BNS atrage atenţia că actualul context impune acţiuni rapide şi coordonate, solicitând preşedintelui să faciliteze dialogul între partidele parlamentare pentru stabilirea unei formule de guvernare funcţionale. Scrisoarea este adresată atât şefului statului, cât şi liderilor politici, inclusiv Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor, George Simion, Anamaria Gavrilă şi Diana Iovanovici-Şoşoacă.

Reprezentanţii sindicali subliniază că lipsa unei voinţe politice reale pentru formarea unei coaliţii stabile ar putea conduce la o soluţie radicală.

„În absenţa unei voinţe politice reale pentru constituirea unei astfel de coaliţii, BNS consideră că singura soluţie democratică şi legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”, susţine BNS.

Semnat de preşedintele organizaţiei, Dumitru Costin, documentul indică necesitatea unui consens minim între actorii politici şi sociali, în vederea stabilizării situaţiei economice şi sociale. Sindicaliştii solicită implicarea directă a instituţiei prezidenţiale în acest proces, invocând rolul constituţional de mediator.

Analiza prezentată de BNS evidenţiază o serie de vulnerabilităţi economice majore care afectează România. Conform datelor invocate, prognoza de creştere economică a fost redusă semnificativ, iar presiunile externe amplifică riscurile pentru economiile emergente.

„Ţara noastră înregistrează în prezent cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană, fiind vizată alături de alte nouă state europene de procedura de deficit excesiv. În acelaşi timp, România este «campioana» în UE la rata inflaţiei (9,9% în martie 2026, INS). Acest lucru erodează zilnic puterea de cumpărare a populaţiei şi veniturile salariaţilor şi ale pensionarilor, pe medie puterea de cumpărare a salariul mediu scăzând cu aproape 7% în ultimul an. Toate acestea în timp ce România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE, apropiate de niveluri specifice economiilor încadrate în categoria «junk», în condiţiile în care România nu se află oficial în această categorie de risc”, a declarat Dumitru Costin.

Sindicaliştii semnalează şi creşterea accelerată a datoriei publice, precum şi lipsa de transparenţă în contractarea unor împrumuturi externe semnificative, inclusiv cele negociate prin programe europene sau instituţii financiare internaţionale.

„BNS constată că Parlamentul României, ca autoritate legislativă supremă, îşi uită obligaţia constituţională de exercitare a controlului de eficienţă asupra Băncii Naţionale a României, deşi are instrumente reale de responsabilizare. Respectarea independenţei băncii centrale nu exclude cadrul de supraveghere democratică şi constituţională, în ceea ce priveşte responsabilizarea faţă de rezultatele deplorabile în «lupta» cu inflaţia”, susţine preşedintele BNS.

Pe lângă dezechilibrele macroeconomice, BNS atrage atenţia asupra deteriorării rapide a condiţiilor de trai. Creşterea preţurilor la energie şi alimente, combinată cu stagnarea veniturilor reale, amplifică fenomenul sărăciei în muncă.

„Nu în ultimul rând, peste acest tablou economic deja fragil se suprapune o criză politică profundă, o nelipsită bomboană de pe coliva situaţiei dezastruoase a României, criză care accentuează incertitudinea şi reduce capacitatea statului de a răspunde coerent şi eficient provocărilor actuale. Această combinaţie de crize – economică, financiară, energetică şi politică – creează un risc sistemic major pentru România”, afirmă sursa citată.

În acest context, organizaţia solicită stabilirea unui set clar de priorităţi economice şi sociale, asumate public şi implementate prin măsuri concrete. Printre acestea se numără securitatea energetică, consolidarea producţiei interne alimentare, investiţii în capacităţi productive şi transparenţă în gestionarea împrumuturilor externe.

„Blocul Naţional Sindical vă solicită, domnule preşedinte Nicuşor Dan, să vă exercitaţi pe deplin rolul constituţional de mediator între puterile statului şi între stat şi societate, prin iniţierea de urgenţă a unui dialog naţional real, credibil şi orientat spre rezultate. Considerăm esenţial ca, sub egida Administraţiei Prezidenţiale, să fie aşezaţi la aceeaşi masă atât liderii politici, cât şi reprezentanţii partenerilor sociali – sindicate şi organizaţii patronale –, în vederea construirii unui consens minim necesar pentru depăşirea actualei crize. De aceea, BNS vă solicită, domnule preşedinte, să iniţiaţi consultări directe cu liderii formaţiunilor politice parlamentare, în vederea negocierii unei formule de guvernare stabile, credibile şi responsabile, care să fie dispusă să îşi asume implementarea unui program de stabilizare economică şi social, negociat cu partenerii de dialog social”, se mai arată în scrisoarea deschisă.

Tabel de sinteză – Elemente cheie privind solicitările BNS: