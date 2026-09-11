Semnalul din rezultatele PISA 2025 pe care România nu-l mai poate ignora. Ce spune ministrul Educației

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a reacționat vineri după publicarea rezultatelor României la testele PISA 2025. Datele arată că, pentru prima dată, proporția elevilor care nu ating nivelul 2 la Matematică depășește 50%, acest nivel fiind considerat de OCDE pragul minim de competență pentru această disciplină.

Într-o postare publicată pe Facebook, Mihai Dimian a vorbit despre rezultatele obținute de elevii români și despre diferențele dintre evaluarea PISA și Evaluarea Națională. Ministrul interimar a precizat că cele două evaluări au obiective și metodologii diferite și că rezultatele nu trebuie tratate ca fiind echivalente.

„Rezultatele României sunt slabe și trebuie să spunem acest lucru fără ocolișuri. (…) Nu afirm că nota 5 sau nota 6 la Evaluarea Națională este echivalentă cu nivelul 2 PISA. Cele două evaluări au obiective și metodologii diferite: Evaluarea Națională încearcă să verifice competențele elevilor în raport cu programa școlară, în timp ce testul PISA urmărește în ce măsură elevii pot utiliza cunoștințele și competențele dobândite în situații și probleme relevante din viața reală și pentru profesiilor viitorului”, a spus Mihai Dimian în postarea de pe Facebook.

Potrivit ministrului interimar, apropierea rezultatelor celor două tipuri de evaluare indică o problemă legată de nivelul minim de cunoștințe și competențe pe care elevii ar trebui să îl atingă la finalul gimnaziului.

Mihai Dimian a abordat și evoluția României între testările PISA din 2022 și cele din 2025. El a arătat că scăderea înregistrată de România se înscrie în tendința internațională observată inclusiv în rândul statelor dezvoltate membre ale OCDE.

„Apropierea acestor rezultate ne arată că provocarea principală cu care ne confruntăm este că aproximativ 50% dintre elevi nu au cunoștințele și competențele pe care le-am stabilit ca standard minimal la finalizarea gimnaziului. Ca să aplici, mai întâi trebuie să știi și trebuie să înțelegi. Dincolo de capacitatea elevilor români de a aplica în viața reală sau în probleme legate de profesii viitoare, ei au fost promovați pe parcursul gimnaziului printr-o scădere a exigenței și nu prin acumularea cunoștințelor și a competențelor necesare pentru media 5 la matematică”, a afirmat ministrul interimar al Educației.

La Matematică, atât media țărilor membre OCDE, cât și cea a României au scăzut cu câte 9 puncte. La Științe, diminuarea a fost de 3 puncte atât pentru media OCDE, cât și pentru România.

„Media țărilor membre OECD la matematică a scăzut cu 9 puncte, media României a scăzut cu 9 puncte. Media țărilor membre OECD la științe a scăzut cu 3 puncte, media României a scăzut cu 3 puncte. Media țărilor membre OECD la lectură a scăzut cu 14 puncte, media României a scăzut cu 16 puncte. (Dacă vom compara PISA 2018 cu PISA 2025, observăm că scăderea scorurilor țărilor membre OECD este dublă prin comparație cu scăderea scorurilor României.)”, a scris Dimian.

Ministrul interimar a făcut referire și la perioada în care au fost formate competențele evaluate prin testele PISA 2025. Testarea, realizată între martie și mai 2025, reflectă acumulările elevilor din intervalul 2016-2025.

Mihai Dimian a menționat, în același context, și alte schimbări care au intervenit în perioada analizată, referindu-se la efectele pe care le pot avea asupra modului în care elevii învață și procesează informația.

„Dar pe lângă efectele virusului biologic, vorbim în această perioadă și despre efectele unui „virus cognitiv”, care ne va afecta și mai mult pe viitor dacă nu ne luăm măsuri. Cercetători de la universități de prestigiu justifică această analogie provocatoare. Inteligența artificială nu schimbă doar instrumentele pe care le folosim, ci ne afectează și modul în care gândim. Iar la aceasta putem adăuga utilizarea rețelelor sociale, timpul petrecut în fața ecranelor, schimbarea obiceiurilor de lectură, fragmentarea atenției și altele”, a explicatDimian.

Ministrul interimar a transmis că rezultatele indică existența unui decalaj important care trebuie recuperat, menționând totodată că evoluția poate fi îmbunătățită prin măsuri aplicate consecvent.

„Avem multe de recuperat. Dar sunt soluții și putem să ne dezvoltăm semnificativ chiar și în condițiile actuale, dacă suntem dispuși să privim lucid realitatea și să construim cu răbdare și consecvență”, a conchis acesta.

Rezultatele PISA 2025 au fost publicate pe 8 septembrie de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În cazul României, datele indică faptul că 52% dintre elevii de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la Matematică.

Nivelul 2 reprezintă pragul minim de competență utilizat în evaluarea PISA. La acest nivel, elevul trebuie să poată, printre altele, să recunoască modul în care o situație simplă poate fi reprezentată matematic, să compare variante sau să efectueze operațiuni precum conversia unor prețuri într-o altă monedă.

Și rezultatele la Citire indică un procent ridicat de elevi care nu ating nivelul minim. Doar 52% dintre elevii români au atins cel puțin nivelul 2, față de 69% în medie în statele OCDE. Astfel, 48% dintre adolescenții români testați nu ating nivelul minim de competență la Citire.

La acest nivel, un elev trebuie să poată identifica ideea principală a unui text de lungime moderată, să găsească informații pe baza unor criterii explicite și să reflecteze asupra scopului sau formei unui text atunci când i se solicită acest lucru.

În domeniul Științelor, 54% dintre elevii din România au reușit să atingă cel puțin nivelul 2. În statele OCDE, proporția medie este de 74%, ceea ce înseamnă că 46% dintre elevii români testați se află sub nivelul minim de competență.

Un elev care atinge nivelul 2 poate, cel puțin, să identifice explicația corectă pentru fenomene științifice familiare și să folosească informațiile disponibile pentru a decide, în cazuri simple, dacă o concluzie este susținută de date.

Datele referitoare la Matematică indică, potrivit lui Mihai Dimian, faptul că 52% dintre elevi nu au obținut un scor care să îi plaseze peste nivelul 2. Acest prag este utilizat pentru a identifica nivelul minim de competență și este asociat cu ceea ce este denumit „analfabetism funcțional” la matematică.

Rezultatele PISA 2025 plasează astfel România într-o situație în care mai mult de jumătate dintre elevii de 15 ani testați nu ating nivelul 2 la Matematică, în timp ce la Citire și Științe procentele elevilor care nu ating acest nivel sunt de 48%, respectiv 46%.