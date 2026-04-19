Sprijin pentru agricultură în 2026. Fermierii din Republica Moldova vor putea accesa un nou tip de finanțare destinat susținerii activităților agricole curente, în contextul dificultăților economice generate de instabilitatea piețelor internaționale și tensiunile geopolitice.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) din Republica Moldova a anunțat lansarea unei componente dedicate capitalului circulant în cadrul Programului „Facilitatea de Creditare în Agricultură”, menită să ajute producătorii agricoli să își continue activitatea fără blocaje financiare.

Noua linie de finanțare vine ca răspuns direct la nevoile fermierilor, care se confruntă cu creșteri de costuri și dificultăți în asigurarea resurselor necesare pentru lucrările sezoniere.

Prin acest program, agricultorii pot obține fonduri pentru:

achiziția de semințe și materiale săditoare

procurarea de îngrășăminte și produse fitosanitare

acoperirea costurilor operaționale (combustibil, lucrări mecanizate etc.)

Scopul principal este asigurarea continuității lucrărilor agricole în perioade critice, fără întârzieri care ar putea afecta producția.

Autoritățile au stabilit condiții avantajoase pentru accesarea acestor credite, astfel încât programul să fie cât mai atractiv pentru fermieri:

sumă maximă: până la 500.000 lei per beneficiar

dobândă fixă: 5,1% anual

perioadă de rambursare: până la 5 ani

Aceste condiții sunt concepute pentru a reduce presiunea financiară asupra producătorilor agricoli și pentru a le oferi stabilitate pe termen mediu.

Pentru a beneficia de finanțare, fermierii trebuie să se adreseze instituțiilor financiare participante în program, inclusiv băncilor comerciale cu care colaborează deja.

Programul a fost dezvoltat de MAIA în parteneriat cu Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, ceea ce oferă un plus de credibilitate și transparență în implementare.

Lansarea acestui program vine într-un moment sensibil pentru sectorul agroindustrial, afectat de volatilitatea piețelor externe și de contextul geopolitic tensionat.

În acest cadru, accesul rapid la capital circulant devine esențial pentru menținerea producției agricole și pentru evitarea blocajelor în lanțul alimentar.

Agricultorii din Republica Moldova se confruntă cu un nou obstacol major în această primăvară: creșterea accentuată a prețurilor la carburanți. Într-un moment în care fiecare zi contează pentru lucrările din câmp, costurile ridicate la motorină riscă să afecteze atât ritmul lucrărilor, cât și producția finală.

Autoritățile spun că situația este atent monitorizată și că au fost deja puse în aplicare mai multe măsuri menite să reducă presiunea financiară asupra fermierilor.

Primăvara este una dintre cele mai sensibile perioade pentru agricultură. Orice întârziere în pregătirea terenurilor sau în semănat poate avea efecte directe asupra recoltelor.

În acest context, scumpirea combustibilului nu este doar o problemă de cost, ci una care afectează întreg lanțul agricol. Pentru mulți fermieri, motorina reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli operaționale.

Pentru a atenua impactul scumpirilor, Guvernul a decis să acopere o parte din acciza la motorină, printr-un program limitat în timp.

Schema de sprijin:

se aplică pe durata lunilor de primăvară

dispune de un buget de peste 100 de milioane de lei

este destinată fermierilor care desfășoară lucrări agricole

Autoritățile nu exclud extinderea sau suplimentarea acestui program, în funcție de evoluția prețurilor.

Pe lângă costurile directe, fermierii se lovesc și de dificultăți în recuperarea banilor din TVA, ceea ce le afectează lichiditățile.

Pentru a îmbunătăți situația, statul a început să accelereze procesarea cererilor:

au fost alocate fonduri dedicate rambursărilor

o parte dintre solicitări au fost deja achitate

autoritățile promit proceduri mai rapide

Chiar și așa, pentru mulți agricultori, accesul efectiv la bani rămâne o provocare.

Un alt punct sensibil a fost simplificarea modului de aplicare. Fermierii pot depune cererile folosind documente fiscale standard, fără dosare complicate.

Instituțiile responsabile susțin că încearcă să reducă timpii de analiză și să grăbească autorizarea plăților, însă eficiența acestor schimbări va fi vizibilă abia în perioada următoare.

În paralel, agricultorii resimt și presiunea creșterii prețurilor la îngrășăminte. Deși au fost realizate importuri semnificative, necesarul nu este încă acoperit complet.

Această combinație de costuri ridicate — combustibil și fertilizanți — pune sub semnul întrebării profitabilitatea multor exploatații agricole în acest sezon.

Pe fundalul acestor dificultăți, Republica Moldova beneficiază de sprijin financiar extern, inclusiv din partea Uniunii Europene.

Aceste fonduri nu merg direct către fermieri, dar contribuie la stabilitatea bugetară și permit finanțarea unor programe de sprijin pentru economie, inclusiv pentru agricultură.