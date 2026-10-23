Pensii mai mari după eliminarea CASS. Câți bani ar putea primi pensionarii în plus în fiecare lună

Pensionarii din România care plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) ar urma să încaseze sume mai mari după eliminarea acestei rețineri. Potrivit legislației actuale, obligația de plată se aplică până la 31 decembrie 2027 inclusiv. Diferențele vor depinde de valoarea brută a pensiei și de impozitul pe venit. Beneficiarii nu vor trebui să depună cereri la Casa de Pensii pentru actualizarea sumelor încasate.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută din pensii este reglementată prin Legea nr. 141/2025, care stabilește perioada în care această obligație fiscală se aplică veniturilor pensionarilor.

Conform articolului VII alineatul (3) din actul normativ, prevederile referitoare la plata CASS pentru veniturile din pensii sunt valabile în intervalul 1 august 2025 – 31 decembrie 2027, inclusiv.

În absența unor modificări legislative, contribuția nu va mai fi datorată pentru veniturile din pensii aferente lunii ianuarie 2028. Eliminarea reținerii ar urma să majoreze automat sumele nete încasate de pensionarii ale căror venituri depășesc plafonul pentru care se datorează CASS.

Eliminarea contribuției la sănătate nu presupune depunerea unei solicitări individuale la Casa de Pensii, deoarece obligațiile fiscale aferente pensiilor din sistemul public sunt calculate și reținute direct de instituțiile care efectuează plățile.

Casele teritoriale de pensii stabilesc contribuția la sănătate și impozitul pe venit, iar pensionarii primesc suma netă rezultată după aplicarea acestor rețineri.

Potrivit explicațiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), persoanele pentru care CASS este reținută la sursă nu au obligația să declare sau să achite separat această contribuție.

În consecință, atunci când obligația de plată va înceta, modificarea se va regăsi direct în calculul pensiei lunare, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să solicite actualizarea sumelor.

De asemenea, eliminarea CASS nu reprezintă o recalculare a pensiei în funcție de vechimea în muncă sau de veniturile obținute în perioada de activitate. Pensionarii nu vor avea nevoie de adeverințe suplimentare pentru a beneficia de diferența rezultată din reducerea reținerilor fiscale.

Sumele rezultate din încetarea reținerii CASS vor fi incluse în plata obișnuită a pensiei, fără să fie necesară efectuarea unui transfer separat sau schimbarea modalității prin care beneficiarii își primesc veniturile.

Astfel, pensionarii care au optat pentru plata în cont bancar vor încasa suma netă actualizată prin aceeași modalitate. Cei care primesc pensia prin intermediul serviciilor poștale vor beneficia de aceeași ajustare în cadrul plății lunare.

Creșterea venitului net nu va modifica valoarea brută a pensiei și nici numărul de puncte pe baza cărora au fost stabilite drepturile de pensie.

Diferența va proveni exclusiv din reducerea obligațiilor fiscale aplicate asupra venitului brut.

Pensia brută reprezintă cuantumul stabilit prin decizia de pensionare, înainte de aplicarea contribuției la sănătate și a impozitului. Pensia netă este suma efectiv încasată de beneficiar după efectuarea acestor rețineri.

Valoarea sumelor suplimentare pe care pensionarii le-ar putea încasa după eliminarea CASS depinde de cuantumul pensiei brute și de modul în care se calculează impozitul pe venit.

Potrivit explicațiilor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), contribuția la sănătate reprezintă 10% din partea pensiei brute care depășește pragul de 3.000 de lei.

Impozitul pe venit este, de asemenea, de 10%, însă se aplică asupra sumei rămase după scăderea plafonului neimpozabil de 3.000 de lei și a contribuției CASS datorate.

După eliminarea contribuției la sănătate, baza de calcul a impozitului va crește, deoarece CASS nu va mai fi dedusă. Prin urmare, diferența netă încasată de pensionari va fi mai mică decât valoarea contribuției eliminate.

Pentru un pensionar care are o pensie brută de 3.500 de lei, contribuția la sănătate reținută în prezent este de 50 de lei, calculată prin aplicarea cotei de 10% asupra diferenței dintre 3.500 și 3.000 de lei.

După deducerea CASS și a plafonului neimpozabil, baza de calcul a impozitului este de 450 de lei (3.500 – 3.000 – 50). Impozitul de 10% reprezintă 45 de lei.

