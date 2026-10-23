Regulă pentru toți românii care își păstrează economiile la bancă. Ce trebuie verificat înainte de retragere

Românii care vor să își păstreze economiile într-un cont bancar au la dispoziție mai multe variante, însă condițiile de utilizare a banilor pot fi foarte diferite. Un depozit la termen poate aduce o dobândă mai avantajoasă, în timp ce un cont de economii permite, de regulă, accesul mai rapid la sumele depuse. Există însă și situații în care retragerea banilor înainte de termen poate duce la pierderea dobânzii. În plus, legislația stabilește un plafon de garantare de 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la fiecare bancă.

Persoanele care vor să pună bani deoparte fără să renunțe la posibilitatea de a-i folosi rapid pot opta pentru un cont de economii. Acest produs bancar permite, în general, păstrarea unei sume separate de banii destinați cheltuielilor curente, fără stabilirea unei perioade obligatorii de economisire.

Principalul avantaj îl reprezintă flexibilitatea. În funcție de regulile băncii, titularul poate transfera bani din contul de economii în contul curent atunci când are nevoie de ei, fără să fie nevoit să aștepte expirarea unui termen contractual.

Această variantă poate fi utilă pentru persoanele care își constituie o rezervă financiară destinată situațiilor neprevăzute, precum reparațiile locuinței, cheltuielile medicale sau o perioadă în care veniturile scad.

Există însă și anumite aspecte care trebuie verificate înainte de deschiderea contului.

În primul rând, dobânda oferită poate fi variabilă. Astfel, banca poate modifica procentul acordat, potrivit condițiilor contractuale, fără ca titularul să beneficieze neapărat de aceeași dobândă pe întreaga perioadă în care păstrează banii.

De asemenea, unele instituții bancare aplică dobânzi diferite în funcție de valoarea economiilor sau oferă condiții promoționale valabile numai pentru o perioadă limitată.

Clientul trebuie să verifice și eventualele comisioane, soldul minim necesar și condițiile în care poate efectua retrageri.

Spre deosebire de contul de economii, depozitul la termen presupune păstrarea unei sume de bani pentru o perioadă stabilită prin contract.

Aceasta poate fi de câteva luni sau de un an, în funcție de oferta instituției bancare.

În multe cazuri, dobânda este fixă și cunoscută încă de la constituirea depozitului, ceea ce permite titularului să estimeze câți bani va încasa la scadență.

Băncile pot oferi dobânzi mai ridicate pentru depozitele la termen decât pentru conturile de economii, însă diferențele trebuie verificate pentru fiecare ofertă.

Un aspect important este legat de retragerea anticipată.

Dacă titularul are nevoie de bani înainte de data stabilită, acesta poate fi nevoit să lichideze depozitul. În funcție de contract, o asemenea operațiune poate duce la pierderea integrală sau parțială a dobânzii acumulate.

Unele bănci acordă în această situație doar dobânda la vedere, care poate fi considerabil mai mică decât cea promisă inițial.

Totodată, nu toate produsele permit retragerea unei singure părți din suma depusă, fără afectarea restului economiilor.

La expirarea termenului contractual, banii pot fi transferați în contul curent sau depozitul poate fi prelungit automat. În cazul reînnoirii, dobânda aplicată pentru noua perioadă poate fi diferită de cea inițială.

O diferență importantă între ofertele bancare este legată de modul în care se calculează dobânda și de suma pe care clientul o primește efectiv.

De exemplu, o dobândă anuală de 5% nu înseamnă că un depozit constituit pentru trei luni va produce automat un câștig de 5% din suma depusă.

Pentru un depozit de 20.000 de lei, cu dobândă fixă anuală de 5%, păstrat timp de trei luni, câștigul brut ar fi de aproximativ 250 de lei, într-un calcul simplificat.

După reținerea impozitului de 10% pe venitul din dobândă, suma rămasă ar fi de aproximativ 225 de lei.

Valoarea exactă depinde de metoda de calcul utilizată de bancă, de durata efectivă a depozitului și de condițiile contractuale.

