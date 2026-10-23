Nicușor Dan reacționează după atacul asupra navei în Marea Neagră. Președintele acuză: Un eveniment din procesul de escaladare al Rusiei

Președintele Nicușor Dan a reacționat vineri, 23 octombrie, după ce o navă comercială ar fi fost lovită de drone în Marea Neagră, în apropierea litoralului românesc. Șeful statului a calificat incidentul drept o nouă etapă a escaladării provocate de Rusia în contextul războiului din Ucraina. Situația securității maritime a fost discutată joi în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Autoritățile urmăresc evoluția incidentelor din regiune, după alte două atacuri asupra unor nave produse în luna octombrie.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că incidentul în care o navă comercială ar fi fost atacată cu drone în Marea Neagră se înscrie în procesul de escaladare a acțiunilor militare ale Federației Ruse, pe fondul războiului din Ucraina.

Șeful statului a precizat că riscurile generate de atacurile cu drone asupra navigației comerciale au fost analizate atât la nivel național, cât și în cadrul NATO. Subiectul s-a aflat pe agenda ședinței CSAT de joi, iar anterior, marți, a fost discutat în cadrul unei reuniuni a Comitetului NATO, organizată la solicitarea României și Bulgariei.

Nicușor Dan a anunțat, de asemenea, că vor exista echipamente suplimentare, fără să ofere detalii despre tipul acestora sau despre momentul în care vor deveni disponibile.

„Suntem în această situație. După cum știți, ieri am avut o ședință CSAT exact pe subiectul acesta. Marți la solicitarea noastră și a bulgarilor a avut loc o ședință a Comitetului NATO dedicat situației. Acum, să știți, vom avea echipamente suplimentare și evident este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina”, a reacționat Nicușor Dan.

Declarațiile președintelui au fost făcute după apariția informațiilor privind un nou incident maritim produs vineri, 23 octombrie, în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine în dreptul Constanței.

Potrivit primelor informații, o navă comercială care naviga sub pavilionul statului Comore ar fi fost lovită de drone și ar fi suferit avarii importante. Datele privind amploarea distrugerilor și situația exactă a vasului nu au fost confirmate oficial până în acest moment.

Informațiile apărute după incident indică posibilitatea ca nava să se afle în pericol de scufundare. Alte surse susțin că vasul s-ar fi scufundat deja în urma atacului.

Conform publicației Ziua de Constanța, o operațiune de salvare este în desfășurare. Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează numărul persoanelor aflate la bord sau dacă există victime în urma incidentului.

Incidentul semnalat vineri survine după alte două evenimente maritime produse în cursul lunii octombrie, în care nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră.

Primul dintre acestea a avut loc pe 5 octombrie, când nava turcească Royad Mammadov, care transporta cereale, a fost atacată în apropierea platformei Pescăruș. În urma loviturii, vasul s-a scufundat.

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), doi marinari și-au pierdut viața în acest incident, în timp ce alți 11 membri ai echipajului au fost salvați.

Un al doilea incident a fost înregistrat pe 15 octombrie, când nava Wine Trader, aflată sub pavilionul statului San Marino, a fost avariată la aproximativ 14 mile marine de Sulina.

În urma acestui eveniment, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a mobilizat nava de intervenție SAR Apollo pentru desfășurarea operațiunilor de salvare.

Totodată, cinci marinari au fost transportați la Constanța cu ajutorul unui elicopter Black Hawk, mobilizat în cadrul intervenției.