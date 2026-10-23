Cum alegi un eSIM de roaming ieftin când lucrezi din mai multe țări

Prețuri și pachete verificate la 15 octombrie 2026.

Dacă lucrezi frecvent din aeroporturi, spații de coworking sau din diferite țări, alegerea unei soluții de conectivitate nu se rezumă doar la „cel mai ieftin GB”. Pentru freelanceri și profesioniști IT care călătoresc des, contează în special cinci criterii: acoperirea între țări, viteza de activare, costurile predictibile, suportul când ceva nu merge și continuitatea muncii fără să schimbi SIM-ul local la fiecare destinație.

În acest context, Vodafone EASY eSIM Roaming este o soluție care merită luată în considerare. Lansată de Vodafone în România și dedicată celor care călătoresc frecvent, aceasta oferă activare 100% digitală în aplicația Vodafone EASY și acoperire în 115 țări. Utilizatorii pot alege între opțiuni pe țară și regionale, în funcție de destinație și de nevoile de conectivitate.

Pentru o comparație echilibrată, analizăm și avantajele Airalo, Nomad și Saily în funcție de acoperire, preț, activare și suport. Astfel, poți alege mai ușor serviciul eSIM potrivit nevoilor tale.

Dacă pleci din România și ai un abonament de telefonie mobilă românesc, beneficiezi deja de roaming inclus în SEE, conform regulilor „Roaming ca acasă”, în condițiile politicii de utilizare rezonabilă.

Pentru un profesionist din România care călătorește frecvent, comparația devine însă relevantă în cazul destinațiilor din afara SEE, precum Marea Britanie, Turcia, SUA, Thailanda, Egipt sau Elveția. În aceste țări, diferențele de preț și de administrare a serviciilor de roaming pot fi semnificative. Tabelele de mai jos prezintă ambele scenarii, pentru a evidenția diferențele și a facilita alegerea celei mai potrivite soluții de conectivitate.

Criteriu Vodafone EASY eSIM Roaming Airalo Nomad Saily Punct forte Activare 100% digitală din aplicația Vodafone EASY, planuri atât pe țară cât și pe regiuni, costuri fixe și suport în limba română Acoperire foarte largă și multe planuri locale/regionale Instalare dintr-un click și pachete mari pe date fixe, până la 50 GB pe 30 de zile Interfață simplă, funcții de securitate și planuri regionale Recomandat pentru Freelanceri și profesioniști mobili care călătoresc frecvent și își doresc o opțiune simplă, predictibilă și ușor de gestionat din aplicația Vodafone EASY Călători frecvenți care compară multe piețe și vor varietate mare de destinații Utilizatori atenți la cost/GB și hotspot Utilizatori care vor și funcții extra de protecție în aplicație Număr total de destinații 115 țări, acoperite prin planuri pe regiuni și pe țară 168 de țări 123 de țări 121 de țări Element distinctiv Integrare directă în ecosistemul Vodafone EASY și opțiuni dedicate pentru SEE și non-SEE Un singur eSIM poate acoperi regiuni extinse Instalare rapidă și prețuri competitive pe pachete fixe Chat 24/7 și funcții de securitate în aplicație

Pentru o comparație relevantă, am ales ca reper un pachet de 10 GB, valabil 30 de zile, pentru toate opțiunile analizate. Singura excepție este planul Europa SEE, care oferă 19,5 GB, cu aceeași perioadă de valabilitate. Coloana dedicată acoperirii evidențiază diferențele dintre opțiunile disponibile, în funcție de aria geografică inclusă: o singură țară sau o regiune întreagă.

Furnizor Pachet Acoperire Preț Vodafone EASY eSIM roaming 10 GB/30 zile, Marea Britanie 1 țară 10 € Vodafone EASY eSIM roaming 10 GB/30 zile, Turcia, SUA, Thailanda, Egipt sau Elveția 1 țară 14 € Vodafone EASY eSIM Roaming 19,5 GB/30 zile, Europa SEE 41 de țări 13 € Vodafone EASY eSIM Roaming 10 GB/30 zile, Europa non-SEE 14 țări 15 € Nomad 10 GB/30 zile, Europa 35 de țări ~21 € (23 USD) Airalo 10 GB/30 zile, Europa 41 de țări ~28 € (31 USD) Saily 10 GB/30 zile, Europa 35 de țări ~32 € (36 USD)

Pentru călătoriile mai scurte, Vodafone oferă pachete începând de la 5 € pentru 5 GB, valabili 15 zile în Marea Britanie și de la 9 € pentru 5 GB, valabili 15 zile în destinații din afara SEE, precum Turcia, Egipt, Elveția, Thailanda sau SUA. În cazul pachetelor regionale, prețurile pornesc de la 6,5 €.

