtoarea Ormuz țin prețurile ridicate

Prețurile petrolului au scăzut ușor vineri, însă se îndreaptă spre încheierea săptămânii pe creștere, pe fondul incertitudinilor privind aprovizionarea din Orientul Mijlociu. Intensificarea atacurilor din apropierea Strâmtorii Ormuz și reducerea stocurilor de petrol din Statele Unite continuă să influențeze piața. Agenția Internațională pentru Energie a anunțat noi măsuri pentru suplimentarea ofertei, dar analiștii avertizează că o stabilizare durabilă a prețurilor depinde de reducerea tensiunilor din regiune.

Cotațiile petrolului au înregistrat o ușoară scădere vineri, după creșterile din ședințele precedente, însă piața rămâne influențată de riscurile privind livrările de energie din Orientul Mijlociu.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 71 de cenți, echivalentul a 0,67%, ajungând la 105,21 dolari pe baril, la ora 03:52 GMT.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a ieftinit cu 77 de cenți, respectiv 0,79%, până la 97,20 dolari pe baril.

În ciuda acestor scăderi, ambele sortimente se îndreaptă spre încheierea săptămânii cu evoluții pozitive.

Brent a acumulat un avans de 0,44% de la începutul săptămânii, în timp ce WTI a crescut cu 5,81%.

Diferența dintre evoluțiile celor două sortimente vine într-un context în care piața americană a fost influențată și de reducerea producției din cauza unui uragan.

Joi, petrolul WTI a încheiat ședința cu o creștere de peste 3%, după ce datele au indicat o diminuare a stocurilor de țiței din Statele Unite mai mare decât se anticipase.

Reducerea stocurilor a fost asociată cu oprirea unor operațiuni de producție provocată de condițiile meteorologice.

Una dintre principalele surse de incertitudine pentru piața petrolului rămâne situația din Strâmtoarea Ormuz, rută importantă pentru transporturile de energie din Orientul Mijlociu.

Atacurile din apropierea strâmtorii s-au intensificat în ultimele zece zile, iar Iranul a anunțat că își amplifică operațiunile militare ca răspuns la blocada americană asupra porturilor sale și la sancțiunile mai dure introduse luna trecută.

Potrivit companiei Kpler, specializată în monitorizarea transporturilor maritime, volumul petrolului care a traversat Strâmtoarea Ormuz a fost, în medie, de 11,62 milioane de barili pe zi în cele șapte zile încheiate la 13 octombrie.

Nivelul reprezintă aproximativ 68% din valoarea de referință de 17,15 milioane de barili pe zi.

Prin urmare, transporturile petroliere prin această rută se mențin considerabil sub nivelul obișnuit.

Analiștii Kpler au explicat că intensificarea atacurilor iraniene a provocat o reducere puternică a fluxurilor de țiței din regiunea Golfului.

Într-un raport publicat joi, aceștia au avertizat că revenirea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz ar putea fi mai lentă și mai puțin uniformă decât se anticipase, în absența unui acord politic cuprinzător.

Incertitudinile legate de continuarea livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu determină investitorii să ia în calcul posibilitatea unor noi întreruperi ale aprovizionării.

Analiștii grupului financiar ING consideră că aceste riscuri se reflectă direct în prețurile actuale.

„Incertitudinea din Orientul Mijlociu și preocupările privind sustenabilitatea fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz determină piața să includă o primă de risc semnificativă în prețuri”, au transmis aceștia într-o analiză publicată vineri.

Potrivit ING, un acord între Statele Unite și Iran ar putea oferi pieței mai multă încredere că transporturile de petrol din regiune vor continua la niveluri mai ridicate.

În lipsa unei asemenea înțelegeri, participanții la piață trebuie să ia în calcul posibilitatea unor noi perturbări.

Situația de securitate s-a deteriorat și în alte zone ale regiunii.

Joi, rebelii Houthi au lansat rachete asupra complexului palatului prezidențial din orașul Aden, situat în sudul Yemenului. Atacul s-a soldat cu moartea a doi membri ai personalului de pază.

În același timp, coaliția condusă de Arabia Saudită în Yemen a prezentat informații despre zeci de atacuri asupra infrastructurii saudite, în contextul escaladării conflictului.

Pentru a limita presiunile asupra pieței, Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a convenit joi să pună la dispoziție peste 20 de milioane de barili de motorină.

Măsura urmărește suplimentarea ofertei și temperarea creșterii prețurilor produselor energetice.

Instituția a decis, de asemenea, să elibereze eventualele cantități de petrol rămase dintr-o operațiune record de utilizare a rezervelor de urgență, anunțată în luna martie.

Cu toate acestea, reacția pieței a arătat că măsurile nu au fost suficiente pentru a determina o scădere susținută a cotațiilor.

Prețurile petrolului au crescut în ședința precedentă, în ciuda anunțului privind suplimentarea ofertei.

Analiștii Haitong Futures au interpretat această evoluție drept un semn că investitorii nu au fost convinși de eficiența măsurilor.

„Ceea ce ar calma cu adevărat piața petrolului ar fi o reducere a tensiunilor din Orientul Mijlociu”, au transmis aceștia într-o notă publicată vineri.

Astfel, deși utilizarea rezervelor de urgență poate contribui la creșterea cantităților disponibile pe piață, evoluția conflictului rămâne un factor important pentru stabilizarea prețurilor.

Administrația președintelui american Donald Trump analizează posibilitatea ridicării sancțiunilor impuse unor nave din așa-numita flotă din umbră, utilizate pentru transportul petrolului și al produselor petroliere.

Potrivit unui oficial american citat miercuri, discuțiile vizează anumite nave care au transportat produse energetice din țări precum Rusia, Iran și Venezuela.

Obiectivul măsurii ar fi reducerea tarifelor de transport maritim, care au ajuns la niveluri record pe plan mondial.

Discuțiile au loc la doar câteva zile după ce Donald Trump a decis suspendarea temporară a sancțiunilor asupra motorinei rusești.

Această decizie a provocat critici din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a unor state europene și a unor membri ai Partidului Republican din Statele Unite.

Posibila relaxare a restricțiilor pentru anumite petroliere reprezintă o altă măsură analizată de Washington pentru reducerea presiunilor asupra transportului și aprovizionării cu produse energetice.

Deocamdată, administrația americană nu a anunțat o decizie definitivă privind navele vizate de aceste discuții.