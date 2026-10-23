Ariel și impactul asupra mediului: cum sunt evaluate produsele și de ce contează acest proces (P)

Consumatorii sunt tot mai atenți la amprenta pe care produsele de zi cu zi o au asupra mediului. În cazul detergenților, impactul nu este determinat doar de ingredientele folosite, ci și de modul în care produsul este utilizat. Din acest motiv, evaluarea efectelor asupra mediului presupune o abordare complexă, care analizează întregul ciclu de viață al produsului, de la producție până la utilizarea și eliminarea sa. Informațiile prezentate arată modul în care Ariel își evaluează produsele prin metode recunoscute la nivel internațional.

Una dintre cele mai utilizate metode de măsurare a impactului asupra mediului este analiza ciclului de viață (Life Cycle Assessment – LCA). Aceasta urmărește efectele asupra mediului generate în fiecare etapă a existenței unui produs.

Studiile de specialitate realizate în ultimele decenii au arătat constant că etapa cu cel mai mare impact în cazul produselor pentru spălarea rufelor este utilizarea efectivă a detergentului, în special energia necesară încălzirii apei. Conform celui mai recent studiu citat de Ariel, faza de utilizare generează în medie 61% din amprenta de carbon asociată spălării rufelor în Europa, iar reducerea temperaturii de spălare de la 40°C la 30°C poate diminua amprenta de carbon cu aproximativ 16%.

În acest context, performanța detergentului la temperaturi scăzute devine esențială. Produsele Ariel sunt dezvoltate pentru a oferi rezultate eficiente inclusiv la temperaturi mai reduse, contribuind la limitarea consumului de energie. Totodată, performanța este importantă pentru evitarea comportamentelor compensatorii, precum spălarea repetată sau utilizarea unor doze mai mari de detergent, care pot crește impactul asupra mediului.

Un alt criteriu important este biodegradabilitatea ingredientelor. Ariel precizează că formulele sale sunt concepute pentru a fi compatibile cu procesele moderne de tratare a apelor uzate, iar biodegradabilitatea reprezintă un element-cheie în acest proces.

Surfactanții, ingredientele active principale din majoritatea produselor de curățenie, trebuie să respecte cerințele europene privind biodegradabilitatea. Pentru evaluarea acestora sunt utilizate metode internaționale standardizate, precum seria OECD 301, care măsoară capacitatea substanțelor de a se degrada în condiții controlate de laborator.

După utilizare, produsele de curățenie ajung în sistemele de canalizare, motiv pentru care compatibilitatea cu mediul acvatic este analizată cu atenție. Ariel evaluează proprietățile ingredientelor relevante pentru siguranța mediului și pentru procesele de tratare a apelor uzate, inclusiv biodegradarea și îndepărtarea acestora din apă.

Compania aplică aceeași abordare științifică bazată pe evaluarea riscurilor pe care o utilizează și pentru siguranța consumatorilor. Metodele validate și standardele internaționale permit verificarea faptului că produsele nu provoacă efecte dăunătoare asupra mediului atunci când sunt utilizate și eliminate conform instrucțiunilor.

Ariel precizează că formulele sale nu conțin fosfați, în conformitate cu legislația europeană aplicabilă detergenților. De asemenea, formaldehida nu este adăugată ca ingredient în produsele mărcii, iar glifosatul, utilizat frecvent ca erbicid, nu este prezent în formulele sale.

În cazul capsulelor Ariel PODS®, filmul utilizat este realizat din alcool polivinilic (PVOH/PVA), un material solubil în apă folosit de peste două decenii în produse destinate consumului și utilizării zilnice. Potrivit informațiilor prezentate de Ariel, acest material se dizolvă complet în timpul utilizării și nu contribuie la poluarea cu microplastice conform definițiilor și reglementărilor europene relevante.

Pe ambalajele unor produse concentrate poate apărea mențiunea că acestea sunt „nocive pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung”. Ariel explică faptul că această avertizare se referă la situații excepționale în care cantități mari de produs nediluat ar ajunge direct în mediul natural. În condiții normale de utilizare, produsul este diluat în apă și trece prin sistemele de tratare a apelor uzate, ceea ce reduce semnificativ riscul pentru mediu.

În plus, formulele concentrate pot contribui la reducerea cantității de ambalaje utilizate și la eficientizarea transportului, aspecte care pot avea la rândul lor beneficii din perspectiva amprentei de mediu.