În România, veniturile din dobânzi sunt supuse impozitării, iar impozitul este reținut, în mod obișnuit, direct de bancă.

În anumite situații, aceste venituri pot influența și obligațiile privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), dacă veniturile relevante ale persoanei ating plafoanele fiscale prevăzute de lege.

Prin urmare, compararea ofertelor ar trebui făcută folosind câștigul net estimat, nu doar procentul dobânzii prezentat în materialele publicitare.

Un aspect esențial pentru persoanele care economisesc este protecția banilor în cazul în care instituția bancară nu își mai poate îndeplini obligațiile de plată.

În România, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) asigură protecția depozitelor eligibile constituite la instituțiile participante la schemă.

Plafonul general de garantare este de 100.000 de euro, echivalent în lei, pentru fiecare deponent, la fiecare bancă.

Această protecție nu se aplică doar depozitelor la termen, ci și sumelor eligibile păstrate în conturi curente, conturi de economii și alte conturi bancare acoperite de schema de garantare.

Este important de precizat că plafonul nu se acordă separat pentru fiecare cont deschis la aceeași instituție.

De exemplu, dacă o persoană deține 60.000 de euro într-un depozit la termen și încă 50.000 de euro într-un cont de economii deschis la aceeași bancă, totalul economiilor este de 110.000 de euro.

În cazul indisponibilizării depozitelor, plafonul general de compensare rămâne de 100.000 de euro, echivalent în lei, iar diferența de 10.000 de euro nu este acoperită prin garanția generală.

Calculul exact al compensației ține cont și de dobânzile acumulate, precum și de eventualele obligații sau sume care trebuie deduse potrivit legii.

Dacă aceeași persoană își împarte economiile între două bănci distincte, participante la schemele de garantare, plafonul se aplică separat pentru fiecare instituție.

De asemenea, sucursalele din România ale băncilor cu sediul în alte state ale Uniunii Europene sunt acoperite, de regulă, de schema de garantare din statul de origine.

Reglementările prevăd și o protecție suplimentară pentru anumite categorii de sume care ajung temporar în conturile bancare ale persoanelor fizice.

Potrivit FGDB, în anumite condiții, plafonul general de 100.000 de euro poate fi completat cu un plafon suplimentar de încă 100.000 de euro, pentru o perioadă de 12 luni.

Această protecție poate fi acordată, printre altele, pentru sumele provenite din tranzacții imobiliare privind locuințe, din anumite indemnizații asociate pensionării, disponibilizării, căsătoriei, divorțului, invalidității sau decesului.

De asemenea, sunt prevăzute situații în care banii provin din indemnizații de asigurare sau din despăgubiri pentru prejudicii rezultate din infracțiuni ori condamnări pe nedrept.

Spre exemplu, o persoană care încasează 150.000 de euro în urma vânzării unei locuințe și depune suma într-un cont bancar poate beneficia, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, de garantarea integrală a banilor pentru perioada de protecție temporară.

Aplicarea plafonului suplimentar nu este automată pentru orice sumă care depășește 100.000 de euro. Proveniența banilor și încadrarea în categoriile prevăzute de lege trebuie justificate.

Alegerea dintre un cont de economii și un depozit la termen depinde în primul rând de momentul în care titularul ar putea avea nevoie de bani.

Pentru cheltuielile care pot apărea oricând, un cont de economii poate oferi o flexibilitate mai mare, chiar dacă dobânda este uneori mai redusă.

În schimb, pentru sumele care nu vor fi utilizate o perioadă mai lungă, depozitul la termen poate reprezenta o alternativă, dacă dobânda oferită justifică restricțiile privind retragerea.

O posibilitate este păstrarea unei rezerve de bani într-un cont accesibil și plasarea celorlalte economii în depozite cu scadențe diferite.

În acest fel, o cheltuială neprevăzută nu ar presupune neapărat închiderea anticipată a tuturor depozitelor și pierderea dobânzilor aferente.

Înainte de semnarea contractului, este important să fie analizate nu doar dobânda promisă, ci și comisioanele, condițiile de retragere, posibilitatea reînnoirii automate și schema de garantare aplicabilă instituției bancare.