Furnizarea de apă va fi sistată temporar în mai multe zone din Capitală, începând cu 21 aprilie 2026, potrivit anunțului oficial transmis de Apa Nova, în contextul unor lucrări programate la rețeaua de distribuție.

În Sectorul 1, opririle de apă vizează două intervale distincte. Pe Bulevardul Expoziției și în zona Piața Montreal, alimentarea va fi întreruptă între orele 09:00 și 19:00.

De asemenea, în perimetrul format din Intrarea Filioara, Strada Slătineanu Ion, Strada Crăciun, Strada David Emmanuel, Calea Dorobanți, Intrarea Petrescu Camil și Intrarea Cantilli Grigore, furnizarea de apă va fi oprită începând cu data de 22 aprilie 2026, ora 22:00, până în 23 aprilie 2026, ora 06:00.

În Sectorul 2, lucrările afectează alimentarea cu apă pe Șoseaua Mihai Bravu și Bulevardul Basarabia, unde întreruperea este programată în intervalul 09:00–16:00. Situații similare sunt anunțate și în Sectorul 5, unde mai multe străzi – Chimirului, Oltului, Zori de Zi, Epigonilor și Șoseaua Sălaj – vor rămâne fără apă în același interval orar.

Aceste intervenții fac parte dintr-un program de modernizare a infrastructurii și de mentenanță a rețelei de apă, care presupune lucrări tehnice ce nu pot fi realizate fără întreruperea temporară a serviciului, informează buletin.de.

Pe lângă opririle de apă, locuitorii Capitalei trebuie să se pregătească și pentru întreruperi de curent electric, anunțate pentru perioada 20–26 aprilie 2026, în mai multe zone din București și județele limitrofe.

În București, întreruperile încep luni, 20 aprilie, în Sectorul 1, pe Strada Maxim Gorki și în zonele adiacente, între orele 09:00 și 17:00. Tot în aceeași zi sunt afectate și mai multe străzi precum Ghidigeni, Darvari, Bulgarus sau Furnalului, dar și zone din Sectorul 6, inclusiv Drumul Mănăstirea Văratec și Lacul Morii.

Marți, 21 aprilie, sunt vizate zone din Sectorul 5, precum Strada Doctor Grigore Romniceanu și Strada General Ion Dragalina, alături de alte artere importante. Miercuri, 22 aprilie, întreruperile se mută în Sectorul 2, afectând Strada Matei Voievod și mai multe străzi conexe.

Programul continuă joi și vineri, cu opriri în Sectorul 1, pe Strada Gârlei și Strada Redea, inclusiv în zone cu agenți economici.

În județul Ilfov, întreruperile sunt extinse pe parcursul întregii săptămâni și afectează localități precum Petrăchioaia, Periș, Bragadiru, Otopeni, Buftea sau Snagov. Intervalele orare sunt, în general, cuprinse între 09:00 și 17:00, însă există și situații cu program extins până la ora 19:00.

Luni, 20.04.2026

Sector 1, Strada Maxim Gorki, perimetrul cuprins între: Str. Teheran și str Amiral C-țin Bălescu nr. cu soț, 09:00 – 17:00;

Stradă Ghidigeni, Nr. 108, Darvari, Bulgarus, Dr. Ghindari, Furnalului, Muncitorului, Craitelor, 09:00 – 15:00;

Sector 6, Drumul Mănăstirea Văratec, str. Mănăstirea Sihăstria, Mănăstirea Govora, Lacul Morii, Aleea Platanului, Nr 2, bl. A29, 09:00 – 17:00.

Marți, 21.04.2026

Strada Polonă, Nr. 90, străzile afectate: Strada Polonă nr. 90 și Str. Paul Greceanu nr 5,7, Aleea Platanului, Nr. 2, bl. A29, 09:00 – 17:00.

Sector 5, Strada Doctor Grigore Romniceanu 09:00 – 17:00;

Sector 5, Strada General Ion Dragalina, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Izvor, Pretorienilor, 09:00 – 15:00.

Miercuri, 22.04.2026

Sector 2, Strada Matei Voievod, Nr 115-123, Str.Țepeș Vodă între Str.Inisor și Sos.Mihai Bravu, Str.Ilarie Chendi, Strada Matei Voievod, Nr 115-123, între Sos.Mihai Bravu și Str.Mătăsari, Str.Agricultori între Str.Frunzei și Str. Ilarie Chendi, Str. Medic Zlatescu, Str. Inisor. 09:00 – 15:00.

Joi, 23.04.2026

Sector 1, Strada Gârlei, străzile Avrameni, Broșteni, Poemului, Brodina, Redișoara, Muzicuței, Potgoria 09:00 – 17:00.

Vineri, 24.04.2026

Sector 1, Strada Redea, Agenți economici: șoseaua București Târgoviște între Drumul Sarmaș și str. Petrila, străzile Malu Mic, Buziaș, Cavnic, Verbinelor, Curtisoara 09:00 – 17:00.

