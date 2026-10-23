Pensia medie a magistraților depășește 25.000 de lei și este mai mare decât salariul. De unde provin banii pe care îi primesc lunar

Judecătorii din România au o indemnizație medie netă de aproximativ 4.300 de euro, în timp ce pensia medie netă a magistraților depășește 5.000 de euro. Datele apar în motivarea unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), pronunțată în urma unei cereri formulate de cinci judecători români. Instanța europeană a stabilit că statul român poate achita eșalonat diferențele salariale restante. Documentul prezintă și comparații între veniturile magistraților și cele ale altor categorii de angajați din sectorul public.

Judecătorii din România beneficiază de venituri salariale care, potrivit informațiilor transmise de Guvern către CEDO, sunt mai mici decât pensiile medii nete înregistrate în rândul magistraților. Diferența rezultă din datele prezentate în motivarea unei hotărâri privind plata drepturilor salariale restante, după ce cinci judecători români au solicitat achitarea imediată a unor sume stabilite prin hotărâri judecătorești.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis joi, 22 octombrie, că autoritățile române pot achita eșalonat restanțele salariale datorate magistraților. Hotărârea a fost pronunțată în urma unei cereri prin care cinci judecători au solicitat plata imediată a unor diferențe salariale în valoare totală de 300.000 de euro, recunoscute anterior de instanțele naționale.

Potrivit informațiilor publicate de Newsweek, magistrații din România au încasat deja aproximativ 600 de milioane de euro reprezentând diferențe salariale restante. Alte 1,8 miliarde de euro ar urma să fie achitate pentru drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești.

Motivarea deciziei CEDO include date oficiale referitoare la nivelul indemnizațiilor și pensiilor magistraților, furnizate de Guvernul României în cadrul procedurii.

„Conform informațiilor furnizate de Guvern, indemnizația netă medie a unui magistrat, stabilită prin lege, este de aproximativ 21.728 lei, adică aproximativ 4.309 euro, iar pensia netă medie a unui magistrat este de aproximativ 25.301 lei, adică aproximativ 5.018 euro”.

Astfel, potrivit valorilor prezentate în document, pensia medie netă a magistraților depășește indemnizația medie netă cu 3.573 de lei, echivalentul a aproximativ 709 euro.

Motivarea CEDO prezintă și o comparație între indemnizațiile magistraților și salariile înregistrate în alte instituții ale statului, evidențiind diferențele dintre nivelurile de remunerare din sectorul public.

„Salariile judecătorilor sunt mult peste salariile medii ale altor instituții publice, care variază între aproximativ 650 euro și aproximativ 2 288 euro”.

Potrivit acelorași informații, pensia medie netă a magistraților, de aproximativ 5.018 euro, este considerabil mai mare decât pensia medie netă din sistemul public, indicată în document la aproximativ 548 de euro.

Raportate la aceste valori, veniturile medii nete din pensii ale magistraților sunt de peste nouă ori mai mari decât pensia medie netă din sistemul public.

Datele incluse în motivarea instanței europene arată că diferențele se regăsesc atât în cazul veniturilor salariale, cât și în cel al pensiilor.

Comparațiile prezentate în documentul CEDO includ și indemnizațiile nete ale persoanelor care ocupă cele mai înalte funcții în stat, raportate la veniturile judecătorilor de la instanța supremă.

Potrivit informațiilor citate în motivare, indemnizația netă a unui judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție depășește veniturile nete corespunzătoare funcțiilor de președinte al României, prim-ministru și președinte al Senatului.

„Ca o comparație, salariile nete primite de cele mai înalte autorități ale statului este următoarea: aproximativ 2.897 euro pentru Președintele României; 15.473 RON, 3.070 euro pentru Prim-ministru ; 2.776 euro pentru Președintele Senatului. În timp ce un judecător de la Curtea de Casație primește o indemnizație netă de minim 5.088 euro până la un maxim de 5.473 euro”, potrivit decizie CEDO.

Conform acestor valori, un judecător de la instanța supremă primește o indemnizație netă lunară cuprinsă între 5.088 și 5.473 de euro.

Prin comparație, indemnizația netă indicată pentru președintele României este de 2.897 de euro, cea a prim-ministrului ajunge la 3.070 de euro, iar cea a președintelui Senatului este de 2.776 de euro.

Diferența dintre pensiile și indemnizațiile magistraților este explicată prin modul de finanțare a pensiilor de serviciu, care includ atât o componentă contributivă, cât și o parte suportată de la bugetul de stat.

Datele prezentate arată că pensia medie netă a magistraților depășește cu peste 10% indemnizația medie netă aferentă acestei categorii profesionale. În schimb, în sistemul general de pensii din România, raportul indicat între pensia medie și ultimul salariu este de aproximativ 52%.

În cazul magistraților, componenta calculată pe baza contribuțiilor sociale reprezintă aproximativ 25% din valoarea totală a pensiei, potrivit informațiilor prezentate de sursa citată.

Restul sumei este acoperit printr-o componentă necontributivă, finanțată de la bugetul de stat.

La o pensie medie netă de aproximativ 25.000 de lei, circa 18.000 de lei reprezintă, potrivit datelor citate, partea suportată de stat pentru care nu au fost achitate contribuții sociale corespunzătoare.

Această structură de finanțare permite ca pensia de serviciu să depășească nivelul indemnizației salariale medii, spre deosebire de pensiile calculate exclusiv pe baza contribuțiilor acumulate în perioada de activitate.

Puteți vizualiza decizia CEDO, aici.