Cum citești tabelul: Vodafone EASY oferă atât pachete pentru țări individuale, cât și pentru regiuni, permițând utilizatorilor să aleagă opțiunea potrivită în funcție de destinație și de durata călătoriei. Prin comparație, competitorii oferă preponderent pachete regionale.

Dacă lucrezi timp de trei săptămâni din Londra sau Istanbul, un plan dedicat unei singure țări poate fi mai avantajos decât un pachet regional al competitorilor, pentru același volum de date. În schimb, dacă itinerariul tău include mai multe destinații europene, planul Europa non-SEE oferă 10 GB la 15 €, comparativ cu aproximativ 21 € pentru cel mai ieftin plan regional al competitorilor. Pentru călătoriile în Spațiul Economic European, planul Europa SEE include 19,5 GB la 13 €, fiind o opțiune utilă mai ales pentru cei care nu beneficiază de roaming inclus într-un abonament românesc sau care au nevoie de trafic de date suplimentar.

Prețurile Vodafone sunt afișate în euro, în timp ce prețurile competitorilor sunt exprimate în dolari americani și au fost convertite orientativ în euro, folosind un curs de referință de 1 USD ≈ 0,90 €, valabil la data verificării. Valorile finale pot varia ușor în funcție de cursul de schimb aplicat la momentul plății.

Surse pentru cifrele din tabel:

Pentru freelanceri și profesioniștii care călătoresc frecvent, acoperirea nu se rezumă doar la numărul total de țări în care este disponibil un serviciu, ci și la existența unor planuri potrivite pentru traseul tău real și pentru nevoile de conectivitate.

Vodafone EASY eSIM Roaming oferă acoperire în 115 țări și două tipuri de planuri, adaptate diferitelor nevoi de călătorie:

Planuri pentru o singură țară , potrivite pentru cei care petrec între una și trei săptămâni într-o anumită destinație.

Planuri regionale , ideale pentru cei care călătoresc în mai multe țări și vor să rămână conectați fără să schimbe profilul eSIM la fiecare destinație.

Vodafone oferă planuri regionale pentru Europa, Asia, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, America de Nord, America de Sud și Oceania, fiind o soluție de conectivitate potrivită inclusiv pentru cei care călătoresc atât în Europa, cât și în destinații din afara SEE (Vodafone).

În comparație:

Airalo mizează pe o acoperire foarte largă și pe pachete regionale; planul său pentru Europa indică 41 de țări și rețele ( Airalo Europe ).

Nomad spune că este disponibil în 200+ destinații , ceea ce îl avantajează pentru itinerarii foarte dispersate; planul regional Europa acoperă 35 de țări ( Nomad ).

Saily oferă planuri în 200+ destinații , iar pentru Europa indică 35 de țări în pachetul regional ( Saily Europe ).

Unde se vede avantajul Vodafone: pentru profesioniștii din România care călătoresc frecvent între țări din SEE și non-SEE, Vodafone EASY oferă o soluție de conectivitate simplă și flexibilă, cu planuri adaptate diferitelor destinații. În Europa, planul Airalo acoperă 41 de țări, la fel ca planul Vodafone EASY pentru Europa SEE. În plus, Vodafone EASY oferă și un plan separat pentru Europa non-SEE, cele două opțiuni asigurând împreună acoperire în peste 50 de țări. Un alt avantaj pentru utilizatorii care au deja un abonament românesc cu roaming inclus în SEE este posibilitatea de a alege pachete suplimentare doar pentru destinațiile non-SEE, evitând astfel costurile pentru servicii de roaming de care beneficiază deja.

Aici, Vodafone are un argument foarte puternic pentru publicul din România: activarea este 100% digitală și se face în aplicația Vodafone EASY, fără drum la magazin și fără schimbare a cartelei la destinație (Vodafone, easy.vodafone.ro). Serviciul poate fi activat inclusiv de persoane care nu sunt clienți Vodafone.

Practic, asta contează în trei scenarii frecvente:

aterizezi și ai nevoie imediată de hotspot pentru laptop ; schimbi țara la câteva zile și nu vrei să reinstalezi soluții diferite; lucrezi cu autentificări, apeluri de telefonie prin internet, întâlniri video și nu îți permiți momente în care nu ești conectat.

Pe partea de competitori:

Airalo spune la fel ca Vodafone EASY că poți instala eSIM-ul înainte de plecare și te poți conecta la sosire ( Airalo Europe ).