Luni, 20.04.2026

Petrăchioaia, str. Toporasilor, Stadionului, Petuniei, Lalelei, Panselutei, Crinului, Intrarea Bostani și străzi adiacente 09:00 – 17:00;

Rudeni, Strada Panduri, Dacia, str. adiacente 09:00 – 17:00;

Tâncăbești, Ansamblu Locuințe SUPERBALL Tancabesti | Alte detalii: Ansamblu Locuințe SUPERBALL Tancabesti 09:00 – 17:00;

Tâncăbești, Institutul de Cercetare a Plantelor, Călin Vilt, Mega Image, Farmacia Ana Maria Tancabesti, str. Învățător Moga Mihai, Anatol Vieru, Iris, Stufului, Principală, Morii, Ion Matei și străzi adiacente 11:00 – 19:00;

Periș, str. Iris, Stufului, Principală, Morii, Ion Matei și străzi adiacente, 11:00 – 19:00.

Marți, 21.04.2026

Periș, str. Principală, între str Petrolistului și sat Movilă, Petrolistului și străzi adiacente, Agenți economici:Casa Crăciun, Cartier de Case Peris Movila, Parc Fotovoltaic Litegosa, Parc Fotovoltaic Fradusta, RomSuintest Periș, str. Principala, Intrarea Roșie, Speranței, Polonă, Pelicanului, Lupilor, Intrarea Lupilor, Cocorilor, Intrarea Novaci, Sat Movila în întregime, 09:00 – 17:00;

Bragadiru, Strada Safirului, Nr FN, Alte detalii: Blocuri Trifoi, 09:00 – 17:00;

Ciorogârla, DJ401A, Nr. 137b, Alte detalii: 1 Mai, Fermei, str. adiacente 09:00 – 17:00.

Miercuri, 22.04.2026

Izvorani, Agenți economici: Centrul de Pregătire MAI, RAPPS Scroviștea-Sidney 2000, Vila Iordache, Vila Lupescu, Vila Țiriac, Centrul de Pregătire str Jandarmeriei | Alte detalii: str Jandarmeriei, Complex Pacea,Vila Complex Pacea și străzi adiacente, 09:00 – 17:00

Otopeni, Strada Tudor Vladimirescu, Alte detalii: străzile Adrian Iovan, Ecaterina Teodoroiu, intrarea Veronica, 09:00 – 17:00;

Bragadiru, Strada Crișul Repede, Nr FN, Alte detalii: Ansamblul Celofibrei, 09:00 – 17:00;

Domnești, Strada Ciutaci, Nr fn, Alte detalii: Ciocarliei, Ciorogarlei, Smochinului, Aluniș, Occidentului, Răchitei, Rachitelelor, Zorelelor, str. adiacente, 09:00 – 17:00.

Joi, 23.04.2026

Dragomirești-Vale, DC143, Micșunelelor, Crăiței, Begoniilor, Crinilor, str. adiacente, 09:00 – 17:00;

Domnești, Strada Ciutaci, Nr fn, Alte detalii: Rachiței, Răchițele, int. Crăiței, Orion, Zorelelor, Șipotul Apelor, Rozmarin, Cristalelor, Zmaraldului, Onixului, Zefirului Maramureș, Berzei, Valea Prahovei, 09:00 – 17:00;

Buftea, Agenți economici: VGB MANAGEMENT, 09:00 – 17:00;

Otopeni, Calea Bucureștilor, Alte detalii: Calea Bucureștilor între strada 9 Mai și strada Libertății, inclusiv intrarea Căminul Cultural, 09:00 – 17:00.

Vineri, 24.04.2026

Snagov, str, Intrarea Salcâmilor și străzi adiacente, Alte detalii: str Florilor, Intrarea Rândunica, Intrarea Panselutelor, Narciselor, Intrarea Fagului, Merilor, Aleea Petuniilor, Garofiței, Ciresului și străzi adiacente, 09:00 – 17:00;

Buftea, str. Foișor, Independenței, Mănești, Intrarea Teilor, Școlii, Prelungirea Mănești, Mesteacanului, Unirii, Crișan, Horia, Castanilor și străzi adiacente, str. Badea Popescu, Făgăraș, Horia Romosanu, Aleea cu Brazi, Șaua Verde, Cloșca și străzi adiacente, str. Stejarului, Dumitru Tutunaru, Dimitrie Stelaru, Dumitru Dumitrescu, Dr. Moscovici, Ion Vlad, Cincinat Pavelescu, Mărăști și străzi adiacente, 09:00 – 17:00;

Domnești, Strada Cartierul Nou, Floare de colț, Pescărușului, Brândușelor, Potcoavei, Ciutaci,Tudor Vladimirescu, str. adiacente, 09:00 – 17:00.

Luni, 20.04.2026

Cucuruzu, Str. Punții, Str Tomei, Str. Ciurarii, 09:00 – 17:00;

Cărpenișu, DJ401A, Nr Toată localitatea, 09:00 – 16:00;

Podu Popa Nae Nr toată localitatea, 09:00 – 16:00.

