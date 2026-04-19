Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează că efectele crizei energetice declanșate de conflictul din Iran nu se vor opri odată cu încetarea ostilităților. Oficialul subliniază că impactul economic și logistic va persista între șase și nouă luni, în special din cauza blocajelor în transporturile esențiale.

În declarațiile sale, ministrul detaliază modul în care perturbarea rutelor comerciale afectează direct producția agricolă și lanțurile de aprovizionare.

„Faptul că 40% din fertilizatorii mondiali trebuia să treacă prin acea strâmtoare şi nu ajung acum la culturile de primăvară cauzează automat o lipsă a hranei la finalul acestei veri şi în iarnă. Faptul că deja avem preţuri atât de mari la combustibil – şi lipsă de combustibil în anumite state, nu în România – reprezintă o provocare. Şi vom avea de lucru. Chiar dacă mâine se închide acest război, încă şase – nouă luni vom simţi efectele negative. Ca stat, ai nevoie să fii pregătit, să navighezi, să te adaptezi, să vorbeşti cu alţi oameni”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul punctează astfel că nu doar sectorul energetic este afectat, ci și agricultura și securitatea alimentară, ceea ce amplifică riscurile economice la nivel global.

Bogdan Ivan a detaliat și eforturile continue pe care le depune pentru a asigura aprovizionarea cu resurse energetice esențiale pentru România. Oficialul afirmă că discuțiile cu parteneri internaționali au devenit o activitate zilnică, desfășurată pe mai multe fusuri orare.

În acest context, ministrul descrie amploarea muncii depuse pentru evitarea unei crize interne de combustibil.

„De o lună şi jumătate, până la 2-3 dimineaţa, pe şase fusuri orare, vorbesc cu alţi omologi, cu cei de la Agenţia Mondială a Energiei, cu alte state, din Kazahstan, Azerbaidjan. Caut soluţii ca să avem motorină, kerosen, petrol crud, pentru a putea să nu fim în pană de combustibil. Şi vă spun că e o muncă incredibilă şi lumea întreagă trece poate prin cea mai dificilă perioadă din ultimii zeci de ani, căreia o să îi simţim efectele în următoarele luni de zile”, a spus el.

Declarațiile evidențiază dimensiunea globală a crizei și presiunea asupra guvernelor de a găsi soluții rapide pentru a evita blocajele economice majore.

Ministrul Energiei atrage atenția că actualul context geopolitic și economic impune o schimbare radicală în modul în care statele își planifică strategiile. Bogdan Ivan subliniază că metodele tradiționale de planificare nu mai sunt eficiente în fața unei realități în continuă schimbare.

În acest sens, oficialul evidențiază nevoia de flexibilitate și reacție rapidă în luarea deciziilor.

„Nu mai putem să stăm închistaţi în tabele Excel şi în contabilitate cu fiecare virgulă, când lumea se schimbă cu o viteză ameţitoare. Nu mai este o perioadă în care să ştii că timp de cinci ani ai cincinale şi te uiţi în tabele Excel şi ştii ce faci atunci. Nu! Suntem într-o altă dinamică, în care dacă nu suntem agili, dacă nu suntem pe aceeaşi voce, ţara asta o să aibă probleme uriaşe, pentru că întreaga planetă are probleme uriaşe”, a precizat ministrul.

Această perspectivă indică o schimbare de paradigmă în guvernarea economică și energetică, unde adaptabilitatea devine un factor esențial pentru stabilitate.