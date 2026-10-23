Ai avut PFA pentru mai mulți ani? Când perioada respectivă contează la pensie și când nu

Persoanele care au lucrat câțiva ani ca persoane fizice autorizate (PFA) pot descoperi că nu toată perioada de activitate este recunoscută la calculul pensiei. Diferența o face contribuția la sistemul public de pensii, nu simplul fapt că au avut un PFA înregistrat. Există însă și situații în care anii respectivi pot fi valorificați, chiar dacă persoana a fost simultan și salariată.

Desfășurarea unei activități economice prin intermediul unui PFA nu garantează acumularea vechimii necesare pentru pensie. Pentru ca perioada respectivă să fie recunoscută, trebuie să fi existat asigurare în sistemul public de pensii, în condițiile legislației aplicabile.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, stabilește că stagiul de cotizare contributiv este format din perioadele pentru care s-a datorat contribuția de asigurări sociale.

În cazul persoanelor asigurate prin contract de asigurare socială, legea prevede că stagiul se constituie pentru perioadele în care contribuțiile au fost datorate și plătite.

Astfel, o persoană care a avut un PFA timp de cinci ani nu beneficiază automat de cinci ani de stagiu contributiv. Este necesar să fie verificată situația contribuțiilor aferente fiecărei perioade.

Pentru persoanele care au desfășurat activități independente, contribuția relevantă este CAS, adică contribuția de asigurări sociale. Aceasta nu trebuie confundată cu CASS, contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Plata impozitului pe venit sau a contribuției pentru sănătate nu înseamnă, în sine, că titularul PFA a contribuit și la sistemul public de pensii.

Persoanele care au realizat venituri din activități independente și au avut obligația de a plăti CAS pot acumula stagiu contributiv pentru perioada respectivă.

Potrivit Legii nr. 360/2023, persoanele care realizează venituri din activități independente pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale sunt asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii.

De exemplu, dacă o persoană a desfășurat activitate prin PFA timp de mai mulți ani și a datorat CAS în condițiile legii, perioada respectivă poate fi recunoscută la stabilirea drepturilor de pensie.

Există însă o diferență între contribuțiile obligatorii și cele achitate în baza unui contract de asigurare socială.

În cazul asigurării obligatorii, legislația privind pensiile se raportează la contribuțiile datorate. Prin urmare, existența unor restanțe nu înseamnă automat că perioada este exclusă din stagiu. Situația trebuie verificată în evidențele fiscale și în cele ale sistemului public de pensii.

În schimb, pentru persoanele asigurate pe baza unui contract de asigurare socială, recunoașterea stagiului depinde de contribuțiile datorate și efectiv plătite.

Una dintre situațiile care pot crea confuzie apare atunci când titularul PFA a realizat venituri reduse.

În regimul fiscal actual, obligația de plată a CAS pentru veniturile din activități independente este legată, în general, de atingerea plafonului anual de 12 salarii minime brute pe țară. Pentru veniturile mai mari, pragul de 24 de salarii minime este relevant la stabilirea bazei minime de calcul.

Persoanele care realizează venituri sub plafonul obligatoriu pot opta pentru plata CAS, în condițiile Codului fiscal.

Dacă însă o persoană a avut un PFA, a realizat venituri sub plafon și nu a datorat sau plătit contribuția pentru pensie, simpla desfășurare a activității nu îi aduce automat stagiu contributiv.

De exemplu, cineva care a lucrat trei ani prin PFA, dar în acea perioadă a achitat numai impozitul pe venit și contribuția pentru sănătate, nu poate presupune că are și trei ani suplimentari de cotizare pentru pensie.

Aceeași problemă se poate întâlni în cazul unui PFA care a rămas înregistrat, dar nu a desfășurat activitate sau nu a realizat venituri care să genereze obligația de asigurare.

Trebuie însă făcută o distincție importantă pentru perioadele mai vechi. Regulile fiscale, plafoanele și condițiile de asigurare s-au modificat de-a lungul anilor. Din acest motiv, situația unui PFA care a funcționat în 2010 sau 2016 nu poate fi analizată exclusiv pe baza regulilor aplicabile în 2026.

O altă situație frecventă este cea a persoanelor care au avut un contract individual de muncă și, în paralel, au desfășurat activități independente.

În aceste cazuri, perioada în care persoana a fost asigurată prin ambele forme de activitate nu se transformă în doi ani de stagiu pentru fiecare an calendaristic.

De exemplu, dacă o persoană a fost salariată pe tot parcursul anului 2022 și a avut simultan venituri din PFA pentru care a datorat CAS, nu va acumula doi ani de stagiu contributiv pentru anul respectiv.

Contribuțiile aferente celor două surse pot avea însă relevanță pentru punctajul utilizat la calculul pensiei, în condițiile legii.

Aceasta este diferența dintre durata stagiului de cotizare și valoarea contribuțiilor care influențează cuantumul pensiei.

Prin urmare, activitatea desfășurată prin PFA în paralel cu un loc de muncă nu este neapărat lipsită de importanță, chiar dacă nu adaugă ani suplimentari la durata stagiului.

Există și situații în care contribuția pentru pensie a fost achitată, dar perioada recunoscută trebuie calculată potrivit unor reguli speciale.

