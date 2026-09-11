Roboții „Hyenas” apar pe frontul din Ucraina. Ce misiuni primesc în locul militarilor

Ucraina extinde rapid utilizarea roboților tereștri pe front, într-o etapă în care armata încearcă să transfere către sisteme fără echipaj o parte dintre cele mai periculoase misiuni. Vehiculele terestre fără echipaj sunt deja folosite pentru atacuri, transportul muniției și al proviziilor, dar și pentru evacuarea militarilor răniți, potrivit unui reportaj realizat de Reuters.

În apropierea liniei frontului, unități ale armatei ucrainene au amenajat spații de lucru unde sunt pregătite și întreținute vehicule robotizate cu patru roți. Unele dintre acestea, cunoscute sub denumirea de „Hyenas”, pot transporta încărcături explozive și pot fi direcționate către pozițiile rusești fără expunerea directă a unui militar.

Reuters a vizitat unitatea NC13, parte a Corpului 3 de Armată al Ucrainei, unde vehiculele terestre fără echipaj sunt utilizate în operațiuni desfășurate aproape zilnic. Sistemele robotizate sunt folosite inclusiv împreună cu dronele aeriene, care pot asigura supravegherea și sprijinul din aer.

Unul dintre comandanții unității a descris această combinație drept o nouă modalitate de desfășurare a operațiunilor militare. Roboții tereștri pot fi trimiși în sectoare unde riscul pentru militari este foarte ridicat, în timp ce dronele aeriene le oferă sprijin de deasupra.

Generalul de brigadă Andrii Bilețki, comandantul Corpului 3 de Armată, consideră extinderea utilizării vehiculelor terestre fără echipaj drept următoarea „revoluție” în război. Obiectivul formațiunii militare este ca, până la sfârșitul anului, aproximativ o treime dintre trupele sale aflate în prima linie să fie înlocuite, pentru anumite misiuni, de sisteme robotizate.

Datele prezentate de Ministerul ucrainean al Apărării indică faptul că vehiculele terestre fără echipaj au efectuat în acest an peste 50.000 de misiuni logistice și de evacuare. Aceste operațiuni acoperă o serie de activități pentru care militarii ar trebui să se apropie de zone expuse focului inamic.

Roboții sunt utilizați pentru transportarea muniției și a proviziilor către poziții asediate sau greu accesibile. Aceștia pot fi folosiți și pentru evacuarea militarilor răniți de pe câmpul de luptă, reducând astfel necesitatea ca alți soldați să se deplaseze în aceleași zone pentru a realiza aceste operațiuni.

Folosirea acestor sisteme are ca obiectiv limitarea expunerii personalului militar în timpul unor misiuni logistice sau de evacuare. În același timp, extinderea lor pe front este legată de eforturile Ucrainei de a automatiza cât mai multe dintre activitățile care presupun riscuri ridicate pentru militari.

În pofida extinderii utilizării lor, roboții tereștri au în continuare limite operaționale. Vehiculele fără echipaj pot întâmpina dificultăți atunci când trebuie să treacă peste anumite obstacole și nu pot îndeplini toate sarcinile care revin militarilor aflați la sol.

Sistemele robotizate nu pot ocupa clădiri și nici nu pot curăța tranșee în același mod în care o fac trupele de infanterie. Aceste limitări înseamnă că roboții pot prelua anumite misiuni, dar nu pot înlocui complet militarii în operațiunile terestre.

O altă problemă este capacitatea de producție. Numărul vehiculelor terestre fără echipaj fabricate și disponibile nu este încă suficient de mare pentru ca acestea să fie utilizate la o scară comparabilă cu dronele aeriene, care au devenit mult mai răspândite pe front.

Cu toate acestea, potrivit Reuters, roboții au început deja să preia o gamă tot mai largă de sarcini considerate extrem de riscante. Utilizarea lor se extinde de la transport și evacuare până la misiuni de atac, în funcție de capacitățile fiecărui sistem.

Utilizarea vehiculelor terestre fără echipaj face parte dintr-un proces mai amplu de automatizare a operațiunilor militare din Ucraina. Acest proces include și folosirea inteligenței artificiale pentru analizarea datelor provenite de pe câmpul de luptă.

Pentru unitățile ucrainene, roboții oferă posibilitatea de a desfășura anumite misiuni fără ca militarii să fie nevoiți să se deplaseze direct în zonele cele mai expuse. În cazul operațiunilor logistice și al evacuărilor, această abordare poate reduce numărul persoanelor care trebuie să ajungă în apropierea pozițiilor inamice.

Extinderea acestor sisteme este legată și de obiectivul Corpului 3 de Armată de a ajunge ca aproximativ o treime dintre militarii săi din prima linie să fie înlocuiți, pentru anumite misiuni, de sisteme robotizate până la sfârșitul anului. În paralel, Ucraina continuă să folosească drone aeriene și alte tehnologii pentru operațiunile desfășurate pe front.

Pentru armata ucraineană, utilizarea roboților tereștri urmărește atât dezvoltarea capacităților tehnologice, cât și reducerea numărului de militari expuși direct în zonele în care operațiunile pot deveni extrem de periculoase.