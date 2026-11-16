ANAF investighează o posibilă fraudă cu TVA de peste 2,1 milioane de lei. Inspectorii au descoperit legături între două firme
SURSA FOTO: Pavel, Mărgărit și Asociații - Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) investighează o posibilă fraudă prin solicitarea nejustificată a rambursării TVA. Verificările vizează două societăți din București, aflate sub controlul aceleiași persoane. Inspectorii fiscali din Arad au identificat neconcordanțe privind facturi pentru lucrări de construcții. Instituția a anunțat luni, 16 noiembrie 2026, că suma solicitată la rambursare depășește 2,1 milioane de lei.
ANAF verifică o rambursare de TVA de 2.100.650 de lei solicitată pentru august 2026
ANAF a identificat indicii privind un posibil mecanism de fraudare a bugetului de stat, bazat pe facturi emise între două firme. Societățile au sediul în București și se află sub controlul aceleiași persoane.
Potrivit unui comunicat al instituției, citat de Agerpres, verificările sunt efectuate de inspectorii structurii de inspecție fiscală din Arad. Aceștia analizează modul în care una dintre societăți a solicitat rambursarea TVA pentru luna august 2026.
Cererea depusă de firmă vizează suma de 2.100.650 de lei. Analiza de risc a arătat că 1.744.402 lei provin din 16 facturi emise de o altă societate bucureșteană.
Firma emitentă desfășoară activități de construcții pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, încadrate la codul CAEN 4100.
„Cercetările ANAF pornesc de la o societate din Bucureşti, care a solicitat rambursarea soldului sumei negative de TVA aferent lunii august 2026, în valoare totală de 2.100.650 de lei. Analiza de risc a evidenţiat că suma de 1.744.402 de lei, reprezentând cea mai mare parte a TVA solicitate la rambursare, provine din 16 facturi emise de o altă societate din Bucureşti, având ca obiect de activitate lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (cod CAEN 4100)”, se arată în comunicat.
Cele două societăți au același administrator, iar furnizorul nu a declarat TVA colectată
Verificările preliminare au scos la iveală mai multe legături administrative și financiare între societățile implicate în tranzacțiile analizate.
Inspectorii au constatat că ambele firme au același asociat unic și administrator. De asemenea, acestea utilizează aceleași servicii de contabilitate.
O altă neregulă identificată privește diferențele dintre TVA dedusă de societatea beneficiară și obligațiile fiscale declarate de furnizor.
Concret, firma care a emis cele 16 facturi nu a declarat TVA colectată aferentă acestora. În schimb, societatea beneficiară a inclus sumele respective în TVA solicitată la rambursare.
„Aceste elemente, analizate coroborat, au conturat un risc fiscal semnificativ cu privire la realitatea economică a operaţiunilor facturate, precum şi la caracterul justificat al exercitării dreptului de deducere a TVA”, susţin reprezentanţii Fiscului.
Potrivit ANAF, mecanismul suspectat presupune utilizarea unor firme controlate de aceeași persoană pentru generarea artificială a TVA deductibile.
Într-un asemenea circuit, societatea beneficiară deduce TVA din facturile primite, fără ca furnizorul să declare corespunzător taxa colectată. Ulterior, beneficiarul solicită rambursarea sumelor de la bugetul de stat.
Inspectorii verifică lucrările facturate și tranzacțiile înregistrate în RO e-Factura și RO e-TVA
ANAF desfășoară verificări pentru a stabili dacă lucrările de construcții înscrise în cele 16 facturi au fost efectiv executate.
Inspectorii urmăresc existența resurselor materiale și umane necesare realizării lucrărilor. Sunt analizate documentele justificative și circuitul financiar al sumelor facturate.
Controlul vizează și modul în care operațiunile au fost înregistrate în contabilitatea celor două societăți. Autoritățile compară aceste informații cu datele declarate în evidențele fiscale.
Pentru identificarea eventualelor tranzacții fictive, inspectorii folosesc informațiile disponibile în sistemele informatice ale instituției.
Verificările includ datele din RO e-Factura, RO e-TVA, precum și declarațiile fiscale și informative depuse de contribuabili.
Prin compararea acestor informații, ANAF urmărește identificarea circuitelor de facturare care nu sunt susținute de operațiuni economice reale.
ANAF poate refuza deducerea TVA dacă sunt identificate dovezi privind implicarea într-o fraudă fiscală
Legislația fiscală și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene stabilesc condițiile în care autoritățile pot refuza deducerea TVA.
O asemenea măsură poate fi aplicată atunci când există elemente obiective care demonstrează implicarea operațiunilor într-o fraudă fiscală.
Totodată, trebuie stabilit că persoana impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe despre caracterul fraudulos al tranzacțiilor.
În cazul investigat, inspectorii analizează și posibila aplicare a articolului 8 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
Prevederile respective vizează obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.
Eventuala incidență a acestor dispoziții urmează să fie evaluată în funcție de probele administrate în cadrul verificărilor.
Reprezentanții Fiscului precizează că acțiunile de control urmăresc identificarea circuitelor de facturare fără justificare economică. O atenție specială este acordată tranzacțiilor dintre societăți afiliate sau controlate de aceleași persoane.
„ANAF, prin structurile de inspecţie fiscală, continuă acţiunile de identificare şi combatere a mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea unor circuite de facturare fără corespondent în operaţiuni economice reale, acordând o atenţie deosebită tranzacţiilor între entităţi aflate în relaţii de afiliere sau sub control comun. Scopul acestor acţiuni îl reprezintă protejarea bugetului general consolidat, asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru contribuabilii care îşi îndeplinesc obligaţiile legale şi prevenirea obţinerii necuvenite a fondurilor publice”, au mai transmis reprezentanţii ANAF.
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