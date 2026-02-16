Apa Nova a comunicat calendarul sistărilor programate, precizând că intervențiile sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii și pentru menținerea siguranței în exploatare a rețelei de distribuție.

În data de 17 februarie, furnizarea apei reci va fi întreruptă în Sectorul 1, în zonele Șoseaua București–Ploiești și Strada Tipografilor. Sistarea este programată în intervalul orar 09:00 – 19:00.

Tot pe 17 februarie, întreruperile vor afecta mai multe artere din Sectorul 5. Compania anunță oprirea apei reci pe Calea 13 Septembrie, Strada Vulcan Samuil Episcop, Intrarea Biserica Ghencea, Intrarea Ciurea Aurel, Strada Gara Dealul Spirii și Strada Progresului, în intervalul 09:00 – 16:00. În aceeași zi, alte lucrări vor determina întreruperea furnizării apei pe Calea 13 Septembrie, Strada Gara Dealul Spirii și Strada Progresului, în intervalul 09:00 – 23:00.

Lucrările continuă pe 18 februarie în Sectorul 6, unde furnizarea apei reci va fi întreruptă pe Drumul Osiei, Bulevardul Iuliu Maniu, Strada Rezervelor și Intrarea Tineretului, între orele 09:00 – 20:00. Apa Nova precizează că intervențiile din zona Bulevardului Iuliu Maniu și Drumul Belșugului se vor desfășura fără clienți afectați.

Pentru 19 februarie, compania anunță lucrări pe Bulevardul Iuliu Maniu și Strada Oboga, în intervalul 10:00 – 19:00, menționând că nu vor exista consumatori afectați.

Operatorul de apă explică faptul că aceste sistări temporare sunt parte a programelor de modernizare și întreținere a infrastructurii. Scopul lucrărilor este reducerea riscului de avarii majore și îmbunătățirea calității serviciilor.

Compania avertizează că, după reluarea furnizării apei, pot apărea temporar modificări ale turbidității, fenomen considerat normal în urma intervențiilor asupra conductelor.

Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi programate în perioada 16–22 februarie 2026, pentru lucrări de reparații, modernizare și mentenanță a rețelei electrice.

În București, întreruperile sunt anunțate pentru miercuri, 18 februarie. Sunt vizate zone din Sectorul 1, pe Strada Neagoe Vodă, în perimetrul delimitat de Bulevardul Aerogării, Strada Marinarilor, Șoseaua București–Ploiești și Strada Neagoe Vodă. Alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în intervalul 09:00 – 17:00.

În județul Ilfov, întreruperile au început luni, 16 februarie, în localitatea Petrăchioaia, unde au fost afectați agenți economici, inclusiv Apă și Canal Petrăchioaia–Măineasca. Sistarea a fost programată între orele 09:00 – 17:00.

Pentru marți, 17 februarie, Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi în Buftea, care vor afecta agenți economici, inclusiv blocuri situate pe Strada Vlăsiei, Strada Mihai Eminescu, București–Târgoviște și străzi adiacente. Intervalul anunțat este 09:00 – 17:00.

Distribuitorul de energie precizează că aceste întreruperi programate sunt esențiale pentru asigurarea funcționării rețelei în condiții optime. Lucrările vizează creșterea fiabilității sistemului și prevenirea incidentelor neprevăzute.

Operatorii de utilități recomandă populației să ia măsuri preventive pentru reducerea disconfortului generat de întreruperi. Consumatorii sunt sfătuiți să își asigure rezerve minime de apă, să evite utilizarea lifturilor în intervalele anunțate și să protejeze echipamentele electrice sensibile.

Întreruperile programate, deși pot provoca inconveniente temporare, fac parte din procesul de modernizare a infrastructurii urbane, necesar pentru menținerea stabilității serviciilor pe termen lung.