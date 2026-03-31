Taxă camioane în România în 2026. Începând cu 1 iulie 2026, România va implementa un nou sistem de taxare rutieră pentru vehiculele de transport marfă cu masa mai mare de 3,5 tone. Noul mecanism, denumit TollRo, va înlocui actuala rovinietă și va introduce o schimbare majoră: taxarea nu se va mai face pe perioadă, ci în funcție de kilometrii parcurși.

Sistemul TollRo România 2026 va deveni obligatoriu începând cu 1 iulie 2026, după o amânare față de data inițială planificată (1 ianuarie 2026). Decizia de întârziere a fost luată pentru finalizarea infrastructurii digitale necesare implementării la nivel național.

Noul sistem vizează toate camioanele și vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone care circulă pe drumurile publice din România.

Spre deosebire de rovinieta clasică, TollRo introduce un model de taxare dinamic, calculat în funcție de utilizarea efectivă a infrastructurii rutiere.

Taxa va fi determinată pe baza următorilor factori:

masa maximă autorizată a vehiculului

norma de poluare Euro

nivelul emisiilor de CO2

Acest sistem încurajează utilizarea vehiculelor mai eficiente și mai puțin poluante, penalizând în același timp flotele învechite.

Deși tarifele finale nu au fost încă stabilite oficial, estimările actuale indică un cost mediu de aproximativ 0,195 euro pe kilometru. În acest context, pentru un camion care parcurge în jur de 100.000 de kilometri anual, costul total al taxei TollRo ar putea ajunge la aproximativ 19.800 lei pe an.

Un astfel de nivel de taxare este de natură să influențeze semnificativ structura costurilor operaționale din transportul rutier, exercitând presiune suplimentară asupra marjelor companiilor de profil.

Sistemul german de taxare rutieră pentru camioane, cunoscut sub denumirea de LKW-Maut, își menține structura modernizată introdusă în ultimii ani, bazată pe criterii tehnice și de mediu. Modelul rămâne unul dintre cele mai avansate din Europa, integrând în calcul nu doar masa vehiculului, ci și nivelul emisiilor de CO2 și impactul asupra infrastructurii.

Sistemul se aplică în continuare tuturor vehiculelor de transport marfă cu o masă totală tehnic admisă de peste 3,5 tone și vizează întreaga rețea de autostrăzi federale, precum și drumurile naționale din Germania, potrivit Bundesamt für Logistik und Mobilität.

Taxa de drum din Germania este calculată printr-o formulă complexă care include patru componente distincte. Fiecare kilometru parcurs este tarifat în funcție de:

costurile de infrastructură rutieră

nivelul poluării aerului

poluarea fonică generată de vehicul

emisiile de CO2

Acest model face ca tariful final să fie direct influențat de performanța ecologică a camionului, în special de clasa de emisii în care este încadrat.

Categoria de greutate Tarif estimat (EUR/km) Observații 3,5 – 7,49 t ~0,151 EUR/km Vehicule utilitare ușoare 7,5 – 11,99 t ~0,178 EUR/km Camioane de tonaj mediu 12 – 18 t ~0,225 EUR/km Camioane grele solo peste 18 t (5+ axe) ~0,348 EUR/km Ansambluri de tip TIR

Notă: Estimări costuri

Sistemul de taxare rutieră pentru camioanele de peste 3,5 tone din Franța continuă să se bazeze pe infrastructura de autostrăzi cu taxă, cunoscută sub denumirea de TIS PL (Télépéage Inter sociétés Poids Lourds). Modelul rămâne unul complex, influențat de concesiuni regionale, ajustări anuale de preț și proiecte locale de taxare suplimentară.

Deși structura generală rămâne stabilă, anul 2026 aduce atât majorări moderate ale tarifelor de autostradă, cât și dezvoltarea unor sisteme noi de taxare la nivel regional.

