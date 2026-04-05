Dacă ați achiziționat o mașină în rate în Marea Britanie în ultimii 18 ani, este posibil să vi se datoreze bani. Financial Conduct Authority (FCA) a anunțat recent o schemă de despăgubiri prin care milioane de șoferi vor primi compensații pentru contracte de finanțare auto în care au plătit mai mult decât ar fi trebuit. Această schemă acoperă contractele încheiate între aprilie 2007 și noiembrie 2024 și are un cost total estimat la 9,1 miliarde de lire.

Scandalul provine din modul în care dealerii auto și companiile de leasing obțineau profit pe seama clienților. Mulți dealeri primeau comisioane de la firmele de finanțare în funcție de rata dobânzii pe care o stabileau pentru client, astfel încât cu cât dobânda era mai mare, cu atât câștigau mai mult.

Aceste aranjamente, cunoscute sub denumirea de discretionary commission arrangements (DCA), nu erau dezvăluite cumpărătorilor. Practic, dealerul avea un interes direct să vă impună o dobândă cât mai ridicată fără să vă informeze. FCA a interzis aceste practici în 2021, dar prejudiciile erau deja produse.

Din suma totală a schemei, 7,5 miliarde de lire vor fi distribuite direct consumatorilor, iar restul de 1,6 miliarde acoperă costurile administrative. În total, 12,1 milioane de contracte sunt eligibile pentru despăgubiri. Compensația variază de la caz la caz, în funcție de cât de mult a fost majorată dobânda, iar media se situează în jurul valorii de 829 de lire. La această sumă se adaugă și dobândă compensatorie, calculată la rata Băncii Angliei plus 1%, cu un minim de 3% pe an.

Sunteți eligibil pentru această schemă dacă ați achiziționat o mașină, motocicletă sau dubă în rate, printr-un contract de tip PCP sau Hire Purchase, între 6 aprilie 2007 și 1 noiembrie 2024, și dacă contractul a implicat cel puțin una dintre următoarele situații:

un comision discreționar (DCA) nedeclarat,

un comision excesiv (reprezentând cel puțin 39% din costul total al creditului și 10% din valoarea împrumutului),

o clauză de exclusivitate între dealer și finanțator.

Este important de menționat că contractele de tip Personal Contract Hire (PCH), adică leasingul fără opțiune de cumpărare, nu sunt acoperite de această schemă.

Procesul de recuperare a banilor în cadrul schemei FCA este simplu și gratuit, fără a fi nevoie de avocat sau de o firmă de intermediere. Totul se poate face de unul singur, urmând câțiva pași clari.

Primul pas este să aflați cine v-a oferit împrumutul. Reclamația trebuie depusă direct la firma de finanțare care v-a acordat creditul, nu la dealerul de la care ați cumpărat mașina. Dacă nu mai știți cine a fost finanțatorul, puteți verifica contractul original de finanțare, extrasele de cont bancar pentru plățile automate către firma de leasing sau raportul de credit, dacă contractul a fost activ în ultimii șase ani. Raportul de credit poate fi obținut gratuit prin Equifax, Experian sau TransUnion, iar Equifax oferă chiar un instrument online gratuit pentru verificarea contractelor de finanțare auto.

Al doilea pas este depunerea reclamației. Pe site-ul FCA, la adresa fca.org.uk/consumers/car-finance-complaints/list-lenders, găsiți o listă cu toate firmele de leasing, datele lor de contact și un model de scrisoare sau email. Trebuie să completați formularul cu numele, adresa și numărul contractului de finanțare, specificând că reclamați comisioane nedeclarate, apoi să trimiteți emailul sau scrisoarea direct firmei, păstrând o copie pentru evidență.

Următorul pas este așteptarea răspunsului. Firma va analiza contractul și, în termen de trei luni de la începerea schemei, veți primi o notificare privind suma pe care o aveți de recuperat. Pentru contractele încheiate după aprilie 2014, termenul este 30 iunie 2026, iar pentru cele mai vechi, 31 august 2026. Dacă sunteți de acord cu suma propusă, aceasta va fi plătită în termen de o lună. În caz contrar, aveți o lună pentru a contesta decizia, putând duce cazul gratuit la Financial Ombudsman Service, care va verifica dacă firma a respectat regulile schemei.

Chiar dacă nu depuneți reclamație, firmele au obligația să vă contacteze dacă sunteți eligibil. Pentru contractele încheiate după aprilie 2014, termenul limită este sfârșitul lui decembrie 2026, iar pentru cele mai vechi, sfârșitul lui februarie 2027. După notificare, aveți șase luni să răspundeți dacă doriți să intrați în schemă. Dacă nu primiți nicio comunicare, puteți depune reclamația singuri până pe 31 august 2027.

Este important să fiți precauți față de firmele care promit recuperarea banilor contra unui procent mare din compensație, uneori peste 30%, deoarece nu este nevoie de intermediari. FCA avertizează asupra escrocheriilor: nu furnizați niciodată PIN-ul, parolele de online banking sau datele cardului. În caz de mesaj suspect, verificați informațiile firmei pe site-ul FCA sau contactați linia de asistență FCA pentru fraude în zona finanțării auto.