În aceste condiții, pensia netă este de 3.405 lei, după scăderea celor 50 de lei pentru CASS și a impozitului de 45 de lei.

După eliminarea contribuției, impozitul ar urma să fie de 50 de lei, reprezentând 10% din diferența de 500 de lei peste plafonul neimpozabil.

Pensia netă ar ajunge astfel la 3.450 de lei, ceea ce ar însemna un venit suplimentar de 45 de lei lunar.

În cazul unei pensii brute de 4.000 de lei, contribuția CASS este în prezent de 100 de lei, reprezentând 10% din suma care depășește pragul de 3.000 de lei.

Baza impozabilă se stabilește prin scăderea plafonului neimpozabil și a contribuției la sănătate: 4.000 – 3.000 – 100 = 900 de lei.

Impozitul pe venit este de 90 de lei, iar pensia netă încasată ajunge la 3.810 lei, după reținerea celor două obligații fiscale.

În lipsa CASS, impozitul ar fi de 100 de lei, calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra diferenței de 1.000 de lei.

Pensionarul ar încasa astfel 3.900 de lei net, cu 90 de lei mai mult în fiecare lună decât în prezent.

Pentru o pensie brută de 4.500 de lei, contribuția la sănătate este de 150 de lei, calculată prin aplicarea procentului de 10% asupra celor 1.500 de lei care depășesc plafonul neimpozabil.

După scăderea pragului de 3.000 de lei și a contribuției CASS, baza impozabilă este de 1.350 de lei.

Impozitul pe venit reprezintă 135 de lei, iar pensia netă rezultată este de 4.215 lei, după deducerea contribuției de 150 de lei și a impozitului de 135 de lei.

Odată cu încetarea obligației de plată a CASS, impozitul ar urma să crească la 150 de lei, reprezentând 10% din suma de 1.500 de lei.

În acest scenariu, pensionarul ar primi 4.350 de lei net, respectiv 135 de lei în plus lunar.

În cazul pensionarilor cu venituri brute de 8.000 de lei, contribuția de asigurări sociale de sănătate ajunge în prezent la 500 de lei, reprezentând 10% din diferența de 5.000 de lei peste plafonul de 3.000 de lei.

Baza pentru calcularea impozitului este de 4.500 de lei, după scăderea plafonului neimpozabil și a contribuției la sănătate.

Impozitul datorat este de 450 de lei, iar pensia netă rezultată ajunge la 7.050 de lei.

După eliminarea CASS, impozitul ar fi de 500 de lei, calculat asupra diferenței dintre pensia brută și plafonul neimpozabil.

Suma netă încasată ar crește la 7.500 de lei, ceea ce ar reprezenta 450 de lei suplimentari în fiecare lună.

Simulările pentru cele patru niveluri de venit arată cum s-ar modifica pensiile nete în cazul încetării contribuției la sănătate, dacă regulile de impozitare ar rămâne neschimbate.

Pensie brută Net actual Net fără CASS Diferență lunară 3.500 lei 3.405 lei 3.450 lei +45 lei 4.000 lei 3.810 lei 3.900 lei +90 lei 4.500 lei 4.215 lei 4.350 lei +135 lei 8.000 lei 7.050 lei 7.500 lei +450 lei

Calculele sunt realizate pentru pensii supuse regimului obișnuit de impozitare, fără alte rețineri sau scutiri fiscale.

Exemplele prezintă exclusiv efectul eliminării CASS și nu includ eventuale indexări ale pensiilor sau modificări legislative care ar putea interveni până în anul 2028. Valorile au fost alese astfel încât rezultatele să fie exprimate în lei întregi.

Eliminarea contribuției la sănătate nu va determina creșterea veniturilor pentru toți pensionarii, deoarece obligația de plată a CASS se aplică numai părții din pensia brută care depășește 3.000 de lei.

Pensiile brute de până la 3.000 de lei inclusiv nu sunt supuse acestei contribuții, astfel că beneficiarii nu au în prezent o reținere CASS care să poată fi eliminată.

În consecință, pentru pensionarii din această categorie, încetarea obligației de plată de la 1 ianuarie 2028 nu ar produce o diferență în suma netă încasată, în condițiile menținerii legislației actuale.