Salariile din resurse umane: cât câștigă un recrutor, un analist HR și un manager

Salariul mediu al angajaților din resurse umane ajunge la 5.300 de lei net pe lună, potrivit datelor publicate de Salario, comparatorul salarial dezvoltat de eJobs. Deși domeniul reunește în mare parte specialiști cu studii superioare, nivelul remunerațiilor rămâne sub cel întâlnit în sectoare precum automotive, agricultură sau construcții și instalații.

În schimb, veniturile din resurse umane se apropie de cele înregistrate în domenii precum industria farmaceutică, contabilitatea și achizițiile. Diferențele salariale sunt influențate de funcția ocupată, nivelul de experiență și responsabilitățile asociate fiecărui post.

Piața muncii din HR a trecut prin schimbări importante în ultimii ani, pe fondul extinderii competențelor necesare pentru activitățile de recrutare, administrare de personal și dezvoltare organizațională. Specialiștii din acest sector ajung tot mai des să utilizeze cunoștințe din domenii precum marketingul, comunicarea digitală și inteligența artificială.

„HR-ul nu este unul dintre marii angajatori ai economiei, însă este un domeniu care în ultimii ani a cunoscut o evoluție spectaculoasă, din punctul de vedere al rapidității cu care s-a extins asupra unor noi zone de abilități și competențe necesare celor care lucrează în această piață. În acest moment, se intersectează din ce în ce mai des cu know how-ul din marketing, digital, employer branding sau inteligență artificială. Este și unul dintre motivele pentru care vedem tot mai mulți candidați tineri care vor să lucreze în HR”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs.

Datele Salario arată că aproape jumătate dintre angajații din resurse umane, respectiv 47,1%, câștigă lunar între 4.501 și 7.000 de lei. Această categorie reprezintă cea mai mare pondere din totalul persoanelor care au introdus informații salariale în platformă.

Alți 23,4% dintre angajați au venituri cuprinse între 3.001 și 4.500 de lei pe lună. La nivelul inferior al grilei de salarizare, 9,1% dintre respondenți declară venituri între 1.898 și 3.000 de lei.

Salariile de peste 7.000 de lei sunt întâlnite în cazul unei ponderi mai reduse a angajaților din domeniu. Potrivit distribuției prezentate de Salario, 16,6% dintre aceștia câștigă între 7.001 și 10.000 de lei, în timp ce 6,4% declară venituri lunare care depășesc 10.000 de lei.

Cele mai ridicate remunerații sunt asociate funcțiilor de conducere și posturilor cu responsabilități extinse. Managerii de resurse umane pot ajunge la venituri lunare de până la 25.000 de lei, potrivit datelor prezentate în materialul-sursă, în timp ce un manager de personal poate câștiga până la 16.000 de lei net, iar un business development manager poate ajunge la 15.000 de lei.

Diferențele dintre venituri sunt vizibile și în funcție de ocupația exercitată. Datele salariale introduse de angajați indică valori mai reduse pentru unele dintre posturile de execuție și pentru funcțiile care implică activități de suport administrativ.

Un analist de resurse umane are un salariu mediu net de 4.500 de lei pe lună. Pentru posturile de referent recrutare și asistent de resurse umane, media raportată este de 4.000 de lei.

În cazul funcției de funcționar salarizare, salariul mediu net indicat de datele disponibile este de 3.067 de lei. Aceste valori reflectă mediile raportate pentru ocupațiile menționate și nu reprezintă neapărat salariul oferit de fiecare angajator.

Diferențele dintre posturi arată că nivelul veniturilor variază semnificativ în interiorul aceluiași sector, în funcție de specializare și de atribuțiile profesionale. Recrutarea, administrarea personalului, salarizarea și managementul resurselor umane presupun responsabilități diferite, iar acest lucru se reflectă în nivelurile salariale raportate.

Localitatea în care lucrează angajatul reprezintă un alt criteriu de diferențiere a veniturilor din resurse umane. Potrivit datelor prezentate, salariile medii nete raportate în mai multe orașe din țară variază de la 2.690 de lei la peste 5.000 de lei pe lună.

Bistrița figurează printre orașele cu cele mai mici salarii medii nete din domeniu, cu o valoare de 2.690 de lei. În Târgu Jiu, media raportată este de 3.000 de lei, iar în Alba Iulia ajunge la 3.300 de lei.

Pentru angajații din Arad, salariul mediu net indicat este de 3.500 de lei. În Craiova, media raportată pentru personalul din resurse umane se situează la 4.000 de lei pe lună.

În orașele cu venituri medii mai ridicate, valorile raportate sunt diferite. Bucureștiul înregistrează un salariu mediu net de 5.600 de lei, iar pentru Cluj-Napoca și Timișoara media indicată este de 5.300 de lei.

Sibiu apare cu o medie salarială netă de 6.000 de lei, în timp ce pentru Iași este raportată o valoare de 4.800 de lei. Aceste cifre reprezintă mediile menționate în datele disponibile pentru fiecare oraș.

La nivel național, un manager de resurse umane are un salariu mediu net de 8.300 de lei pe lună. Valoarea maximă introdusă în Salario pentru această funcție este de 20.000 de lei, potrivit informațiilor prezentate.

Pentru un business development manager, salariul mediu net național ajunge la 8.900 de lei, iar valoarea maximă raportată este de 15.000 de lei. Acest nivel salarial se referă la ocupația menționată în datele comparatorului.

În cazul unui talent acquisition analyst, salariul mediu net la nivel național este de 5.200 de lei. Pentru această funcție, cea mai mare valoare introdusă în platformă ajunge la 10.000 de lei.

Un specialist în recrutare înregistrează, de asemenea, un salariu mediu net național de 5.200 de lei, în timp ce valoarea maximă raportată pentru această ocupație este de 10.000 de lei.

Pentru persoanele interesate de o carieră în resurse umane, oferta de pe piața muncii include posturi din mai multe arii de specializare. Potrivit informațiilor publicate de eJobs, pe platformă sunt disponibile sute de locuri de muncă pentru candidații care vor să lucreze în acest domeniu, informează wearehr.ro.