Articolul 39 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 reglementează situația anumitor persoane asigurate care au depus declarația individuală de asigurare și care, la definitivarea anului fiscal, au realizat venituri sub nivelul a 12 salarii minime brute.

Dacă aceste persoane au plătit CAS, stagiul contributiv se determină prin raportarea venitului pentru care s-a achitat contribuția la salariul minim brut aplicabil la data depunerii declarației fiscale.

Această regulă arată că plata unei contribuții aferente unui an fiscal nu trebuie confundată, în toate situațiile, cu recunoașterea automată a 12 luni de stagiu.

Calculul depinde de condițiile concrete în care persoana a fost asigurată și de prevederile aplicabile perioadei respective.

Persoanele care descoperă că au perioade fără contribuții la pensie pot avea posibilitatea de a se asigura retroactiv. Această opțiune este disponibilă și în prezent, în baza Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024.

Legea permite încheierea unui contract de asigurare socială pentru cel mult șase ani calendaristici anteriori lunii în care este semnat contractul.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) precizează că asigurarea poate acoperi una sau mai multe perioade, continue ori separate, de minimum o lună și maximum 72 de luni.

Există însă condiții importante. Contractul poate fi încheiat numai pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă. Solicitantul nu trebuie să aibă calitatea de pensionar și nici să fi realizat deja stagiu de cotizare sau stagiu asimilat pentru perioada pe care dorește să o acopere.

De asemenea, perioada respectivă trebuie să fie cuprinsă între împlinirea vârstei de 18 ani și împlinirea vârstei standard de pensionare. Persoana nu trebuie să fi avut obligația legală de a fi asigurată în sistemul public de pensii în intervalul pentru care solicită încheierea contractului.

Această ultimă condiție este deosebit de importantă pentru foștii titulari de PFA. Dacă persoana avea obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale (CAS), dar nu și-a îndeplinit-o, contractul retroactiv nu reprezintă automat o modalitate de a acoperi acea obligație.

În schimb, dacă pentru perioada respectivă nu exista obligația de asigurare și sunt îndeplinite celelalte condiții, persoana poate solicita casei teritoriale de pensii încheierea unui contract.

Începând cu 1 iulie 2026, contribuția minimă pentru asigurarea retroactivă este de 1.081 de lei pe lună, potrivit informațiilor publicate de CNPP. Suma este calculată la un venit lunar asigurat de 4.325 de lei.

Astfel, la nivelul contribuției minime actuale, recuperarea unui an de cotizare costă 12.972 de lei, în timp ce pentru șase ani suma ajunge la 77.832 de lei.

Aceste valori sunt valabile pentru contribuția minimă aplicabilă în prezent. Costul poate fi mai mare dacă persoana alege o bază lunară de asigurare superioară celei minime.

Contribuția poate fi achitată integral sau în tranșe, în termen de un an de la încheierea contractului. Dacă suma nu este plătită integral, stagiul recunoscut se stabilește în funcție de contribuția efectiv achitată.

Posibilitatea asigurării retroactive nu trebuie confundată cu mecanismul temporar introdus anterior prin Ordonanța de urgență nr. 163/2020, care a încetat la 1 septembrie 2024. Legea nr. 360/2023 reglementează în continuare această posibilitate, fără termenul-limită care caracteriza vechea procedură.

Persoanele care au desfășurat activități independente pot verifica situația stagiului de cotizare înainte de a ajunge la vârsta pensionării. CNPP pune la dispoziție un portal online prin care persoanele care au cont pot consulta informații despre stagiile de cotizare înregistrate.

Pentru perioadele de după aprilie 2001 sunt disponibile informații privind stagiile lunare și anuale.

Cei care nu au cont online pot solicita o adeverință privind stagiul de cotizare de la casa teritorială de pensii. Cererea poate fi transmisă și prin e-mail, împreună cu o copie a actului de identitate, potrivit procedurilor CNPP.

Pentru clarificarea perioadelor de activitate prin PFA pot fi utile declarațiile fiscale depuse, documentele privind obligațiile CAS, dovezile de plată și eventualele contracte de asigurare socială.

Informațiile fiscale pot fi verificate și la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Dacă perioada în care persoana a avut PFA nu apare în evidențele de pensii, trebuie verificat dacă pentru acei ani exista obligația de asigurare și dacă datele fiscale au fost înregistrate corect.

Pe lângă numărul anilor recunoscuți, contează și baza de calcul pentru care s-a datorat contribuția de asigurări sociale.

Potrivit Legii nr. 360/2023, punctajul lunar utilizat la stabilirea pensiei se calculează prin raportarea venitului care a constituit baza de calcul a CAS la câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Astfel, două persoane care au desfășurat activitate prin PFA în aceeași perioadă pot avea stagii de cotizare asemănătoare, dar punctaje diferite. Diferența poate apărea atunci când contribuțiile au fost calculate la baze diferite.

De exemplu, o persoană care a contribuit la baza minimă prevăzută de lege poate acumula un punctaj diferit față de cineva care a plătit CAS la o bază mai mare, chiar dacă ambele au fost asigurate în aceeași perioadă.

Din acest motiv, verificarea anilor de PFA trebuie să privească atât durata stagiului recunoscut, cât și veniturile care au constituit baza de calcul a contribuțiilor.