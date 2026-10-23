Doar 11.000 de copii din diaspora învață limba română la școală. Cât sunt plătiți profesorii care predau în străinătate

Aproximativ 11.000 de copii din diaspora participă anual la cursuri de limba română organizate în școlile din străinătate. Programul este derulat de Ministerul Educației și Cercetării, prin Institutul Limbii Române, în șapte țări europene. În anul școlar actual, cursurile sunt susținute de 104 profesori-colaboratori. Instituția a comunicat și remunerația acordată acestora pentru fiecare oră de predare.

Aproximativ 10.500-11.000 de copii din diaspora studiază anual limba, cultura și civilizația românească în cadrul unui program educațional organizat în școlile din străinătate, potrivit informațiilor transmise de Institutul Limbii Române (ILR), la solicitarea Newsweek România.

Datele Institutului Național de Statistică (INS) indică faptul că în afara granițelor României trăiesc între 800.000 și un milion de copii și tineri cu vârste sub 18 ani care au cel puțin un părinte român.

O parte dintre aceștia sunt înscriși în unitățile de învățământ din statele în care locuiesc, unde activitățile școlare se desfășoară în limba oficială a țării respective. În aceste condiții, unii copii ajung să utilizeze tot mai rar limba română, în timp ce alții nu reușesc să o învețe.

Pentru a afla ce măsuri sunt aplicate în vederea păstrării legăturii lingvistice și culturale a copiilor cu România, Newsweek România a solicitat autorităților informații despre programele educaționale destinate comunităților românești din străinătate.

Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, numărul românilor care trăiesc în afara țării este estimat la aproape 10 milioane. Cifra include atât persoanele stabilite în comunitățile din diaspora, cât și românii din comunitățile istorice și tradiționale aflate în statele vecine.

Estimarea populației românești din străinătate este dificil de realizat, având în vedere distribuția acesteia în numeroase state și existența unor categorii diferite de comunități românești.

În cazul copiilor care urmează cursurile școlare în alte limbi, programele dedicate limbii și culturii românești reprezintă una dintre măsurile prin care autoritățile urmăresc menținerea identității lingvistice și culturale.

Institutul Limbii Române, instituția responsabilă de organizarea acestor activități, a comunicat numărul beneficiarilor înscriși anual în programul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR).

„De cursurile de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR), organizate de Ministerul Educației și Cercetării, prin Institutul Limbii Române, beneficiază, anual, un număr de 10.500 – 11.000 de copii/elevi”, se arată în răspunsul oferit de instituție.

Programul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească se desfășoară în aproximativ 450 de instituții de învățământ preuniversitar din Italia, Spania, Belgia, Portugalia, Franța, Germania și Marea Britanie.

Activitățile sunt organizate în regim extracurricular, în afara programului obișnuit de studiu al elevilor din sistemele educaționale ale statelor respective.

Fiecare grupă beneficiază de două ore de curs pe săptămână. Potrivit Institutului Limbii Române, programul cuprinde aproximativ 800 de grupe de copii și elevi, însă constituirea acestora pentru anul școlar în curs nu a fost finalizată integral.

Organizarea cursurilor pe grupe înseamnă că activitățile nu sunt adresate automat tuturor elevilor unei școli sau unei clase, ci copiilor înscriși în program.

Pentru desfășurarea cursurilor de Limbă, Cultură și Civilizație Românească în unitățile de învățământ preuniversitar din străinătate, Institutul Limbii Române colaborează, în anul școlar 2026-2027, cu 104 cadre didactice.

Numărul profesorilor ar putea fi suplimentat în funcție de fondurile disponibile. Instituția a precizat că intenționează să organizeze o a doua etapă de selecție pentru ocuparea posturilor aferente școlilor și grupelor rămase fără profesori, dacă alocările bugetare vor permite acest lucru.

Remunerația profesorilor-colaboratori care predau la nivel preuniversitar este de 30,5 euro brut pentru fiecare oră de curs. Din această sumă, Institutul Limbii Române reține și virează un impozit de 10%.

Pe lângă activitățile organizate pentru copiii din învățământul preuniversitar, Institutul Limbii Române desfășoară programe de predare a limbii, literaturii, culturii și civilizației românești în universități din străinătate, prin intermediul lectorilor săi.

Pentru anul universitar 2026-2027, statul de funcții al instituției cuprinde 59 de posturi de lector de limba română. Dintre acestea, 46 erau ocupate prin concurs în septembrie 2026.

Lectorii sunt cadre didactice titulare în sistemul de învățământ universitar sau preuniversitar din România. Pe durata mandatului în străinătate, aceștia sunt angajați ai Institutului Limbii Române în baza unor contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată.

Spre deosebire de profesorii-colaboratori care susțin cursurile extracurriculare pentru copii, lectorii universitari beneficiază de un sistem de remunerare reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2014.

Potrivit explicațiilor transmise de Institutul Limbii Române, veniturile acestora includ salariul corespunzător funcției deținute în România și o indemnizație destinată perioadei de activitate în străinătate.

„Veniturile acestora sunt stabilite prin H.G 837/2014, acestora acordându-li-se echivalentul salariului din țară, de la instituțiile unde sunt titulari, la care se adaugă indemnizația de întreținere a lectorului în străinătate”, mai arată Institutul în răspunsul oferit redacției noastre.

Disciplinele predate de lectorii de limba română sunt incluse în planurile de învățământ ale universităților din străinătate, în funcție de structura și de programele de studiu ale fiecărei instituții.

Astfel, cursurile de limbă, literatură, cultură și civilizație românească pot fi organizate la nivelul studiilor de licență, masterat și doctorat, în funcție de universitatea sau facultatea în care își desfășoară activitatea lectorii.