Regimul rovinietei în cazul ansamblurilor auto este clar stabilit de legislația în vigoare, iar rovinieta se aplică exclusiv vehiculului trăgător, nu și remorcii sau rulotei atașate. Această regulă elimină o confuzie frecventă în rândul șoferilor care utilizează astfel de echipamente.

Autoritățile precizează că nici remorca, nici rulota nu sunt considerate vehicule taxabile separat, chiar și în situația în care masa totală a ansamblului depășește anumite praguri. În practică, obligația de plată a rovinietei se calculează strict în funcție de categoria vehiculului principal.

În cazul transportului comercial, sistemul de taxare este deja diferențiat în funcție de masa totală maximă autorizată și numărul de axe ale vehiculului trăgător, fără a include remorca în calculul unei roviniete distincte.

Această abordare menține o logică unitară a taxării și evită dublarea costurilor pentru utilizatorii drumurilor naționale, autostrăzilor și drumurilor expres.

Pentru anul 2026, tarifele pentru rovinietă au fost stabilite în euro, dar sunt achitate în lei, la cursul oficial de 5,09 lei/euro. Nivelul taxei diferă în funcție de categoria vehiculului și perioada de valabilitate aleasă.

Pentru autoturisme (categoria A), șoferii pot opta pentru mai multe intervale de timp, cu prețuri pornind de la 3,5 euro pentru o zi (17,85 lei) și ajungând la 50 euro pentru 12 luni (254,95 lei).

Variantele intermediare includ 10 zile – 6 euro, 30 de zile – 9,5 euro și 60 de zile – 15 euro.

Pentru vehiculele de transport marfă cu masa de până în 3,5 tone (categoria B), costurile sunt mai ridicate, începând de la 10 euro pentru o zi și ajungând la 114 euro pentru un an. Diferențele reflectă impactul mai mare asupra infrastructurii rutiere.

În cazul vehiculelor de mare tonaj și transport persoane, tarifele cresc semnificativ. De exemplu, pentru camioanele de peste 12 tone cu minimum 4 axe (categoria F), rovinieta anuală ajunge la 1.425 euro (7.265,93 lei), în timp ce autobuzele cu peste 23 de locuri (categoria H) plătesc până la 665 euro pe an.

Rovinieta poate fi achiziționată inclusiv în ziua utilizării drumului, dar nu mai târziu de ora 23:59, ceea ce oferă flexibilitate utilizatorilor.

Regimul sancțiunilor pentru lipsa rovinietei este strict, iar verificarea se face automat, prin intermediul camerelor fixe amplasate pe rețeaua rutieră națională. Sistemul identifică numărul de înmatriculare și verifică în timp real valabilitatea taxei.

Pentru autoturisme și motociclete, amenda pentru circulația fără rovinietă este cuprinsă între 500 și 1.000 de lei, în funcție de situație. Sancțiunile pot crește pentru vehiculele de categorie superioară.

Achiziția rovinietei se poate face online, de pe site-ul oficial al autorităților, dar și din majoritatea benzinăriilor sau prin automate de tip self-pay amplasate în magazine și centre comerciale. Procesul este simplu și presupune introducerea unor date esențiale.

La momentul cumpărării, șoferii trebuie să furnizeze numărul de înmatriculare, țara de înmatriculare, categoria vehiculului și perioada de valabilitate dorită. Valabilitatea începe din ziua selectată, indiferent de ora achiziției, și expiră la ora 23:59 în ziua finală.

Aceste reguli sunt esențiale pentru evitarea sancțiunilor și pentru utilizarea legală a infrastructurii rutiere din România.

