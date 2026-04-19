Un nou sistem de gestionare a deșeurilor. Începând cu 31 martie 2026, Anglia a implementat oficial noul sistem național de gestionare a deșeurilor denumit „Simpler Recycling”, o reformă majoră care standardizează complet regulile de reciclare pentru toate locuințele.

Această schimbare este una dintre cele mai importante reforme de mediu din ultimii ani, având ca obiectiv creșterea ratei de reciclare corectă și reducerea semnificativă a deșeurilor contaminate.

„Simpler Recycling” este un sistem unificat de colectare a deșeurilor care obligă toate autoritățile locale din Anglia să folosească aceleași categorii standard de reciclare.

Scopul principal al reformei este eliminarea diferențelor dintre consilii, care până acum creau confuzie în rândul populației și duceau frecvent la reciclare incorectă.

Prin această standardizare, guvernul urmărește:

creșterea calității materialelor reciclate

reducerea contaminării deșeurilor

simplificarea procesului pentru gospodării

îmbunătățirea eficienței sistemului național de reciclare

Flux de deșeuri Ce include Exemple Deșeuri alimentare și de grădină Deșeuri organice și biodegradabile din gospodărie și grădină resturi de mâncare, coji de fructe și legume, resturi alimentare, frunze, iarbă, resturi din grădină Hârtie și carton Materiale din hârtie curate și reciclabile ziare, reviste, cutii de carton curate, ambalaje din hârtie Reciclabile uscate Ambalaje reciclabile din plastic, metal și sticlă de ambalaj sticle și borcane, doze metalice, recipiente din plastic (doar ambalaje acceptate oficial) Deșeuri reziduale (menajere) Tot ceea ce nu poate fi reciclat sau compostabil resturi nereciclabile, materiale contaminate, obiecte casnice neacceptate în reciclare

Implementarea sistemului poate duce la modificări semnificative în infrastructura de colectare:

unele locuințe vor avea 3 sau 4 recipiente separate

colectarea deșeurilor alimentare va fi, de regulă, săptămânală

gunoiul menajer rezidual va fi colectat mai rar

autoritățile locale vor stabili exact programul fiecărei zone

Această uniformizare are rolul de a elimina diferențele regionale și de a crea un sistem predictibil la nivel național.

Un aspect esențial al reformei este clarificarea materialelor care nu sunt acceptate în reciclarea standard, chiar dacă par reciclabile.

Aceste materiale pot afecta procesul de reciclare și pot contamina loturi întregi de deșeuri.

Unul dintre motivele principale ale reformei este nivelul ridicat de contaminare a deșeurilor reciclabile.

Datele actuale indică faptul că aproximativ 40% din reciclarea menajeră este contaminată, ceea ce duce la:

respingerea întregului lot de reciclare

creșterea costurilor de procesare

pierderea materialelor reutilizabile

Prin standardizare, autoritățile speră să reducă drastic acest procent.

Autoritățile locale pot aplica amenzi fixe (Fixed Penalty Notices) pentru încălcarea regulilor de deșeuri. Unele rapoarte indică sancțiuni de până la 400 de lire pentru depozitarea incorectă a deșeurilor, echivalentul a 2.342 de lei, la cursul valutar din data de 19 Aprilie 2026.

Defra subliniază că listele publicate nu sunt exhaustive, iar regulile pot varia ușor în funcție de consiliul local.