Marți, 21.04.2026

Mironești, Strada Bisericii, Strada Pinilor, Strada Școlii, Strada Ogrăzii, Strada Primăverii, Strada Teiușului, Strada Salcâmilor, Strada Teraselor, DJ411, Strada Radulești, Strada Căminului, Strada Viișoara, 08:00 – 16:00.

Bolintin-Deal, DC148, Nr 22, Agenți economici: Dispensarul uman, Str. Dispensarului, Agenți economici: Dispensarul uman, Strada Lăutarii Vechi, Str. Emanoil Bucuța, Strada Barbu Lăutaru, 09:00 – 16:00;

Mihai Vodă, Str. Școlii, Alte detalii: Cofetariile Vlador și Călin, Strada Salcâmilor, Str. Școlii, Alte detalii: Grădinița, Str. Mircești, Alte detalii: Stația ITP, Str. Amurgului, Str. Crinului, Alte detalii: Str Hotarului, Strada Oltului, DJ401A, Str. Nicolae Bălcescu, DJ401A, Nr. Pădurii, DJ401A, Nr. 1 Mai, Agenți economici: Magazine Cristian și Ginel, 09:00 – 16:00;

Crivina, Str. Principală, Str. Zăvoiului, Nr 108, 09:00 – 16:00;

Crivina, Str. Câmpului, 09:00 – 17:00;

Dealu, DN61, Nr 6, Alte detalii: Canton silvic Dealu, 09:00 – 17:00;

Cucuruzu, Str. Punții , Str. Tomei , Str Ciurarii, 09:00 – 17:00.

Miercuri, 22.04.2026

Hotarele, Str. Nufărului, Str. Mușcatei, Str. Narcisei, Str. Mărgăritarului, Str. Salviei, Str. Școlii, Str. Gălbenelelor, Str. Sânzienelor, Str. Violetelor, Str. Ghiocelului, Str. Romaniței, Str. Lăcrămioarei, Str. Crizantemelor, Str. Molidului, Str. Secerișului, Autostrada Soarelui, Str. Petuniei, Str. Parcului, Str. Cazanului, Str. Mușețelului, Str. Inului, Str. Panseluțelor, Str. Margaretelor, Stradă Câmpului, Str. Paltinului, Str. Freziei, Str. Salviei, Str. Crăiței, Str. Nufărului, Alte detalii: Str Bucovina, Alte detalii: Stradă Ficusului 08:00 – 16:00;

Mironești, Strada Teraselor, Strada Viișoara, Strada Salcâmilor, Strada Teiușului, Strada Primăverii, Strada Ogrăzii, Strada Școlii, Strada Căminului, Strada Bisericii, Strada Pinilor, Strada Radulesti, DJ411 08:00 – 16:00;

Cupele, toată localitatea, 09:00 – 17:00.

Joi, 23.04.2026

Hotarele, Str. Margaretelor, Str. Molidului, Alte detalii: Str Bucovina, Str. Panseluțelor, Alte detalii: Strada Ficusului, Alte detalii: Sos. Hotarele București, Str. Inului, Str. Mușețelului, Str. Cazanului, Str. Parcului, Str. Crizantemelor, Str. Mușcatei, Str. Narcisei, Str. Mărgăritarului, Str. Salviei, Str. Școlii, Str. Nufărului, Str. Petuniei, Str. Salviei, Str. Freziei, Str. Gălbenelelor, Str. Nufărului, Str. Crăiței, Str. Paltinului, Stradă Câmpului, Str. Romaniței, Str. Ghiocelului, Str. Violetelor, Str. Sânzienelor, Str. Secerișului, Str. Crinului, Str. Lăcrămioarei, Autostrada Soarelui, 08:00 – 16:00;

Dealu, DN61, Nr. 98, Alte detalii: Șoseaua principală și adiacente de la școală până la ieșirea spre Bucșani, 09:00 – 17:00.

Vineri, 24.04.2026

Miloșești, Strada Iezerului 08:00 – 16:00;

Milosesti, Str. Drumul Mare, Lacul Alb, Stradă Școlii, Str. Miloș Obrenovici, 08:00 – 16:00.

Autoritățile și operatorii de utilități subliniază că aceste întreruperi de apă și energie electrică sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparații, modernizare și mentenanță a infrastructurii existente.

Intervențiile sunt planificate pentru a reduce riscul unor avarii majore și pentru a îmbunătăți parametrii de funcționare ai rețelelor. Totodată, astfel de lucrări sunt esențiale pentru adaptarea sistemelor la cerințele actuale de consum și siguranță.

În lipsa alimentării cu apă, locuitorii sunt nevoiți să își asigure rezerve pentru consumul zilnic, iar întreruperile de curent pot afecta atât gospodăriile, cât și activitatea agenților economici din zonele vizate.