Romsilva modernizează 18 pepiniere silvice cu 53 de milioane de lei. Investițiile realizate prin PNRR

Romsilva a încheiat modernizarea a 18 pepiniere silvice, prin investiții de aproape 53 de milioane de lei. Proiectele au fost finanțate în principal prin PNRR și au vizat utilaje, sisteme de irigații, spații și infrastructură. Printre pepinierele modernizate se află și Simileasca, administrată de Direcția Silvică Buzău.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a finalizat proiectele de modernizare a 18 pepiniere silvice, investiții realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea lucrărilor, serviciilor și utilajelor recepționate până la sfârșitul lunii august a ajuns la 52,98 milioane de lei. Din această sumă, 42,41 milioane de lei reprezintă fonduri PNRR, iar 10,57 milioane de lei au fost asigurate din fonduri proprii.

Investițiile au urmărit creșterea capacității și eficienței producției de puieți forestieri, prin modernizarea infrastructurii existente și înlocuirea utilajelor și dotărilor învechite.

În cadrul celor 18 proiecte au fost achiziționate linii moderne pentru producerea puieților forestieri în containere, tractoare și utilaje destinate pregătirii și întreținerii culturilor. Au fost modernizate sistemele de irigații și sursele de apă, au fost amenajate sau reabilitate spațiile și căile de acces și au fost modernizate construcțiile și spațiile necesare activităților din pepiniere.

Potrivit Romsilva, noile tehnologii și echipamente permit mecanizarea unei părți mai mari a lucrărilor și asigură condiții mai bune pentru producerea materialului forestier de reproducere.

Investițiile sunt destinate eficientizării activității pepinierelor, reducerii muncii manuale și creșterii capacității de producție a puieților forestieri. Din valoarea totală de 52,98 milioane de lei recepționată până la sfârșitul lunii august, aproximativ 80% a fost acoperită din fonduri PNRR, respectiv 42,41 milioane de lei, în timp ce Romsilva a contribuit cu 10,57 milioane de lei din fonduri proprii.

Printre cele 18 obiective de investiții se numără și Pepiniera Silvică Simileasca, administrată de Direcția Silvică Buzău.

Romsilva a publicat pe paginile sale de socializare imagini de la investițiile realizate în cadrul pepinierei, precum și un material video în care directorul Direcției Silvice Buzău, Ciprian Silvestru, explică modul în care aceasta a fost modernizată cu fonduri europene prin PNRR.