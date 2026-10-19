„Fără influenceri!” Anunțul care a devenit viral și deciziile neașteptate luate de locuri celebre

Hotelurile de lux, restaurantele cunoscute și destinațiile turistice populare au început să impună restricții pentru fotografiile și filmările realizate de influenceri și vizitatori.

Măsurile au apărut după ce unele locuri au ajuns să fie folosite mai ales ca decor pentru conținutul publicat pe rețelele sociale, în detrimentul experienței celorlalți clienți și al intimității.

Unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de lux de pe Coasta de Azur a limitat ședințele foto după ce unii clienți au început să vină la prânz cu genți pline de haine și bijuterii, pe care le schimbau pentru a realiza fotografii în ținute diferite. În loc să se bucure de masă și de atmosfera hotelului, aceștia foloseau timpul petrecut acolo pentru a produce imagini destinate rețelelor sociale.

Hotel du Cap-Eden-Roc din Antibes, renumit pentru piscina sa infinită și priveliștea asupra Mării Mediterane, permite în prezent ședințele foto numai cu aprobarea conducerii, potrivit publicației The Guardian.

Deschis în 1870, Hotel du Cap-Eden-Roc a găzduit de-a lungul timpului personalități precum Grace Kelly, Orson Welles, Ernest Hemingway și membri ai familiei Kennedy. Reputația sa este legată atât de serviciile oferite, cât și de cadrul exclusivist și de discreția de care se bucură oaspeții.

Pentru clienții care doresc să păstreze amintiri din timpul șederii, hotelul pune gratuit la dispoziție serviciile propriului fotograf. Astfel, vizitatorii pot obține fotografii fără ca spațiile comune să fie transformate în decoruri pentru ședințe foto organizate individual.

Directoarea hotelului, Sophie Volant, a explicat că numeroși clienți fideli consideră proprietatea o adevărată casă de vacanță. Aceștia își doresc să se bucure de timpul petrecut acolo fără să fie expuși constant camerelor foto sau telefoanelor altor vizitatori.

Restricțiile urmăresc, așadar, să păstreze atmosfera locului și să răspundă așteptărilor clienților care apreciază intimitatea. Hotelul nu a eliminat complet posibilitatea fotografierii, însă a introdus aprobarea conducerii ca o condiție pentru organizarea ședințelor foto.

Măsurile împotriva fotografierii și filmării nu se limitează la hotelurile exclusiviste. În Cheshire, Anglia, magazinul The Hollies, specializat în produse provenite de la fermă, a introdus restricții după ce a devenit popular pe rețelele sociale.

Interesul pentru locație a crescut după ce o vedetă din emisiunea Love Island a publicat fotografii realizate acolo. Ulterior, magazinul a interzis fotografiatul și filmatul între orele 10:00 și 16:00, interval în care vizitatorii trebuie să respecte noile reguli.

La Londra, restauratorul Jeremy King, proprietarul restaurantului Simpson’s in the Strand, și-a exprimat public nemulțumirea față de influencerii care îi invadează localul. Reacția sa reflectă tensiunile dintre activitatea restaurantelor și obiceiul unor clienți de a transforma experiența culinară într-un prilej pentru producerea de conținut online.

Pe insula Nantucket din Statele Unite, un magazin a atras atenția printr-un anunț devenit viral, pe care era scris mesajul „Fără influenceri”. Formularea directă a făcut vizibilă opoziția față de prezența creatorilor de conținut în anumite spații comerciale.

În Vermont, orașul Pomfret a decis să limiteze accesul persoanelor din afara localității, în timpul sezonului de toamnă, pe drumul care duce la ferma Sleepy Hollow. Zona este cunoscută pentru peisajele sale cu frunze colorate și se numără printre cele mai fotografiate destinații de toamnă din Statele Unite.

Decizia a venit după ce localnicii au reclamat probleme provocate de numărul mare de vizitatori. Printre nemulțumiri s-au numărat blocajele rutiere, gunoaiele lăsate în urmă și turiștii care intrau pe proprietăți private pentru a obține fotografii.

Situația arată cum popularitatea unei destinații pe rețelele sociale poate influența viața comunităților locale. În cazul fermei Sleepy Hollow, interesul pentru peisaje a fost însoțit de dificultăți legate de circulație și de respectarea proprietăților private.

O măsură asemănătoare a fost luată în Japonia, în localitatea Fujikawaguchiko, unde autoritățile au instalat un paravan negru cu o înălțime de 2,5 metri și o lungime de 20 de metri. Acesta a fost amplasat lângă un magazin de unde turiștii obișnuiau să fotografieze Muntele Fuji.

Autoritățile au recurs la această soluție după ce localnicii au reclamat comportamentul unor vizitatori, inclusiv nerespectarea regulilor de circulație și a interdicției de fumat. Zona devenise un punct de atracție pentru fotografii, însă numărul mare de turiști a generat probleme pentru comunitate.

Anna Fedou, directoare de marketing la grupul hotelier Beaumier, a explicat că organizația colaborează uneori cu influenceri, dar că această activitate nu trebuie să schimbe scopul principal al hotelurilor. „Suntem în afacerea ospitalității, nu a studiourilor foto”, a declarat Anna Fedou.

Declarația evidențiază diferența dintre colaborările comerciale planificate și utilizarea spontană a spațiilor de către persoane care doresc să obțină fotografii pentru rețelele sociale. Pentru unitățile hoteliere, experiența oaspeților și serviciile oferite rămân prioritare, chiar dacă promovarea online poate avea un rol în atragerea clienților.

Hotelurile și restaurantele trebuie să găsească un echilibru între vizibilitatea pe platformele digitale și păstrarea unei atmosfere potrivite pentru persoanele care le trec pragul. În unele situații, restricțiile sunt aplicate numai în anumite intervale orare, iar în altele este necesară aprobarea conducerii pentru ședințe foto.

Specialiștii interpretează aceste reguli ca parte a unei tendințe mai ample, în care tot mai mulți oameni își doresc să se bucure de experiențele trăite fără ca acestea să fie documentate permanent. În locurile aglomerate, fotografierea repetată poate afecta intimitatea altor vizitatori și poate schimba modul în care este folosit un spațiu destinat relaxării, servirii mesei sau cumpărăturilor.

Nicole Ocran, influenceriță și fondatoare a unei organizații dedicate creatorilor de conținut, a explicat că majoritatea influencerilor nu sunt plătiți pentru fotografiile realizate în astfel de locuri. Potrivit acesteia, mulți publică imaginile gratuit, în speranța că materialele vor atrage atenția unor branduri și vor duce ulterior la colaborări comerciale.

Ocran consideră că noile restricții transmit un mesaj relevant despre limitele expunerii publice. Nu toate locurile trebuie promovate pe rețelele sociale, iar unele experiențe pot rămâne personale, fără să fie transformate automat în conținut destinat publicului online.

Regulile adoptate de hoteluri, restaurante, magazine și comunități turistice diferă de la o locație la alta. În unele cazuri, fotografierea este permisă numai cu aprobarea conducerii, în altele sunt stabilite intervale orare fără filmări, iar anumite destinații au limitat accesul vizitatorilor pentru a reduce problemele provocate de aglomerație.