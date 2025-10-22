Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că România nu se află sub niciun risc iminent de agresiune și nu există informații care să sugereze un conflict pe teritoriul național. El a subliniat, însă, că țara are nevoie de o populație pregătită, de o economie capabilă să susțină un efort de război și de un plan eficient de combatere a dezinformării și a știrilor false.

Oficialul a menționat că exercițiul de mobilizare MOBEX a demonstrat cât de ușor pot fi folosite narative false pentru a induce panică, precum afirmații că rezerviștii ar fi trimiși în război sau că armata ar fi nepregătită.

”În momentul de faţă, nu avem nicio informaţie care să ne conducă la o ipoteză de agresiune, de producere a unei agresiuni asupra teritoriului naţional. Am spus în schimb că România are nevoie de o populaţie pregătită, de o economie naţională capabilă să ducă şi un efort de război şi, nu în ultimul rând, de un plan de combatere a dezinformării şi a fake news-ului.Cea de-a treia componentă este foarte importantă şi aţi văzut şi dumneavoastră cu ocazia acestui exerciţiu de mobilizare (n.r. – MOBEX) că narativele au fost folosite astfel încât să inducă panică – chemăm rezerviştii la mobilizare ca să îi trimitem la război, ca să îi trimitem în Ucraina, că Armata României este nepregătită şi s-a văzut o talpă de bocanc zburată sau o coadă la o unitate militară”, a declarat şeful Statului Major al Apărării.

Generalul Gheorghiță Vlad a subliniat că România nu se află în război, însă se pregătește ca și cum ar fi. El a precizat că, deși au circulat narative distorsionate în presă, țara nu trimite militari în Ucraina și nu are trupe implicate în zone de conflict, iar toate mesajele transmise de Ministerul Apărării și alte instituții din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională vizează exclusiv consolidarea securității naționale.

”Au fost şi colegi din presă care au scos din context, pe de o parte toate anunţurile Ministerului Apărării Naţionale şi ale celorlalte instituţii din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, au fost foarte multe narative folosite, nu în scopuri pentru întărirea securităţii naţionale. Nu intrăm într-un război. În schimb, ne pregătim ca pentru un război. Şi nici nu trimitem militari în Ucraina. Nu avem militari în Ucraina, nu am trimis militari în zonele de conflict”, a mai afirmat generalul Gheorghiţă Vlad.

Acesta a menționat că urmează un exercițiu militar de amploare în zona Cincu și a avertizat că imaginile cu deplasarea tehnicii militare ar putea fi folosite pentru a sugera, în mod eronat, că România ar trimite trupe în Ucraina sau în Republica Moldova.

”Urmează un exerciţiu foarte mare în zona Cincu: Dacian Fall, exerciţiu prin care ne propunem să creştem nivelul battle group-ului de la batalion la nivel de brigade. Au avut loc şi au loc foarte multe deplasări de tehnică pe teritoriu naţional. Au fost folosite şi se folosesc aceste imagini pentru a induce ideea că România trimite trupe în Ucraina sau că trimite trupe în Republica Moldova. Fals. Urmează să facem dislocările de tehnică pentru Parada Militară Naţională, de 1 Decembrie. Ştiţi la fel de bine ca şi mine că acele imagini cu deplasarea tehnicii pentru antrenamente sau chiar pentru dislocarea în Piaţa Arcului de Triunf au fost folosite ca imagini în diferite narative implicate de participarea României la acţiuni militare în afară a teritoriului naţional. Fals”, a explicat generalul Gheorghiţă Vlad.

Generalul a subliniat că fiecare cetățean ar trebui să se informeze din cel puțin două surse credibile, pentru a evita dezinformarea. Generalul Gheorghiță Vlad a explicat că, datorită algoritmilor rețelelor sociale și inteligenței artificiale, oamenii sunt adesea expuși doar la informații care corespund intereselor lor, creând o „bulă informațională”. În acest context, el a evidențiat necesitatea educației media și a unei selecții atente a surselor, pentru a preveni manipularea populației.