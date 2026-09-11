Motorina atinge un nou record în SUA. Prețul unui galon a depășit 6 dolari

Motorina devine tot mai scumpă în SUA, unde prețul la pompă a atins un nivel record. Creșterea este alimentată de tensiunile geopolitice și problemele de aprovizionare, iar efectele se pot răsfrânge asupra alimentelor, transportului și încălzirii locuințelor.

Prețul motorinei la pompă a atins, vineri, un nou maxim istoric în SUA. Un galon, echivalentul a aproximativ 3,8 litri, se vindea cu 6,0556 dolari, potrivit datelor Asociației Americane a Automobilului (AAA). În California, prețul motorinei se apropie de 8 dolari pe galon.

Motorina este considerată un combustibil esențial pentru economia mondială și este folosită într-o gamă largă de activități, de la producerea energiei și încălzirea locuințelor până la utilajele agricole și transport. Deși puțini americani cumpără direct motorină pentru activitățile de zi cu zi, prețul acesteia influențează semnificativ costurile alimentelor, transportului și construcțiilor. Prin urmare, nivelul record al prețurilor va ajunge să fie resimțit și de consumatori.

Presiunea asupra prețurilor este amplificată și de creșterea sezonieră a cererii în perioada de toamnă, când motorina este necesară pentru lucrările agricole și pentru încălzirea locuințelor.

Turbulențele geopolitice au afectat puternic capacitatea de producție și transport a unor cantități suficiente de combustibil. În Rusia, atacurile cu drone ucrainene din ultimele luni au determinat interzicerea exporturilor de motorină.

În același timp, închiderea Strâmtorii Ormuz și reducerea capacității de rafinare pe fondul războiului împotriva Iranului au limitat atât producția, cât și distribuția combustibilului.

Majorarea costurilor la motorină reprezintă o problemă pentru Partidul Republican al președintelui Donald Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Creșterea prețurilor s-ar putea dovedi deosebit de importantă în Maine, statul cu cea mai ridicată pondere din SUA a gospodăriilor care folosesc păcură pentru încălzire, dar și în state agricole precum Ohio, Kansas și Iowa.

Casa Albă are însă la dispoziție puține instrumente pentru a reduce prețurile pe piața internă. Printre variante se numără eliberarea unor cantități suplimentare de țiței din rezerva strategică sau restricționarea exporturilor.

Doug Burgum, secretarul Departamentului de Interne al SUA, a declarat că nicio variantă nu este exclusă atunci când a fost întrebat despre eventuale restricții asupra exporturilor de motorină. El a precizat însă că astfel de măsuri au dus în trecut la creșterea prețurilor.

Înainte ca SUA și Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului, la sfârșitul lunii februarie, prețul mediu național al unui galon de motorină în SUA era de aproximativ 3,76 dolari, potrivit AAA.

Prețurile au crescut rapid după ce costul țițeiului, principala materie primă folosită pentru producerea motorinei și benzinei, a urcat puternic pe fondul perturbărilor lanțurilor de aprovizionare și al reducerii producției în Orientul Mijlociu.