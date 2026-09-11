Doliu în Italia! S-a stins un mare nume: Emma Bonino a decedat
SURSA FOTO: Dreamstime - doliu, Italia
O voce importantă a politicii europene și una dintre figurile istorice ale luptei pentru drepturile omului a dispărut. Emma Bonino, fost ministru de Externe al Italiei și comisar european, a murit.
Doliu în Italia! Emma Bonino s-a stins din viață
Emma Bonino, fost ministru de Externe din Italia și fost comisar european pentru sănătate și protecția consumatorilor, a încetat din viață. A decedat la vârsta de 78 de ani. Nefericitul anunț a fost făcut vineri, 11 septembrie, de partidul său, „Mai multă Europa” (Piu Europa, +Europa).
Emma Bonino fusese internată luni, 7 septembrie, la spitalul Santo Spirito din Roma, în stare critică, după ce a suferit o criză respiratorie. Surse apropiate acesteia au anunțat joi, 10 septembrie, că părăsise secția de terapie intensivă și fusese transferată la o clinică privată.
În anul 2023, Bonino anunțase că s-a vindecat de cancerul pulmonar diagnosticat în anul 2015.
Cine a fost Emma Bonino?
Emma Bonino s-a născut la 9 martie 1948, în Bra, Italia. Deși și-a dedicat ulterior cariera politicii, diplomației și apărării drepturilor civile, pregătirea sa academică a fost una filologică. În 1972, a absolvit Universitatea Bocconi din Milano, obținând o licență în Limbi și Literaturi Moderne.
Cariera politică a Emmei Bonino a început la mijlocul anilor ’70, odată cu implicarea sa în activismul radical. A devenit rapid una dintre figurile de prim-plan ale Partidului Radical din Italia și s-a remarcat prin campaniile pentru drepturi civile.
În 1975, Bonino a cofondat Centrul de Informare pentru Sterilizare și Avort din Italia. Pentru a forța autoritățile și societatea să dezbată public problema, s-a autodenunțat autorităților. Acțiunea sa a contribuit la dezbaterea care a precedat legalizarea avortului în Italia, în 1978.
În 1976, la vârsta de 28 de ani, a fost aleasă pentru prima dată în Camera Deputaților din Italia. Trei ani mai târziu, în 1979, a fost aleasă în Parlamentul European, mandat pe care l-a obținut ulterior de mai multe ori de-a lungul deceniilor.
Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale internaționale a venit în perioada 1995–1999, când a ocupat funcția de comisar european pentru Ajutor Umanitar, Pescuit și Protecția Consumatorilor, în cadrul Comisiei Santer.
În această calitate, Emma Bonino s-a remarcat prin implicarea directă în zone afectate de conflicte și crize umanitare. A vizitat Rwanda după genocid, precum și Somalia, Sudan și regiunea Kurdistanului. De asemenea, a criticat regimul taliban din Afganistan pentru tratamentul aplicat femeilor. În timpul unei misiuni umanitare la Kabul, a fost reținută pentru scurt timp de talibani.
În Italia, Bonino a ocupat mai multe funcții importante în administrația publică. Între 2006 și 2008, în guvernul condus de Romano Prodi, a fost ministru al Comerțului Internațional și al Politicilor Europene. Ulterior, între 2008 și 2013, a ocupat funcția de vicepreședinte al Senatului Italian.
În perioada 2013–2014, Emma Bonino a fost ministru al Afacerilor Externe în guvernul condus de Enrico Letta, devenind una dintre puținele femei care au condus diplomația italiană.
Activitatea sa internațională a inclus și implicarea în proiecte privind drepturile omului și justiția internațională. Bonino s-a numărat printre principalii promotori ai adoptării Statutului de la Roma din 1998, document care a stat la baza înființării Curții Penale Internaționale.
Prin intermediul organizației No Peace Without Justice, s-a implicat și în campanii internaționale împotriva mutilării genitale feminine și în promovarea Protocolului de la Maputo. Aceste eforturi au fost urmate, în 2012, de adoptarea de către Organizația Națiunilor Unite a unei rezoluții privind combaterea acestei practici.
Bonino a militat și pentru abolirea pedepsei cu moartea. În 2007, în calitate de delegat al Italiei la ONU, a participat la promovarea rezoluției privind instituirea unui moratoriu universal asupra pedepsei capitale.
În 2017, Emma Bonino a lansat formațiunea politică liberală și federalistă +Europa, cunoscută și sub denumirea More Europe. Proiectul politic a continuat implicarea sa în susținerea integrării europene și a unei construcții europene mai profunde.
Pentru activitatea sa politică și internațională, Emma Bonino a primit numeroase distincții. Printre acestea se numără Premiul Prințul Asturiei pentru Cooperare Internațională, acordat în 1998, Ordinul de Merit al Republicii Italiene și Legiunea de Onoare conferită de Franța.
Recomandările noastre
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.