Începând cu 1 februarie 2026, Franța a aplicat o creștere medie a tarifelor de autostradă de aproximativ 0,87%, una dintre cele mai reduse ajustări din ultimii ani. Nivelul creșterilor diferă însă în funcție de operatorul de concesiune și regiunea deservită.

Operator / rețea Creștere tarifară Zonă deservită Cofiroute +1,21% – +1,41% Centru–Vest SAPN +1,00% – +1,25% Paris – Normandia APRR / AREA +0,94% – +0,95% Paris – Rhin – Rhône ASF & Escota +0,62% Sudul Franței Sanef +0,70% Nord–Est

Notă: Estimări costuri

La începutul anului 2026, mai exact de la 1 ianuarie, taxele de autostradă pe segmentele cu plată au fost majorate în medie cu 3,3% – 3,6%, în funcție de operator și regiunea administrată. Creșterile au fost diferențiate, unele tronsoane înregistrând ajustări mai accentuate, în special pe rute intens utilizate de transportul de marfă, precum AP-7.

În paralel, Spania continuă procesul de liberalizare a infrastructurii rutiere, prin eliminarea treptată a taxelor pe anumite autostrăzi odată cu expirarea concesiunilor.

Una dintre cele mai importante modificări din 2026 este deschiderea complet gratuită a unor segmente de autostradă anterior taxate. Cel mai relevant exemplu este AP-68, o rută strategică între nord și est.

De la 1 ianuarie 2026, autoritățile italiene au aplicat o creștere medie de aproximativ 1,5% pe majoritatea rețelelor de autostrăzi administrate de Autostrade per l’Italia. Ajustarea este corelată în principal cu evoluția inflației și cu costurile de întreținere a infrastructurii rutiere.

Totuși, anumite rute au înregistrat variații diferite, în funcție de trafic și importanța economică a coridoarelor logistice.

Rută / Autostradă Creștere tarifară Observații Salerno – Pompei – Napoli +1,92% Cea mai mare ajustare A22 Brenner (Autostrada del Brennero) +1,46% Coridor logistic nord–sud Tangenziale di Napoli +0,76% Creștere moderată urbană

Notă: Estimări costuri

Sistemul italian de taxare rămâne bazat pe o combinație între numărul de axe și înălțimea vehiculului la prima axă, ceea ce determină încadrarea în clase tarifare distincte.

Pentru vehiculele de mare tonaj, în special cele din clasele 4 și 5, costurile medii se situează între 0,14 EUR și 0,20 EUR pe kilometru, în funcție de configurația tehnică.

Clasa vehiculului Configurație Tarif estimat (EUR/km) Clasa 3 3 axe ~0,15 – 0,17 EUR/km Clasa 4 4 axe ~0,18 – 0,19 EUR/km Clasa 5 5+ axe ~0,19 – 0,20 EUR/km

Notă: Estimări costuri

Sistemul de taxare rutieră pentru vehiculele grele din Austria continuă să funcționeze prin mecanismul GO-Maut, un model electronic bazat pe distanța parcursă și monitorizat prin dispozitivul obligatoriu GO-Box. Sistemul este administrat de ASFINAG și rămâne unul dintre cele mai sofisticate modele de taxare din Europa, integrând tot mai puternic criterii de mediu și externalități de transport.

Începând cu 1 ianuarie 2026, structura tarifară a fost ajustată pentru a reflecta mai corect costurile generate de trafic, inclusiv poluarea aerului, zgomotul și emisiile de CO2, arată ASFINAG.

Număr de axe EURO VI EURO V / EEV EURO IV EURO 0–III 2 axe ~0,2566 €/km ~0,2696 €/km ~0,2856 €/km ~0,3145 €/km 3 axe ~0,3587 €/km ~0,3787 €/km ~0,3987 €/km ~0,4385 €/km 4+ axe ~0,5317 €/km ~0,5577 €/km ~0,5837 €/km ~0,6127 €/km

Sursa: asfinag.at/Estimări costuri