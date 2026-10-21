Bani înapoi pentru o categorie de pensionari. Sumele reținute din pensii ar putea fi restituite până în 2028

O categorie de pensionari din România ar putea primi înapoi sumele reținute prin impozitarea progresivă aplicată în perioada 2024-2025. Un proiect legislativ înregistrat recent la Senat propune restituirea banilor în trei etape, începând din decembrie 2026 și până în martie 2028. Măsura ar urma să îi vizeze pe beneficiarii pensiilor de serviciu, inclusiv pe pensionarii militari, fără ca aceștia să fie obligați să depună cereri.

Beneficiarii pensiilor de serviciu, inclusiv cei ai pensiilor militare, ar putea recupera integral diferențele de impozit reținute în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 ianuarie 2025, potrivit unei inițiative legislative înregistrate la Senat.

Propunerea legislativă B570/2026, intitulată „Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de restituire a sumelor aferente impozitului progresiv”, a fost înregistrată la Senat pe 19 octombrie 2026, fiind inițiată de parlamentari USR.

Proiectul urmărește stabilirea unui mecanism prin care beneficiarii să recupereze sumele reținute suplimentar în perioada în care s-a aplicat impozitarea progresivă a pensiilor de serviciu.

În prezent, inițiativa se află la începutul procedurii parlamentare. Pentru a produce efecte, aceasta trebuie să parcurgă procesul legislativ, să fie adoptată de Parlament, promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Prin urmare, restituirea banilor nu reprezintă încă o măsură aprobată.

Potrivit proiectului legislativ, sumele reținute suplimentar ar urma să fie restituite eșalonat, pe parcursul a trei ani calendaristici.

Calendarul propus prevede trei tranșe:

Decembrie 2026: restituirea a 10% din suma totală cuvenită;

restituirea a 10% din suma totală cuvenită; Martie 2027: restituirea a 40% din suma totală;

restituirea a 40% din suma totală; Martie 2028: restituirea ultimelor 50% din suma totală.

Astfel, beneficiarii ar urma să recupereze integral diferențele rezultate din aplicarea impozitului progresiv până în martie 2028, dacă inițiativa va fi adoptată în forma propusă.

De exemplu, în cazul unui pensionar pentru care diferența totală de impozit de restituit ar fi de 5.000 de lei, prima tranșă ar reprezenta 500 de lei, a doua 2.000 de lei, iar ultima 2.500 de lei.

Valoarea efectivă a sumelor recuperate va depinde de impozitul reținut fiecărui beneficiar în perioada vizată de proiect.

Cum se vor calcula sumele care trebuie restituite

Inițiativa stabilește că diferențele de impozit vor fi determinate prin recalcularea obligațiilor fiscale aferente perioadei în care a fost aplicat sistemul progresiv.

Pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024, venitul impozabil lunar din pensie se va stabili prin scăderea plafonului neimpozabil de 2.000 de lei.

Începând cu 1 octombrie 2024 și până la 30 ianuarie 2025, calculul va lua în considerare plafonul neimpozabil de 3.000 de lei.

Asupra venitului impozabil astfel determinat se va aplica o cotă de 10%.

Diferențele dintre impozitul efectiv reținut și cel rezultat în urma recalculării vor reprezenta sumele care ar urma să fie recuperate de beneficiari.

Conform mecanismului propus, restituirea se va realiza prin diminuarea impozitului datorat la bugetul de stat.

În situația în care suma de restituit depășește impozitul datorat în luna respectivă, diferența va fi recuperată prin diminuarea impozitului din lunile următoare, până la acoperirea integrală a valorii cuvenite.

Un element important al propunerii legislative este eliminarea obligației beneficiarilor de a depune solicitări pentru restituirea diferențelor de impozit.

Potrivit inițiativei, Casa Națională de Pensii Publice ar urma să efectueze operațiunile necesare din oficiu.

Astfel, pensionarii vizați nu ar trebui să se prezinte la casele de pensii și nici să depună documente suplimentare pentru a beneficia de restituire.

Sumele cuvenite ar urma să fie acordate odată cu pensia aferentă lunii în care este programată restituirea, potrivit mecanismului prevăzut în proiect.

Totodată, calendarul de plată eșalonată ar urma să se aplice și sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024 – 1 iulie 2026.

Impozitarea progresivă a pensiilor de serviciu a fost introdusă începând cu 1 ianuarie 2024, prin modificările aduse legislației fiscale.

Sistemul prevedea aplicarea unor cote diferențiate de impozitare, în funcție de nivelul veniturilor și de componentele pensiei.

La sfârșitul lunii ianuarie 2025, Curtea Constituțională a României a decis că mecanismul de impozitare progresivă a pensiilor de serviciu contravine unor prevederi constituționale.

Ulterior, în martie 2025, legislația fiscală a fost modificată, fiind restabilită impozitarea cu o cotă de 10%.

Noua propunere legislativă urmărește să reglementeze recuperarea diferențelor reținute anterior, în perioada în care mecanismul declarat neconstituțional a produs efecte.

Dacă proiectul va fi adoptat, pensionarii eligibili ar putea beneficia de recuperarea sumelor începând din decembrie 2026, potrivit calendarului propus.

Până la finalizarea procedurii parlamentare, atât termenele, cât și modalitatea de restituire pot suferi modificări.