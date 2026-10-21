Compania are nevoie de 300.000 de persoane pentru sezonul sărbătorilor. Ce salarii oferă retailerul 

Amazon a anunțat marți că intenționează să angajeze peste 300.000 de persoane în Statele Unite pentru sezonul sărbătorilor, marcând prima creștere a numărului de recrutări pentru această perioadă din ultimii trei ani. Decizia vine în contextul pregătirilor companiei pentru majorarea volumului de comenzi, pe fondul intensificării activității comerciale de la sfârșitul anului.

Compania va recruta personal pentru posturi sezoniere, cu normă parțială și cu normă întreagă, în principalele sale operațiuni din SUA. Amazon a precizat că, în ultimii trei ani, a angajat câte 250.000 de lucrători pentru perioada sărbătorilor, iar planul anunțat pentru acest an indică o creștere a necesarului de personal.

Recrutările sezoniere sunt importante pentru activitatea retailerului în perioada în care comenzile cresc, iar operațiunile de procesare și livrare trebuie să gestioneze un volum mai mare de produse. Extinderea echipelor urmărește să susțină activitatea companiei în timpul sezonului comercial de la sfârșitul anului.

Perspectivele privind consumul din Statele Unite indică o nouă creștere a vânzărilor în perioada sărbătorilor. Federația Națională de Comerț cu Amănuntul a estimat săptămâna trecută că vânzările din acest sezon vor avansa cu 4,2% față de anul precedent și vor depăși 1.000 de miliarde de dolari.

Prognoza oferă un reper pentru companiile din sectorul comerțului cu amănuntul, care își ajustează necesarul de personal și capacitatea operațională în funcție de cererea anticipată. Pentru Amazon, creșterea numărului de angajați sezonieri reprezintă una dintre măsurile anunțate pentru gestionarea activității din această perioadă.

Planul de recrutare vine și cu modificări privind beneficiile oferite unei părți dintre lucrătorii angajați temporar. Amazon a anunțat că, începând de anul viitor, angajații sezonieri care lucrează cel puțin 30 de ore pe săptămână vor avea acces la beneficii medicale similare celor oferite angajaților permanenți cu normă întreagă.

Schimbarea anunțată de companie vizează lucrătorii sezonieri care îndeplinesc pragul de timp de lucru stabilit. Măsura urmează să intre în vigoare anul viitor și extinde accesul la beneficii medicale pentru o categorie de angajați care contribuie la susținerea operațiunilor în perioadele cu activitate intensă.

Anunțul vine după ce Walmart, un alt mare retailer din SUA, a comunicat săptămâna trecută extinderea beneficiilor de asistență medicală pentru angajații săi. Decizia companiei a fost prezentată într-un context în care costurile tot mai ridicate ale serviciilor medicale exercită presiune asupra bugetelor americanilor, deja afectate de scumpirea cheltuielilor de trai.

Cele două anunțuri evidențiază atenția acordată beneficiilor oferite angajaților de marile companii de retail din Statele Unite. Costurile medicale reprezintă un factor relevant atât pentru lucrători, cât și pentru angajatori, în condițiile în care cheltuielile asociate asistenței medicale continuă să afecteze bugetele gospodăriilor.

Amazon a precizat că salariul mediu pentru angajații săi cu normă întreagă va fi de cel puțin 20 de dolari pe oră, în timp ce salariul mediu pentru această categorie de personal se apropie de 24 de dolari pe oră. Pentru angajații sezonieri, compania a anunțat un salariu mediu de 20 de dolari pe oră.

Nivelurile salariale comunicate fac parte din informațiile prezentate de retailer odată cu planurile pentru sezonul sărbătorilor. Diferențele dintre salariul mediu al angajaților cu normă întreagă și cel al lucrătorilor sezonieri reflectă valorile indicate de companie pentru cele două categorii de personal.

Anunțul privind recrutările vine după ce Amazon a comunicat, la începutul lunii octombrie, un număr limitat de concedieri în divizia sa de retail. Planul de angajare a peste 300.000 de persoane pentru sezonul sărbătorilor se referă la necesarul de personal pentru această perioadă, în timp ce concedierile anunțate anterior au vizat o parte a structurii companiei.

Amazon își pregătește astfel echipele pentru perioada de creștere a comenzilor din SUA, cu recrutări pentru mai multe tipuri de posturi, salarii medii comunicate pentru personalul sezonier și permanent și modificări anunțate pentru accesul la beneficiile medicale ale unor angajați temporari.