Sprijin financiar de până la 1.500 de lei pentru părinții din România. Ce documente sunt necesare pentru a beneficia

Părinții care au copii înscriși la creșă sau grădiniță pot beneficia de un sprijin financiar de până la 1.500 de lei lunar pentru fiecare copil, acordat de angajator. Facilitatea este prevăzută de Codul fiscal și permite companiilor să deconteze cheltuielile pentru educația timpurie, în condiții fiscale avantajoase. Sumele pot fi scutite de impozitul pe venit și de contribuțiile sociale, cu respectarea limitelor prevăzute de legislație.

Acest beneficiu extrasalarial poate fi acordat angajaților care au copii mici, indiferent dacă aceștia frecventează o creșă sau o grădiniță de stat ori privată. Decontarea nu reprezintă însă o obligație generală pentru angajatori, ci o posibilitate legală de sprijinire a salariaților.

Potrivit prevederilor Codului fiscal, companiile pot suporta cheltuielile pentru educația timpurie a copiilor angajaților, în limita a 1.500 de lei pe lună pentru fiecare copil.

Facilitatea se aplică atât pentru creșe, cât și pentru grădinițe, indiferent dacă acestea sunt unități de învățământ publice sau private.

Principalul avantaj al măsurii este tratamentul fiscal favorabil. În condițiile respectării limitelor legale, sumele acordate de angajator nu sunt supuse impozitului pe venit și nici contribuțiilor sociale obligatorii.

Astfel, beneficiul poate fi acordat fără reținerea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și a contribuției de asigurări sociale (CAS). În acest fel, valoarea decontată poate fi utilizată integral pentru acoperirea cheltuielilor cu educația timpurie a copilului.

Decontarea cheltuielilor pentru creșă sau grădiniță se realizează de către angajator, pe baza documentelor justificative prezentate de salariat. Printre documentele care pot fi solicitate se numără contractul încheiat cu unitatea de învățământ, precum și factura sau chitanța care dovedește plata serviciilor de educație timpurie.

Aceste documente permit companiei să justifice sumele acordate și să aplice tratamentul fiscal corespunzător. Reglementarea este prevăzută la articolul 76 alineatul (4^1) litera i) din Codul fiscal, care stabilește condițiile de acordare a beneficiului și limitele în care acesta poate fi considerat neimpozabil.

Facilitatea se referă la cheltuielile pentru educația timpurie și poate fi utilizată pentru fiecare copil care îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Deși limita individuală a beneficiului este de 1.500 de lei lunar pentru fiecare copil, există și o condiție fiscală suplimentară. Sumele acordate pentru educația timpurie intră în plafonul lunar global al beneficiilor extrasalariale neimpozabile, stabilit la maximum 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Acest regim este reglementat inclusiv prin modificările legislative introduse de Ordonanța de urgență nr. 115/2023. Prin urmare, angajatorul trebuie să țină cont nu doar de plafonul de 1.500 de lei pentru fiecare copil, ci și de valoarea celorlalte beneficii extrasalariale acordate salariatului în aceeași lună.

În categoria beneficiilor care pot intra în plafonul global de 33% se regăsesc și abonamentele medicale private, facilitățile pentru activități sportive sau contribuțiile la pensiile facultative, în condițiile și limitele prevăzute de legislația fiscală.

În situația în care valoarea cumulată a beneficiilor depășește plafonul legal, partea care depășește limita nu mai beneficiază de același tratament fiscal favorabil.

O altă condiție importantă îi privește pe părinții care sunt amândoi angajați. În această situație, facilitatea pentru același copil poate fi solicitată de la un singur angajator.

Pentru acordarea beneficiului este necesară o declarație pe propria răspundere prin care se confirmă că celălalt părinte nu beneficiază de aceeași facilitate.

Această condiție are rolul de a evita acordarea dublă a decontării pentru același copil. Prin urmare, părinții trebuie să stabilească de la care dintre angajatori solicită sprijinul financiar și să prezinte documentele necesare pentru justificarea cheltuielilor.

Decontarea cheltuielilor pentru creșă și grădiniță reprezintă unul dintre beneficiile extrasalariale pe care companiile le pot utiliza pentru sprijinirea angajaților cu copii mici.

Pentru părinți, avantajul constă în posibilitatea reducerii cheltuielilor lunare cu educația timpurie, printr-un sprijin care poate ajunge la 1.500 de lei pentru fiecare copil.

Pentru angajatori, măsura poate reprezenta un instrument de fidelizare a personalului și de îmbunătățire a pachetului de beneficii oferit salariaților.

Regimul fiscal favorabil permite acordarea sprijinului fără taxele salariale obișnuite, în limitele stabilite de Codul fiscal, ceea ce poate reduce costul fiscal al acestui beneficiu comparativ cu acordarea unei sume echivalente sub formă de salariu.