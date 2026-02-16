În mesajul publicat pe Facebook, Radu Georgescu afirmă că România PIB-ul țării a înregistrat cea mai mare scădere economică din Uniunea Europeană, de departe cea mai mare scădere comparativ cu celelalte state membre.

Referitor la inflație, analistul susține că România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, de departe cea mai ridicată rată a inflației din blocul comunitar. În privința consumului, el arată că în decembrie 2025 România a avut cea mai mare scădere a consumului din UE, de departe cea mai mare scădere înregistrată la acest capitol.

Un alt indicator menționat este contul curent. Potrivit datelor invocate, România are cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că ies cei mai mulți bani din țară. Georgescu subliniază că este, de departe, cel mai mare deficit de cont curent din UE.

„Economia Romaniei se prabuseste !!!

Asta arata toate datele de la Eurostat ( Comisia Europeana)

Dar in acest timp Guvernul spune ca economia Romaniei este pe calea cea buna !!!

Influncerii platiti de stat spun ca Guvernul ia masuri economice foarte bune !!!

Ti-am pus pozele cu informatiile oficiale de la Eurostat

Ce spune Comisia Europeana despre Romania

Poza 1 : PIB-ul

Romania a avut cea mai mare scadere economica din UE

De departe cea mai mare scadere

Poza 2 : Inflatia

Romania are cea mai mare inflatie din UE

De departe cea mai mare inflatie

Poza 3 : Consumul

Romania a avut in decembrie 2025 cea mai mare scadere a consumului

De departe cea mai mare scadere

Poza 4 : Contul Curent

Romania are cel mai mare deficit de Cont Curent din UE

Adica ies cei mai multi bani din tara

De de departe cel mai mare deficit de Cont Curent”, a scris analistul economic pe Facebook.

Analistul adaugă că, în timp ce Guvernul și influencerii plătiți de stat prezintă o imagine pozitivă a situației economice, cel mai mare fond suveran al Norvegiei a vândut toate acțiunile deținute la firmele din România și, de asemenea, a vândut titlurile de stat ale României.

Totodată, el face referire la un raport al Banca Națională a României, prezentat în imaginea cu numărul 5, care arată că investitorii străini se retrag din România. Conform datelor menționate, în perioada ianuarie–noiembrie 2025, firmele străine și-au repatriat 16 miliarde de euro. Suma provine din vânzări de firme, vânzări de investiții și dividende.

Georgescu subliniază că suma repatriată este mult mai mare decât investițiile străine realizate în România în 2025, care s-au ridicat la 1,5 miliarde de euro.

„In timp ce Guvernul si influencerii ne spun cat de bine este in Romania , cel mai mare fond suveran, al Norvegiei, a vindut toate actiunile detinute la firmele din Romania

De asemenea a vandut titlurile de stat ale Romaniei

In poza 5 vezi raportul de la BNR care arata ca se retrag investitorii straini

In perioada ianuarie -noiembrie 2025 firmele straine si-au repatriat 16 miliarde euro

Aceasta suma vine din vanzari de firme, vanzari de investitii, dividende,

Suma repatriata este mult mai mare decat investitiile straine facute in Romania in 2025, adica 1,5 miliarde euro

Tu ce crezi?

Cine are dreptate?

Guvernul si influencerii platiti de stat ?

Sau Eurostat, investitorii straini, fondul Norvegiei?”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Într-un alt mesaj, analistul economic atrage atenția asupra unui indicator economic pe care îl consideră esențial pentru viitorul României. El susține că înțelegerea acestui grafic ar clarifica ce se va întâmpla cu economia țării în următorii ani și i-ar ajuta pe oameni să nu mai fie manipulați ușor.

Indicatorul la care face referire este Contul Curent al României, denumit de contabili și cash flow-ul României în relațiile cu alte țări. În prima imagine prezentată de analist apare situația publicată de Eurostat privind contul curent al statelor membre ale Uniunii Europene în anul 2024. Conform datelor invocate, România are detașat cel mai mare deficit de cont curent din UE, iar anual ies din țară aproximativ 30 de miliarde de euro.

