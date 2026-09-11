Doliu în Italia! S-a stins un mare nume: Emma Bonino a decedat

O voce importantă a politicii europene și una dintre figurile istorice ale luptei pentru drepturile omului a dispărut. Emma Bonino, fost ministru de Externe al Italiei și comisar european, a murit.

Emma Bonino, fost ministru de Externe din Italia și fost comisar european pentru sănătate și protecția consumatorilor, a încetat din viață. A decedat la vârsta de 78 de ani. Nefericitul anunț a fost făcut vineri, 11 septembrie, de partidul său, „Mai multă Europa” (Piu Europa, +Europa).

Emma Bonino fusese internată luni, 7 septembrie, la spitalul Santo Spirito din Roma, în stare critică, după ce a suferit o criză respiratorie. Surse apropiate acesteia au anunțat joi, 10 septembrie, că părăsise secția de terapie intensivă și fusese transferată la o clinică privată.

În anul 2023, Bonino anunțase că s-a vindecat de cancerul pulmonar diagnosticat în anul 2015.

Emma Bonino s-a născut la 9 martie 1948, în Bra, Italia. Deși și-a dedicat ulterior cariera politicii, diplomației și apărării drepturilor civile, pregătirea sa academică a fost una filologică. În 1972, a absolvit Universitatea Bocconi din Milano, obținând o licență în Limbi și Literaturi Moderne.

Cariera politică a Emmei Bonino a început la mijlocul anilor ’70, odată cu implicarea sa în activismul radical. A devenit rapid una dintre figurile de prim-plan ale Partidului Radical din Italia și s-a remarcat prin campaniile pentru drepturi civile.

În 1975, Bonino a cofondat Centrul de Informare pentru Sterilizare și Avort din Italia. Pentru a forța autoritățile și societatea să dezbată public problema, s-a autodenunțat autorităților. Acțiunea sa a contribuit la dezbaterea care a precedat legalizarea avortului în Italia, în 1978.

În 1976, la vârsta de 28 de ani, a fost aleasă pentru prima dată în Camera Deputaților din Italia. Trei ani mai târziu, în 1979, a fost aleasă în Parlamentul European, mandat pe care l-a obținut ulterior de mai multe ori de-a lungul deceniilor.

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale internaționale a venit în perioada 1995–1999, când a ocupat funcția de comisar european pentru Ajutor Umanitar, Pescuit și Protecția Consumatorilor, în cadrul Comisiei Santer.

În această calitate, Emma Bonino s-a remarcat prin implicarea directă în zone afectate de conflicte și crize umanitare. A vizitat Rwanda după genocid, precum și Somalia, Sudan și regiunea Kurdistanului. De asemenea, a criticat regimul taliban din Afganistan pentru tratamentul aplicat femeilor. În timpul unei misiuni umanitare la Kabul, a fost reținută pentru scurt timp de talibani.

În Italia, Bonino a ocupat mai multe funcții importante în administrația publică. Între 2006 și 2008, în guvernul condus de Romano Prodi, a fost ministru al Comerțului Internațional și al Politicilor Europene. Ulterior, între 2008 și 2013, a ocupat funcția de vicepreședinte al Senatului Italian.

În perioada 2013–2014, Emma Bonino a fost ministru al Afacerilor Externe în guvernul condus de Enrico Letta, devenind una dintre puținele femei care au condus diplomația italiană.

Activitatea sa internațională a inclus și implicarea în proiecte privind drepturile omului și justiția internațională. Bonino s-a numărat printre principalii promotori ai adoptării Statutului de la Roma din 1998, document care a stat la baza înființării Curții Penale Internaționale.

Prin intermediul organizației No Peace Without Justice, s-a implicat și în campanii internaționale împotriva mutilării genitale feminine și în promovarea Protocolului de la Maputo. Aceste eforturi au fost urmate, în 2012, de adoptarea de către Organizația Națiunilor Unite a unei rezoluții privind combaterea acestei practici.

Bonino a militat și pentru abolirea pedepsei cu moartea. În 2007, în calitate de delegat al Italiei la ONU, a participat la promovarea rezoluției privind instituirea unui moratoriu universal asupra pedepsei capitale.

În 2017, Emma Bonino a lansat formațiunea politică liberală și federalistă +Europa, cunoscută și sub denumirea More Europe. Proiectul politic a continuat implicarea sa în susținerea integrării europene și a unei construcții europene mai profunde.

Pentru activitatea sa politică și internațională, Emma Bonino a primit numeroase distincții. Printre acestea se numără Premiul Prințul Asturiei pentru Cooperare Internațională, acordat în 1998, Ordinul de Merit al Republicii Italiene și Legiunea de Onoare conferită de Franța.