Nomad promite instalare prin one-tap sau QR și spune că setup-ul se poate face în circa 5 minute ( Nomad ).

Saily indică livrare instant și perioadă de activare de până la 180 de zile pentru anumite planuri, ceea ce e util dacă vrei să cumperi în avans ( Saily Europe ).

Unde se vede avantajul Vodafone: pentru utilizatorii din România, Vodafone EASY oferă o experiență simplă și intuitivă, permițând achiziționarea și gestionarea eSIM-ului direct din aplicația în care sunt administrate și celelalte servicii EASY. Astfel, întregul proces devine mai accesibil și mai eficient, în special pentru profesioniștii care călătoresc frecvent și au nevoie de o soluție de activare rapidă eSIM pentru freelancer.

Pentru muncă remote, costul mic este util doar dacă este și predictibil.

Vodafone poziționează EASY eSIM roaming exact în această direcție, cu pachete în care volumul și valabilitatea sunt fixate din start:

5 € pentru 5 GB/15 zile și 10 € pentru 10 GB/30 zile în Marea Britanie;

de la 9 € pentru 5 GB/15 zile și 14 € pentru 10 GB/30 zile în destinații non-SEE precum Turcia, Thailanda, SUA, Egipt sau Elveția;

de la 6,5 € pentru pachetele regionale ( Vodafone , Vodafone EASY roaming ).

Mai important, Vodafone vorbește explicit despre control facil al costurilor și despre utilizare fără riscul clasic al unui roaming necontrolat după consumarea beneficiilor incluse.

La competitori, pe planurile regionale Europa de 10 GB / 30 de zile:

Nomad , la aproximativ 21 € – cel mai ieftin dintre cele trei planuri regionale ale competitorilor, dar peste cei 15 € ai planului Vodafone EASY Europa non-SEE sau cei 13 € ai planului Vodafone EASY Europa SEE, care include chiar 19,5 GB de date.

Airalo urmează, la aproximativ 28 € (31 USD), cu acoperire pe 41 de țări.

Saily pornește în Europa de la aproximativ 4,50 € (4,99 USD) pentru 1 GB/7 zile, dar urcă la aproximativ 32 € (36 USD) pentru 10 GB / 30 zile.

Concluzia practică:

Dacă itinerariul tău include mai multe țări europene și îți dorești o soluție de conectivitate pentru întregul traseu, planul Europa non-SEE de la Vodafone oferă cel mai mic preț pentru 10 GB, valabili 30 de zile, dintre opțiunile comparate. În plus, îți permite să plătești doar pentru destinațiile din afara SEE, fără costuri suplimentare pentru țările în care beneficiezi deja de roaming inclus în abonament.

Dacă lucrezi din una sau două destinații din afara SEE și îți dorești costuri fixe și predictibile, Vodafone EASY eSIM Roaming oferă un preț mai avantajos pentru același volum de date, comparativ cu opțiunile analizate. În plus, serviciul poate fi administrat direct dintr-o singură aplicație, simplificând gestionarea conectivității în timpul călătoriilor.

Suportul este diferența dintre un inconvenient și o zi pierdută de lucru.

La Vodafone, suportul și administrarea sunt integrate în aplicația Vodafone EASY: ai asistentul digital TOBi, disponibil non-stop, și serviciul de relații clienți, ambele în limba română (easy.vodafone.ro, Vodafone EASY roaming).

Competitorii oferă și ei suport:

Airalo afișează Help Center , chat și contact direct ( Airalo ).

Nomad promite suport 24/7 prin live chat și email ( Nomad ).

Saily oferă chat 24/7 și email ( Saily Europe , Saily Support ).

Toți cei trei furnizori oferă suport disponibil non-stop, astfel că diferența constă în principal în limba de comunicare și în modul de interacțiune cu serviciul de relații cu clienții. În cazul Vodafone, utilizatorii beneficiază de asistență în limba română, prin intermediul echipei locale de relații cu clienții, fără a fi nevoiți să apeleze exclusiv la chatul în limba engleză al unei aplicații internaționale. Pentru cei care caută suport clienți pentru eSIM Roaming, posibilitatea de a primi asistență în propria limbă poate reprezenta un avantaj important, mai ales atunci când apar probleme de conectivitate în timpul călătoriilor.

Vodafone are un avantaj clar de poziționare: combină două nevoi pe care freelancerii români le au frecvent:

roaming în SEE, Moldova și Ucraina prin ofertele EASY curente;

extraopțiuni de roaming în afara zonei europene, din cele 115 țări acoperite ( easy.vodafone.ro , Vodafone EASY roaming ).