În a doua imagine este prezentată situația comunicată de Banca Națională a României pentru luna noiembrie 2025. Potrivit mesajului, situația nu s-a schimbat față de 2024, iar și în 2025 au ieșit aproximativ 30 de miliarde de euro din România.

„Te rog

Nu te uita la acest grafic

Daca vei intelege acest grafic iti vei da seama ce se va intampla cu Romania in urmatorii ani din punct de vedere economic

Si nu vei mai fi manipulat usor

Nimeni nu vorbeste despre acest grafic

Nimeni

Nici presa

Nici economistii

Desi este de departe cel mai important grafic cu date economice ale Romaniei

Mult mai important decat deficitul bugetar, despre care vorbeste toata lumea

Acest grafic se numeste Contul Curent al Romaniei

Contabilii ii mai spun si Cash Flow-ul Romaniei in relatiile cu ale tari

In prima poza vezi situatia Eurostat privind Contul Curent al tarilor din UE in anul 2024

Romania are detasat cel mai mare deficit de Cont Curent din UE

Anual ies din Romania 30 miliarde euro

In poza nr 2 vezi situatia BNR privind Contul Curent de la noiembrie 2025

Nu s-a schimbat nimic fata de 2024

Si in 2025 au iesit aproximativ 30 miliarde euro din Romania”, a mai scris acesta.

Analistul afirmă că băncile străine înțeleg foarte bine semnificația acestui indicator, iar acesta ar fi motivul pentru care România plătește dobânzi la creditele în euro mult mai mari decât țările din jur, precum Bulgaria, Serbia, Croația, Bosnia sau Albania. În opinia sa, băncile știu că România are nevoie disperată de euro și obțin foarte mulți bani din această situație.

El susține că România nu se mai împrumută la dobânzi normale de bancă, ci la dobânzi comparabile cu cele practicate de instituții financiare nebancare, deoarece nu ar mai avea acces la costuri normale de finanțare.

În acest context, Radu Georgescu afirmă că România se îndreaptă accelerat către incapacitate de plată. El argumentează că orice persoană care gestionează bani, fie că este vorba despre o familie sau o firmă, știe că nu poate funcționa cu un cash flow negativ atât de mare.

Analistul își exprimă uimirea față de cei care se prezintă drept economiști și susțin că România este pe drumul cel bun, considerând că aceștia nu înțeleg noțiuni elementare de economie.

În final, el avertizează că România va trece în curând prin turbulențe economice foarte puternice, mult mai severe decât cele actuale, și consideră că populația ar trebui să se pregătească atât mental, cât și financiar pentru perioada următoare.

„Din pacate pentru Romania, bancile straine inteleg foarte bine acest grafic

De aceea Romania plateste dobanzi la creditele in euro mult mai mari decat tarile din jurul nostru : Bulgaria, Serbia, Croatia, Bosnia, Albania etc

Bancile straine stiu ca Romania are nevoie disperata de euro

Si fac bani din acest lucru

Foarte multi bani

De fapt Romania nu se imprumuta la dobanzi normale de banca

Romania se imprumuta la dobanzi de IFN-uri, deoarece nu are acces la dobanzi normale de banca

Romania se indreapta accelerat catre incapacitate de plata

Oricine care gestioneaza niste bani ( familie , firma ) stie ca nu poti sa functionezi cu un cash flow negativ atat de mare

De aceea sunt foarte uimit cand vad oameni care isi spun ca sunt economisti si ne explica faptul ca Romania este pe drumul cel bun

Probabil sunt economisti pe hartie

Dar nu inteleg notiuni elementare de economie

In curand , Romania va trece prin turbulente foarte puternice economice

Mult mai puternice decat cele de acum

Trebuie sa ne pregatim mental si financiar”, a conchis analistul.

Postarea poate fi vizualizată aici.