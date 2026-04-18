PSD intră într-o etapă politică decisivă, în contextul unei consultări interne care va stabili direcția formațiunii pentru perioada următoare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat că partidul va avea de ales, în urma votului de luni, între două scenarii clare: participarea într-o coaliție de guvernare pro-europeană sau trecerea în opoziție.

PSD a organizat o amplă consultare internă în cadrul organizațiilor județene și al conducerii naționale, proces care se va încheia prin votul de la nivelul Consiliilor Politice. Potrivit liderilor partidului, această etapă reprezintă un moment de repoziționare strategică, în contextul în care actuala formulă politică este considerată nesustenabilă.

”Sunt lucruri care au fost ridicate în dezbaterea internă şi de aici şi din celelalte întâlniri, sunt lucruri care ţin de administraţie publică locală, sunt lucruri care ţin de buna funcţionare în cadrul Guvernului, sunt lucruri care ţin de politici publice, sunt lucrurile care ne-au fost aduse în atenţie tocmai pentru a încerca să vă spun că, în acest moment, e cât se poate declar că există o direcţie pe care Partidul Social Democrat va merge şi anume e evident că aşa cum suntem acum, în situaţia în care ne aflăm acum, lucrurile nu mai pot continua”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a transmis că „lucrurile nu mai pot continua în forma actuală”, subliniind necesitatea unei schimbări de direcție și a unei decizii asumate colectiv.

În urma consultărilor, PSD a stabilit că există doar două variante viabile:

participarea într-o coaliție de guvernare cu orientare pro-europeană;

intrarea în opoziție.

Social-democrații au exclus explicit varianta susținerii unui guvern minoritar, dar și orice colaborare cu formațiuni politice precum AUR.

Această poziționare marchează o delimitare clară față de scenariile politice considerate incompatibile cu direcția declarată a partidului.

”Am prezentat toate scenariile posibile. Această prezentare a fost detaliată, astfel încât toţi cei care vor vota să voteze în cunoştinţă de cauză, într-un mod raţional, într-un mod lucid şi nu emoţional. E o perioadă în care e foarte multă emoţie în politică, nu despre asta e vorba la votul nostru de luni. Noi trebuie să votăm, aşa cum am spus, lucid, raţional, să alegem potrivit pentru români. Pentru că suntem, în continuare, cel mai important partid din România, cel mai important partid din Parlamentul României şi asta ne dă o responsabilitate pe care o înţelegem şi o respectăm. Luni, vom avea acest referendum intern. După acest vot vom intra într-o nouă realitate politică, o realitate care trebuie clarifcată cât de se poate de rapid. PSD nu va susține un Guvern minoritar! PSD nu va face un Guvern cu AUR. PSD ori intră în opoziție, ori va face parte dintr-o coaliție pro-europeană! Alte variante nu există”, spune acesta.

În ceea ce privește negocierile post-vot, liderul PSD a precizat că următoarea etapă va depinde de consultările de la nivel prezidențial și de arhitectura politică propusă de celelalte partide.

Grindeanu a subliniat că, în cazul menținerii actualului protocol politic, desemnarea premierului ar reveni Partidului Național Liberal, PNL, element care ar putea influența semnificativ negocierile viitoare.

Decizia finală va fi luată în cadrul reuniunii intitulate „Momentul adevărului”, desfășurată la Palatul Parlamentului. Evenimentul reunește reprezentanți ai organizațiilor județene și conducerea centrală a partidului.

”A fost un demers necesar şi este în continuare un demers necesar această consultare pe care o facem, care se va încheia luni cu un vot pe care îl vom da în cadrul Consiliilor Politice Judeţene şi Consiliului Politic Naţional, şi unde vom alege drumul pe care Partidul Social Democrat va merge în perioada următoare”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, la Timişoara.

PSD își propune ca votul să reflecte o decizie „lucidă și rațională”, în contextul în care partidul se prezintă ca principal actor politic din Parlament și își asumă responsabilitatea stabilității guvernamentale.

Din perspectiva guvernanței politice, decizia PSD are impact direct asupra stabilității executivului și asupra configurației coalițiilor parlamentare. Formațiunea se află într-o poziție cheie, având capacitatea de a înclina balanța între guvernare și opoziție.

Declarațiile liderului PSD indică o strategie de repoziționare instituțională, cu accent pe coerență politică și evitarea alianțelor considerate incompatibile doctrinar.