Saily adaugă un diferențiator interesant prin funcții de securitate în aplicație, precum protecție web și ad blocker (Saily Europe). Nomad și Airalo sunt foarte puternice ca marketplace-uri globale, cu acoperire mai largă și mai multe opțiuni de plan, însă mai puțin ancorate în nevoia concretă a utilizatorului din România care vrea o experiență simplă și predictibilă.

Alege Vodafone EASY eSIM roaming dacă:

lucrezi din mai multe țări , dar vrei administrare simplă dintr-o singură aplicație;

alternezi între SEE și non-SEE ;

vrei activare rapidă , fără magazin și fără SIM local;

te interesează costuri previzibile , nu doar „cel mai mic preț afișat”;

vrei o opțiune ușor de înțeles pentru muncă pe cont propriu, consultanță, programare, suport tehnic, design grafic sau management de proiect la distanță.

Alege un competitor dacă ai o nevoie foarte specifică:

Airalo : dacă traseul tău combină Europa cu alte continente în aceeași călătorie și vrei un singur profil pentru tot, fără planuri separate.

Nomad : dacă folosești des hotspot și consumi volume mari. Are pachete de 20 GB și 50 GB pe 30 de zile pe planul european.

Saily : dacă te atrag funcțiile suplimentare de securitate din aplicație și preferi o interfață foarte simplă.

Nu există o soluție universală, deoarece cele patru servicii răspund unor nevoi diferite de conectivitate.

Pentru un profesionist care pleacă din România și lucrează mai ales din destinații non-SEE, Vodafone EASY eSIM Roaming reprezintă o opțiune avantajoasă din perspectiva costurilor și a ușurinței de utilizare. Pentru un pachet de 10 GB, valabil 30 de zile, prețul este mai mic decât cel al planurilor regionale oferite de competitorii analizați. În plus, serviciul poate fi activat și administrat direct din aplicația Vodafone EASY, iar utilizatorii beneficiază de suport în limba română.

Pentru cei care călătoresc frecvent pe mai multe continente, platformele globale de eSIM rămân o alternativă de luat în considerare, datorită acoperirii extinse și varietății de planuri disponibile.

Pe scurt: alegerea celui mai potrivit plan eSIM ar trebui să țină cont de destinațiile în care călătorești efectiv, nu doar de numărul total de țări incluse în ofertă. Un plan cu acoperire globală extinsă nu este neapărat mai avantajos decât unul adaptat itinerariului tău, care îți oferă exact serviciile de conectivitate de care ai nevoie, fără costuri inutile.

Depinde de traseu, nu există un răspuns unic.

Alege Vodafone EASY eSIM roaming dacă pleci din România, lucrezi mai ales din destinații non-SEE și vrei cost fix și administrare dintr-o singură aplicație. La 10 GB/30 de zile costă 10 € pentru Marea Britanie, 14 € pentru destinații precum Turcia sau SUA sau 15 € pentru regiunea Europa non-SEE.

Alege Saily dacă îți sunt utile funcțiile de securitate din aplicație și cumperi pachete mici, de 1 GB.

Modelul de business. Vodafone EASY eSIM roaming este o soluție de roaming integrată în ecosistemul Vodafone EASY, cu accent pe controlul costurilor și pe administrarea într-o singură aplicație, în timp ce Airalo, Nomad și Saily funcționează ca marketplace-uri globale de travel eSIM, cu mai multe opțiuni de plan și acoperire regională mai largă.

Dacă ai un abonament de telefonie mobilă din România, beneficiezi deja de roaming inclus în SEE, conform regulilor europene „Roaming ca acasă”, în limita politicii de utilizare rezonabilă. Astfel, nu este necesar să achiziționezi un plan separat pentru aceste destinații. Pentru călătoriile în afara SEE, Vodafone EASY eSIM reprezintă o soluție practică și flexibilă, deoarece îți permite să activezi și să administrezi serviciul direct din aplicația Vodafone EASY și să alegi doar acoperirea de care ai nevoie, în funcție de destinațiile în care călătorești.

Pe planul regional Europa SEE, EASY are cel mai bun preț dintre cele comparate: 13 € pentru 19,5 GB/30 de zile. Pe destinații non-SEE, la un volum de 10 GB de date, Vodafone EASY eSIM roaming este mai ieftin, 10 € pentru Marea Britanie și 14 € pentru Turcia sau SUA. Pentru majoritatea freelancerilor, însă, diferența reală se vede în suport, claritate și continuitate.

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