Situația apare aproape întotdeauna din același motiv. Mașina nu este scoasă complet din evidențele vechiului proprietar. Pentru a evita problemele, trebuie să finalizezi toate etapele după vânzare, nu doar semnarea contractului. Radierea fiscală și păstrarea documentelor sunt esențiale.

Dacă deja primești amenzi, soluția nu este să le ignori, ci să dovedești rapid că nu mai ești proprietar. Asta face diferența între o problemă temporară și una care poate continua luni sau chiar ani.

În România, amenzile sunt trimise către persoana care apare ca proprietar în evidențele oficiale. Dacă noul proprietar nu își trece mașina pe numele lui, tu rămâi, practic, responsabil în sistem.

Conform legislației rutiere, cumpărătorul are obligația să înmatriculeze mașina pe numele său într-un termen limită, de regulă 30 de zile. Dacă acest lucru nu se întâmplă, vei continua să apari în baza de date ca proprietar, iar amenzile, inclusiv cele pentru rovinietă sau camere radar, vor ajunge tot la tine.

Cea mai importantă dovadă este contractul de vânzare-cumpărare. Acesta trebuie să fie completat corect și înregistrat la organul fiscal.

Procedura corectă presupune ca documentele să fie depuse la Direcția de Taxe și Impozite Locale, astfel încât mașina să fie scoasă din evidența ta fiscală. În practică, dacă ai făcut acest pas, instituțiile statului pot transmite mai departe informația către evidențele de înmatriculare.

Dacă nu ai făcut această radiere fiscală, există riscul să rămâi „legat” de mașină din punct de vedere administrativ.

Radierea de la taxe și impozite este pasul care te scoate oficial din evidența autorităților ca proprietar. Aceasta se face pe baza contractului de vânzare și presupune depunerea unei cereri la primărie, împreună cu documentele mașinii și actul de înstrăinare.

Dacă acest pas nu este făcut, vei continua să primești nu doar amenzi, ci și impozitul anual pentru mașină.

Există situații în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile și nu înmatriculează mașina. Legea îți permite să notifici autoritățile despre înstrăinarea vehiculului. Direcția de taxe locale poate transmite această informație către evidențele de înmatriculare, ceea ce ajută la clarificarea situației.

În cazuri mai complicate, dacă apar prejudicii sau amenzi repetate, se poate ajunge inclusiv la acțiune în instanță pentru a obliga noul proprietar să finalizeze procedura.

În plus, dacă primești o amendă, nu o ignora. Trebuie să reacționezi și să dovedești că nu mai ești proprietarul real. În practică, poți contesta procesul-verbal și să atașezi contractul de vânzare-cumpărare ca dovadă că mașina nu mai era în posesia ta la momentul faptei.

Acest lucru este esențial mai ales în cazul amenzilor automate, cum sunt cele pentru lipsa rovinietei, care se emit direct pe numele proprietarului din evidențe.

Trebuie reținut că singura dovadă clară că nu mai ești proprietarul mașinii este contractul de vânzare. Legea prevede mai multe exemplare ale contractului, iar unul trebuie să rămână la vânzător tocmai pentru astfel de situații.

Fără acest document, devine mult mai greu să demonstrezi că nu ai legătură cu faptele pentru care sunt emise amenzile.