Plățile pentru rovinietă și peaj, întrerupte temporar. Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), întreruperea va avea loc în cursul zilei de miercuri, în intervalul orar 00:00 – 04:00.

În această perioadă sunt programate lucrări de mentenanță la Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control Rovinietă (SIEGMCR), platforma utilizată pentru administrarea rovinietei la nivel național.

Autoritățile le recomandă șoferilor să își planifice din timp achiziția rovinietei, având în vedere că aceasta poate fi cumpărată în avans cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității.

În ceea ce privește peajul, CNAIR precizează că acesta poate fi achitat până cel târziu la ora 00:00 a zilei următoare celei în care a fost efectuată trecerea. Plata se poate face la punctele de lucru ale distribuitorilor autorizați, prin SMS sau prin intermediul portalurilor online și al aplicațiilor mobile puse la dispoziție de aceștia.

Măsura este una temporară și are ca scop realizarea unor lucrări de mentenanță necesare pentru funcționarea în condiții optime a sistemului informatic.

Amintim că rovinieta este o taxă obligatorie pentru utilizarea drumurilor naționale și autostrăzilor din România. Orice vehicul care circulă pe drumurile publice naționale, europene sau autostrăzi trebuie să dețină o rovinietă valabilă, indiferent dacă mașina este înmatriculată în România sau în alt stat.

Fără rovinietă valabilă, șoferii riscă amenzi semnificative, iar sistemul de control este automatizat, ceea ce înseamnă că lipsa plății este detectată electronic, fără oprirea în trafic a vehiculului. Rovinieta se aplică doar pentru drumurile naționale și autostrăzi; dacă un vehicul circulă doar pe drumuri județene sau comunale, taxa nu este obligatorie.

De asemenea, rovinieta trebuie plătită de toți conducătorii auto care utilizează drumurile naționale sau autostrăzile. Aceasta include:

autoturismele personale;

autoutilitarele și dubele;

microbuzele;

camioanele;

autobuzele;

orice alt vehicul care circulă pe rețeaua de drumuri taxabile.

Indiferent dacă vehiculul este înmatriculat în România sau în străinătate, dacă acesta folosește drumurile naționale sau autostrăzile, rovinieta trebuie achitată înainte de circulație.

Tarifele diferă în funcție de categoria vehiculului și de perioada de valabilitate. Prețurile includ TVA și sunt stabilite oficial de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Perioadă valabilitate Preț (lei) aproximativ 1 zi ~17,80 – 17,84 lei 10 zile ~30,50 lei 30 zile ~48,30 lei 60 zile ~76,40 lei 12 luni ~254,28 lei

Aceste tarife sunt orientative și pot varia ușor în funcție de platforma prin care este emisă rovinieta, dar rămân aproape de valorile oficiale. Pentru alte categorii de vehicule, cum ar fi dubele, microbuzele sau camioanele, tarifele sunt mai mari și cresc semnificativ odată cu masa totală autorizată și numărul de locuri sau axe. De exemplu, rovinieta anuală pentru camioane grele poate ajunge la peste 6.000 de lei.

Rovinieta poate fi achiziționată și plătită prin mai multe metode:

online, pe platforme autorizate (site-uri și aplicații mobile);

cu card bancar sau prin ordin de plată;

la ghișeele distribuitorilor autorizați sau la oficiile poștale;

prin SMS, în anumite cazuri.

Un aspect nou în 2026 este faptul că legea permite achitarea rovinietei pentru ziua în curs până la ora 24:00 a zilei următoare efectuării călătoriei, ceea ce oferă un termen de grație șoferilor pentru a evita amenzile.