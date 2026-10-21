Greșeala bancară care a pus în joc peste 100.000 de euro. Ce a făcut studentul când a aflat adevărul

O retragere obișnuită de numerar s-a transformat într-o situație neprevăzută pentru un student georgian stabilit în Austria. Giorgi Bolkvadze, în vârstă de 25 de ani, a primit de la o bancă o sumă de peste 120.000 de euro, deși venise să retragă numai 12.900 de euro. Tânărul nu a remarcat pe loc diferența și și-a continuat programul obișnuit, plecând la sala de sport după ce a primit banii.

Incidentul a fost semnalat de televiziunea publică austriacă ORF și s-a petrecut la o agenție Salzburger Sparkasse din cartierul Gnigl, în orașul Salzburg. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, suma mult mai mare decât cea solicitată a ajuns în posesia studentului din cauza unei greșeli comise la eliberarea numerarului.

Cei 12.900 de euro îi erau necesari lui Bolkvadze pentru a demonstra autorităților austriece că are suficiente mijloace financiare pentru a se întreține și pentru a-și menține dreptul de ședere. În acest scop, împrumutase banii de la un prieten, iar vizita la bancă avea ca obiectiv retragerea sumei pentru a i-o restitui.

După ce a părăsit sucursala, studentul i-a înmânat banii prietenului său, Giorgi Shavadze, fără să știe că primise mult peste valoarea cerută. Ulterior, a plecat la antrenament, iar diferența dintre suma solicitată și cea eliberată nu a fost observată în acel moment.

Abia după ce a încheiat exercițiile și a făcut duș, Bolkvadze a fost contactat telefonic și informat că retragerea fusese efectuată greșit. Astfel a aflat că primise aproximativ de zece ori mai mulți bani decât solicitase inițial.

După primirea informației, cei doi prieteni au verificat numerarul și au decis să revină la sucursala din Salzburg. Potrivit relatării ORF, surplusul, evaluat la aproximativ 108.000 de euro, a fost restituit integral băncii.

Reprezentanții Salzburger Sparkasse au confirmat că incidentul a fost provocat de o eroare umană. Banca și-a cerut scuze pentru neplăcerile generate și le-a mulțumit celor doi tineri pentru faptul că au colaborat la remedierea situației și au returnat banii primiți în plus.

Mulțumirile instituției au venit sub forma unui mic pachet de jeleuri care purta însemnele băncii. Detaliul a atras atenția după ce studenții au relatat experiența pentru televiziunea austriacă, iar imaginile cu mica recompensă au devenit parte a relatărilor despre incident.

Publicația austriacă Heute a scris că cei doi au povestit întâmplarea cu umor, deși reacția inițială a fost marcată de surpriză și îngrijorare. Situația apăruse pe neașteptate, iar suma implicată era considerabil mai mare decât cea pe care Bolkvadze intenționase să o retragă.

După apariția informațiilor în presa austriacă, cazul a fost discutat și pe Reddit. Comentariile utilizatorilor s-au concentrat atât asupra greșelii făcute de bancă, cât și asupra modului în care instituția le-a mulțumit celor doi studenți pentru restituirea banilor.

Unii participanți la discuții au considerat că un pachet de jeleuri reprezenta o recompensă modestă în raport cu suma returnată și că banca ar fi putut să ofere ceva mai consistent. Alții au susținut că banii nu aparțineau studenților, astfel că restituirea surplusului era conduita firească, indiferent de valoarea acestuia.

Discuțiile au evidențiat și diferența dintre a corecta o eroare bancară și a primi o recompensă pentru acest gest. În timp ce unii utilizatori au pus accentul pe valoarea numerarului restituit, alții au considerat că mulțumirile instituției nu necesitau neapărat un beneficiu financiar important.